Ethereum im Fokus

Das Ethereum-Netzwerk hat mit über 200 Millionen Transaktionen im ersten Quartal 2026 einen historischen Meilenstein erreicht. Doch der Ether-Kurs bleibt weit hinter seinem Allzeithoch zurück.

• Über 200 Millionen Transaktionen

• Layer 2s als Katalysator

• Effizienz als Hemmer



Ein historischer Meilenstein der Netzwerkaktivität

Das erste Quartal 2026 markiert einen Wendepunkt für die Ethereum-Blockchain, da erstmals die Marke von 200,4 Millionen Basis-Transaktionen innerhalb von drei Monaten überschritten wurde. Diese Entwicklung krönt eine beeindruckende U-förmige Erholung, die ihren Tiefpunkt im Jahr 2023 bei rund 90 Millionen Transaktionen fand und sich nach einer längeren Seitwärtsbewegung im Jahr 2024 nun massiv beschleunigt hat, wie CoinDesk betont. Im Vergleich zum vierten Quartal 2025 entspricht dies einem Aktivitätssprung von 43 Prozent, was die wachsende Bedeutung des Netzwerks als fundamentale Infrastruktur unterstreicht.

Wer­bung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Das Paradoxon zwischen Nutzung und Marktwert

Obwohl die On-Chain-Daten auf ein florierendes Ökosystem hindeuten, spiegelt sich dieser Erfolg bisher kaum im Preis des nativen Tokens Ether wider, der zuletzt bei rund 2.400 US-Dollar gehandelt wurde (Kurs vom 22.04.2026). Dies ist umso erstaunlicher, da der Kurs damit mehr als 50 Prozent unter seinem im August 2025 erreichten Allzeithoch von über 4.900 Euro liegt. CoinDesk sieht darin eine klassische Divergenz zwischen fundamentalen Metriken und der Marktbewertung, wobei solche Erholungsmuster in der Vergangenheit oft Kurssteigerungen vorausgingen, statt ihnen zu folgen. Diese Entkopplung sorgt bei Tradern für Aufsehen, da die rein statistische Netzwerkstärke und der reale Token-Preis momentan zwei völlig unterschiedliche Geschichten erzählen.

Layer 2s und Stablecoins als Motoren des Wachstums

Der enorme Zuwachs an Transaktionen ist primär auf den Erfolg von Layer-2-Lösungen wie Base, Arbitrum und Optimism zurückzuführen, die Transaktionen kostengünstig verarbeiten und anschließend gebündelt auf der Ethereum-Hauptschicht siedeln, wie CoinDesk und bitcoinfoundation.org übereinstimmend darlegen. Zusätzlich fungiert Ethereum weiterhin als dominanter Hub für Stablecoins, deren Gesamtangebot auf dem Netzwerk einen Rekordwert von 180 Milliarden US-Dollar erreicht hat. Während diese Trends die Transaktionszahlen auf dem Layer 1 künstlich aufblähen, interagieren die meisten Endnutzer gar nicht mehr direkt mit der Basisschicht, sondern verbleiben in den effizienteren Nebennetzwerken.

Die Kehrseite der technischen Effizienz

Ein wesentlicher Grund für das Ausbleiben einer Preisrally liegt dabei möglicherweise im technischen Fortschritt des Netzwerks selbst, insbesondere durch das Dencun-Upgrade. Da dieses Upgrade die Datenkosten für Layer-2-Netzwerke drastisch gesenkt hat, führt ein höheres Transaktionsvolumen nicht mehr automatisch zu höheren Gebühreneinnahmen oder einer verstärkten Verbrennung von ETH-Token, wie CoinDesk erklärt. Ethereum verdient somit pro Transaktion weniger als zuvor, was den direkten Wertfluss an die Token-Halter schwächt. Zudem bleibt die Ungewissheit bestehen, ob das Wachstum durch echte neue Nutzer generiert wird oder, wie CoinDesk und bitcoinfoundation.org schreiben, ob Bot-Aktivitäten, die zunehmend das Stablecoin-Volumen dominieren, die Statistiken verzerren.

Markus Maier, Redaktion finanzen.net