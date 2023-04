Ethereum: Ganzes Pulver verschossen? Bullen weichen auf Tamadoge (TAMA) und Love Hate Inu (LHINU) aus

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es wäre wohl zu einfach gewesen, wenn es nach dem Shanghai-Upgrade zu einem Preisanstieg beim Ether gekommen wäre und der Kurs sich nachhaltig über 2.000 Dollar gehalten hätte. Zumindest für den Kryptomarkt. Wenn bei Aktien schon oft alles anders kommt, als man es vermuten würde, ist das bei den digitalen Währungen noch deutlich öfter der Fall. Für Ether-Investoren ist das auch nichts Neues. Nachdem der Merge im September letzten Jahres schon nicht den gewünschten Effekt gebracht hat, sieht es auch beim Shanghai-Upgrade diesmal nicht anders aus. Ist bei der zweitgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung nun schon das ganze Pulver verschossen? Investoren weichen auf Altcoins wie Tamadoge (TAMA), Love Hate Inu (LHINU) und Deelance (DLANCE) aus, die von der aktuellen Situation profitieren.

Seit Mitte der Woche ist die Korrektur bei Ethereum und den meisten Top-Coins in vollem Gange. ETH als zweitgrößte Kryptowährung der Welt verliert in den letzten 24 Stunden nochmal 0,40 % und notiert damit aktuell bei 1.870 Dollar. Ein Kursniveau, das es auch vor dem Pump durch das Shanghai-Upgrade oft zu sehen gab und das lange als unüberwindbar galt. Steckt der Preis nun wieder in derselben Spanne zwischen 1.800 und 1.900 Dollar fest, oder kommt es sogar noch zu weiteren Verlusten?

Im 7-Tages-Schnitt hat ETH nun schon Verluste von 10,88 % angehäuft und damit noch deutlich mehr verloren als die größte Kryptowährung der Welt – Bitcoin. Dieser liegt mit knapp 9 % im Minus. XRP, DOGE und SOL verlieren ähnlich viel wie Ethereum und liegen je mit rund 11 % im Minus, während BNB mit einem Minus von 5 % mit einem blauen Auge davongekommen ist. Allerdings deutet derzeit noch nichts darauf hin, dass das Ende der Korrektur bereits erreicht ist. Eine so starke Korrektur hat es beim Ether schon länger nicht gegeben, die Kurse sind nun lange entweder gestiegen oder haben sich auf hohem Niveau stabilisiert.

Am Freitag war noch keine Gegenbewegung wahrzunehmen und am Wochenende haben sich die Kurse wie zu erwarten seitwärts bewegt. Noch ist also unklar, ob es morgen mit dem Öffnen der Börsen zu weiteren Verlusten kommt. Sollte das der Fall sein, ist am Chart noch nicht wirklich eine Unterstützungslinie für ETH zu sehen. Vom aktuellen Niveau aus könnte der Preis noch bis an die wichtige EMA100 Linie fallen, die derzeit bei 1.713 Dollar liegt. Kommt es auch hier noch nicht zur Erholung, dürfte spätestens bei EMA200 bei rund 1.650 Dollar dann Schluss sein. Ob es wirklich so weit kommen muss, hängt vor allem von den Nachrichten, die die nächste Woche für den Kryptomarkt bereithält, ab.

Sicher ist nur, dass Krypto-Enthusiasten inzwischen auf Altcoins ausweichen, die immun gegen den aktuellen Druck zu sein scheinen. Der Tamadoge (TAMA) steigt schon seit mehr als einer Woche unaufhörlich und hat in dieser Zeit seinen Wert verdreifacht, seit klar ist, dass der Play 2 Earn Meme-Coin am 27. April an einer der 5 größten Kryptobörsen der Welt gelistet wird. Bisher ist der TAMA schon an 15 Exchanges handelbar, aber nächste Woche kommt die bisher größte dazu, wodurch nicht nur die Liquidität, sondern auch die Bekanntheit des Projekts nochmal deutlich steigt, wovon der Kurs noch weiter profitieren dürfte.

Auch bei Love Hate Inu (LHINU) spielen sich extreme Szenen bereits im Vorverkauf ab. Der Coin erreicht innerhalb kürzester Zeit enorme Bekanntheit und setzt im Presale des LHINU-Tokens unglaubliche 5,7 Millionen Dollar in wenigen Wochen um. Der Mix aus Meme- und Utility Token dürfte das Erfolgsrezept dabei sein. Die witzigen Umfragen haben durchaus das Potenzial, in den sozialen Medien viral zu gehen, während das Vote 2 Earn Konzept, mit dem das Projekt kommt, die milliardenschwere Meinungsforschungsindustrie schon bald komplett umkrempeln könnte.

Auch die Tatsache, dass der Coin bis zum Listing an den Kryptobörsen noch garantierte Buchgewinne ermöglicht, da der Preis in den verschiedenen Vorverkaufsphasen mehrfach ansteigt, dürfte Love Hate Inu für viele Investoren bekannt machen. Der Startpreis an den Kryptobörsen liegt bei 0,000145 USDT, während der Coin aktuell noch für 0,000125 USDT erhältlich ist. Nach dem Handelsstart können die Gewinne noch deutlich höher ausfallen, wenn der Preis für den LHINU-Token entsprechend steigt.



