BitMine fällt als größter Ethereum-Käufer weg: Was bedeutet das für die Kryptowährung?

Ethereum-Großkäufer

19.10.26 03:32 Uhr

Seit Juni 2025 hat BitMine jede Woche Ethereum gekauft, doch rund 100.000 Token vor dem Ziel zieht Tom Lee eine harte Grenze, die den Markt stärker treffen könnte als gedacht.

• Trotz erheblicher Abflüsse bei Spot-ETFs im Oktober 2026 und der möglichen Verkaufsaktivitäten von BitMine bleibt die langfristige Kursentwicklung von Ethereum ungewiss, da andere Nachfragequellen fehlen.

• Der Wegfall von BitMine als kontinuierlicher Käufer könnte die Nachfrage nach Ethereum schwächen, da dieser bisher den Markt stabilisierte, insbesondere bei Kursrückgängen.

• BitMine hält derzeit rund 6,03 Millionen ETH und kündigt an, keine weiteren Käufe mehr zu tätigen, was den wichtigsten Großabnehmer seit Juni 2025 verabschiedet.

BitMine hält gut sechs Millionen ETH und stoppt Käufe bei 5 Prozent

Ethereum verliert seinen beständigsten Großkäufer seit Juni 2025

Spot-ETFs auf Ether verbuchen im Oktober 2026 deutliche Abflüsse

BitMine Immersion Technologies steuert auf das Ende seiner Einkaufstour zu, und damit verliert Ethereum den verlässlichsten Großabnehmer der vergangenen 15 Monate. Verwaltungsratschef Tom Lee kündigte am 7. Oktober auf der Kryptokonferenz Token2049 in Singapur an, dass das Unternehmen keine weiteren Ether kauft, sobald es 5 Prozent des Gesamtangebots hält. Bis dahin fehlen nach seinen Worten nur noch rund 100.000 ETH. Für Anleger stellt sich damit eine unbequeme Frage: Wer schließt die Nachfragelücke, die BitMine hinterlässt?

Werbung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Fünfzehn Monate Käufe im Wochentakt

Der Weg dorthin verlief ungewöhnlich schnell. Bis Mitte 2025 schürfte das Unternehmen noch in kleinem Stil Bitcoin, seit dem Schwenk auf Ether als Reservewert Ende Juni 2025 hat BitMine nach eigenen Angaben in jeder einzelnen Woche zugekauft. Laut einer aktuellen Unternehmensmitteilung hielt BitMine zum 11. Oktober rund 6,03 Millionen ETH und damit 4,9 Prozent des Gesamtangebots von 122,1 Millionen Token. „Wir dachten, das würde fünf Jahre dauern“, sagte Lee auf der Bühne der Token2049 und ergänzte: „Jetzt hören wir auf.“ Tatsächlich hat der Abschied schon schleichend begonnen: In der Woche bis zum 11. Oktober kamen nur noch 12.532 ETH hinzu, nach gut 15.100 ETH in der Woche davor.

Der beständigste Käufer verabschiedet sich

Genau darin liegt für Ethereum-Anleger das Problem. Wie Dominic Basulto beim US-Finanzportal The Motley Fool argumentiert, war BitMine in den vergangenen zwölf Monaten der hartnäckigste Käufer am Spotmarkt, einer, der im Sommer 2025 bei steigenden und 2026 bei fallenden Kursen gleichermaßen zugriff. Ein solcher Käufer, der nach dem Prinzip des Durchschnittskosteneffekts investiert, stützt den Markt unabhängig vom Kursniveau. Fällt er weg, fehlt eine Grundnachfrage, die Rücksetzer bislang abgefedert hat. Basulto hält es deshalb für schwer, mit Blick auf 2027 optimistisch für Ethereum zu sein.

Hinzu kommt ein Detail, das die Lücke noch vergrößern könnte. Wie das Kryptoportal Decrypt berichtet, hat Lee bereits angedeutet, dass BitMine sogar durch Staking verdiente Ether verkaufen könnte, damit der Anteil am Angebot nicht über die selbst gesetzte Obergrenze hinauswächst. Aus dem Dauerkäufer würde dann zumindest zeitweise ein Verkäufer, wenn auch in überschaubarem Umfang.

ETFs liefern im Oktober keine Entlastung

Als möglichen Ersatz nennt der Autor von The Motley Fool zwei Kandidaten: weitere börsennotierte Treasury-Unternehmen und börsengehandelte Ethereum-Fonds. Bei den Unternehmen bleibt die Auswahl dünn. Die Nummer zwei der Branche, Sharplink Gaming, hält knapp 869.000 ETH und damit nur rund 15 Prozent des BitMine-Bestands. Die ETFs wiederum, die in diesem Jahr laut Basulto Nettozuflüsse verbuchen und einen Boden unter den Kurs schieben könnten, laufen derzeit in die Gegenrichtung.

Wie The Block berichtet, flossen in der Woche vom 5. bis 9. Oktober 2026 rund 542 Millionen US-Dollar aus den US-Spot-ETFs auf Ether ab, der höchste Wochenabfluss seit Januar 2026. Die Abflussserie zog sich damit über neun Handelstage in Folge. Der Saldo seit Jahresbeginn schrumpfte binnen einer Woche von rund 1,47 Milliarden auf gut 930 Millionen US-Dollar. Zwar liegen die Fonds für 2026 weiter im Plus, als verlässlicher Lückenfüller für BitMine taugen sie in dieser Verfassung aber kaum.

Warum der Kaufstopp Anleger nicht in Panik versetzen sollte

Lee selbst liest die Lage anders. In der Mitteilung vom 12. Oktober betont er, dass Treasury-Unternehmen Ether nahezu dauerhaft aus dem Markt nehmen, und wertet das als Rückenwind für den nächsten Aufschwung. Das Argument hat einen wahren Kern, denn ein Kaufstopp ist kein Verkauf: Die rund sechs Millionen Token bleiben gebunden, gut fünf Millionen davon sind im Staking. Die Frage nach dem zusätzlichen Käufer, der künftig Woche für Woche fehlt, beantwortet es allerdings nicht.

Entscheidend für den weiteren Ethereum-Kurs dürfte daher weniger der Wegfall eines einzelnen Käufers sein als die Frage, ob die ETF-Abflüsse wieder drehen. Denn die Fonds liegen im Jahresverlauf trotz der jüngsten Abflüsse noch immer im Plus, und auch BitMine selbst würde allenfalls bei den Staking-Erträgen zum Verkäufer. Ein Angebotsschock dürfte damit ausbleiben. Kurzfristig fehlt Ethereum zwar ein verlässlicher Stützpfeiler, und die Kurse könnten anfälliger für Rücksetzer werden. Ob daraus aber eine anhaltende Schwäche wird, hängt davon ab, ob Fonds und neue Treasury-Unternehmen die Lücke in den kommenden Monaten füllen.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.