Ethereum Classic: Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Investment im Check

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Ethereum Classic verlieren können.

Ethereum Classic notierte am 05.07.2023 bei 19,38 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in ETC investiert hätte, hätte er nun 515,96 Ethereum Classic. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3.727,56 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.07.2026 auf 7,224 USD belief. Aus 10.000 USD wurden somit 3.727,56 USD, was einer negativen Performance von 62,72 Prozent entspricht.

Am 05.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 6,769 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 20.07.2025 erreicht und liegt bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net