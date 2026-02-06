DAX25.003 -0,4%Est506.035 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3800 +2,2%Nas27.177 +0,8%Bitcoin61.457 -2,7%Euro1,1633 -0,2%Öl95,09 +3,4%Gold4.495 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 ServiceNow A1JX4P Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich mit Verlusten -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Virgin Galactic, Nebius, Micron, Sandisk, Berkshire, ServiceNow, Siemens Energy im Fokus
Top News
Die 5 aktuell wichtigsten Einflussfaktoren an der Wall Street Die 5 aktuell wichtigsten Einflussfaktoren an der Wall Street
Ethereum Classic: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre Ethereum Classic: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Investmentbeispiel

Ethereum Classic: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

01.06.26 19:43 Uhr
Ethereum Classic: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre | finanzen.net

Bei einem frühen Investition in Ethereum Classic hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETC/USD (Ethereum Classic-US-Dollar)
8,0937 USD -0,0728 USD -0,89%
Charts|News

Gestern vor 5 Jahren war ein Ethereum Classic 68,07 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,469 ETC-Coins Da sich der ETC-USD-Kurs gestern auf 8,166 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 88,00 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 02.04.2026 erreicht und liegt bei 7,866 USD. Am 20.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com