Ethereum Classic: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Investmentbeispiel

Bei einem frühen Investition in Ethereum Classic hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 5 Jahren war ein Ethereum Classic 68,07 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,469 ETC-Coins Da sich der ETC-USD-Kurs gestern auf 8,166 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 88,00 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 02.04.2026 erreicht und liegt bei 7,866 USD. Am 20.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net