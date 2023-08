Ethereum Gründer kritisiert XRP Zentralisierung, dezentraler XRP20 nun ausverkauft

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Kürzlich hat sich der Mitbegründer von Ethereum, Vitalik Buterin, welches einer der einflussreichsten Influencer im Kryptobereich ist, negativ über die hohen Zentralisierung von XRP geäußert. Seiner Meinung nach sei Ripple vollständig dezentral, was im starken Kontrast zu den Idealen der Kryptowährungen steht, welche sich vor allem durch ihre Dezentralität auszeichnen, welche eine höhere Sicherheit und einen demokratischeren Ansatz bietet.

So äußerte sich der Ethereum-Mitbegründer mit: „IOTA und XRP sind immer noch vollständig zentralisiert, werden aber dennoch als Kryptowährungen auf CoinMarketCap gelistet.“ Daraufhin erhielt Vitalik, wie zu erwarten, Kritik von der XRP-Community, welche ebenfalls die Dezentralisierung von Ethereum infrage stellte. Ebenso wurde ihm unterstellt, dass er alle Projekte außerhalb von Bitcoin und Ethereum getötet habe. Andere behaupteten hingegen, dass XRP sogar dezentraler als ETH sei.

Zudem ist es nicht der erste Angriff von Buterin auf die derzeit fünftgrößte Kryptowährung am Markt. So äußerte er sich bereits im August 2022 bezüglich der Ripple-Verhandlung mit den Worten, dass Ethereum-Enthusiasten XPR nicht in dem Rechtsstreit mit der SEC unterstützen sollten. Möglicherweise ist die EVM-kompatible Sidechain von XRP ein Grund für die erneuten Angriffe, da Ripple somit das Abwandern von Projekten hin zum XRPL vereinfacht und daher zu einer stärkeren Konkurrenz wird.

Aber auch der damalige Antrag von Ripple aus dem Dezember 2020, welcher ETH als chinesisch kontrolliertes Assets klassifizierte, dürfte ein Grund sein, welcher den „Krieg“ zwischen Ethereum und Ripple angetrieben hat. Allerdings scheint die SEC bei Ethereum die Dezentralisierung für ausreichend zu halten, wie die Hinman-Files und Äußerungen der Vorsitzenden Gary Gensler vermuten lassen. Währenddessen haben immer mehr Investoren die dezentrale Alternative zu XRP ins Visier genommen, welche im Presale in einem beeindruckendem Tempo ausverkauft wurde.

Dezentrale Alternative zu Ripple hat Presale bereits ausverkauft

Eine wesentlich attraktivere Möglichkeit könnte für Investoren der XRP20 Token darstellen. Denn er zielt darauf ab, eine vollständig dezentrale Alternative zu dem alten Ripple zu sein. Deswegen wurde der neue Token auf der dezentralen Blockchain von Ethereum gelauncht, welche laut der SEC aufgrund ihrer hohen Dezentralisierung kein Wertpapier ist. Somit könnte der XRP20 die Ideale der Kryptowährungen wesentlich besser vertreten, als dies bei XRP der Fall ist.

Ebenso bietet der neue Token noch eine Reihe von weiteren Vorteilen. Daher war der Presale bereits nach wenigen Tagen ausverkauft, was auf das Potenzial schließen lässt, welches die Investoren und Analysten in diesem sehen. Ein weiteres Indiz dafür ist die hohe Anzahl an Coins, welche bereits in den Staking-Pool eingezahlt wurden.

Weitere Vorteile für Investoren von XRP20

Earn passive income with #Staking $XRP20!



Grab your place & amp up those rewards.



Total staked $XRP20 #Tokens: 9,446,930,537

CURRENT ESTIMATED YIELD: An impressive APY of 106%



Make your tokens work for you! https://t.co/soHWwLAYTb pic.twitter.com/lRNIXDo7DK — XRP20 (@XRP_20) August 14, 2023

Obwohl das Staking erst am Sonntag gestartet wurde, haben die Anleger bereits 15.240.876.526 XRP20 in den Staking-Pool eingezahlt. Dies entspricht beeindruckenden 38,1 % der aktuellen Umlaufversorgung. Wahrscheinlich ist die hohe Nachfrage auch auf die besonders hohen jährlichen Renditen von aktuell 66 % zurückzuführen, wobei 3.750 XRP20 pro neuen Block an die Staker ausgezahlt werden.

Das Interessante an den Staking-Belohnungen ist, dass diese in Abhängigkeit von der Poolgröße vergütet werden. Sollten einige Anleger aufgrund von parabolischen Kursanstiegen ihre hohen Gewinne mitnehmen und die Token aus dem Staking-Pool herausziehen, steigen die Renditen für die verbliebenen Staker, was wiederum potenziell neue Investoren anzieht. Im Umkehrschluss reduzieren sie sich jedoch, wenn der Hype vom XRP20 noch weitere Anleger zum Staking bringt.

Überdies profitieren die Investoren von einem Burning-Mechanismus, welcher bei jeder Transaktion 0,1 % der Token vernichtet. Auf diese Weise sollen insgesamt 10 % aller XRP20 dauerhaft verbrannt werden. Eine solche Angebotsverknappung wirkt sich tendenziell preissteigernd aus, was wiederum das FOMO steigern kann.

Ein weiterer interessanter Aspekt von XRP20 ist die hohe Kompatibilität mit der führenden DeFi-Plattform und ihren unzähligen Dapps und Smart Contracts. Denn der neue Token ist mit der EVM kompatibel, welche mittlerweile von einer steigenden Anzahl weiterer Blockchains unterstützt wird. Zudem könnte der Token von der Unterstützung der Ripple-Armee, welche nach Optimierungen Ausschau hält, profitieren sowie von positiven Nachrichten um XRP.

Vorverkauf erfolgreich abgeschlossen und Listing mit möglicher Kursexplosion naht

PRESALE COMPLETE!



We're SOLD OUT! A massive THANK YOU to our incredible community!



Stay tuned: the claiming date for your #Tokens will be announced shortly. Your patience and support mean everything to us!



While you wait, don't miss out on our #Staking pool,… pic.twitter.com/nGzcMWyXzR — XRP20 (@XRP_20) August 15, 2023

Dabei konnte er wesentlich günstiger als das Original erworben werden, wobei ein Anstieg auf dasselbe Niveau von dem Vorverkaufspreis von 0,000092 $ einer Rendite von 654.573,91 % entsprechen würde. Zudem hat XRP20 auch nur eine sehr geringe Marktkapitalisierung, weshalb er viel Spielraum für Anstiege bietet. Dabei könnte er Anleger anziehen, welche nach günstig bewerteten Coins mit hohem Steigerungspotenzial aus sind.

Bisher wurde noch kein offizielles Datum für die erste Notierung an einer Kryptobörse genannt. Allerdings erfolgt dies in der Regel unmittelbar nach dem Abschluss des Vorverkaufs, deshalb sollten Investoren zur Sicherheit die sozialen Medien wie X (Twitter) und Telegram abonnieren, um keine wichtigen Events zu verpassen.

Es ist wichtig zu betonen, dass XRP20 nicht mit Ripple Labs oder dem XRP Token in irgendeinem Zusammenhang steht. Überdies wird auf der Website angegeben, dass es sich nicht um ein Wertpapier handelt. Ebenso sollte berücksichtigt werden, dass 90 % der Start-ups innerhalb der ersten 5 Jahre ihr Geschäft wieder aufgeben und neben astronomischen Renditen ebenso Verluste möglich sind. Deshalb sollte jeder stets seine eigenen Untersuchungen anstellen.

