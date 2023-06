Ethereum Kurs Prognose 2023 - Kann ETH nun dem BTC Pump folgen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine Ethereum Kurs Prognose 2023 ist im aktuellen Umfeld besonders interessant. Denn es haben sich viele spannende Entwicklungen am Kryptomarkt ergeben, welche den ETH Kurs und daher die Ethereum Prognose massiv beeinflussen. Von dem wirtschaftlichen Umfeld bis zu den Gründen für die Wandlung des Sentiments wird jetzt in der folgenden Ethereum Kurs Prognose 2023 alles Wichtige behandelt.

Wirtschaftliches Umfeld wirkt belastend auf die Ethereum Kurs Prognose 2023

Während in den USA möglicherweise durch weitere Zinsanhebungen noch mehr Liquidität aus den Märkten gezogen wird, schwächt sich die Wirtschaft weiterhin ab, wie der Rückgang des Einkaufsmanagerindexes des verarbeitenden Gewerbes zeigt.

Aber auch der harte Preiskampf, mit kaum gestiegenen Verkaufspreisen, sowie sinkenden Margen dürfte sich bald in den Unternehmensbewertungen niederschlagen.

So erzielte der LEI-Frühindikator 14 Monate in Folge negative Werte wie zuletzt 1973 und 2007 vor den großen Rezessionen. Zudem zeigt einer der sichersten Wirtschaftsindikatoren – die Invertierung der Zinskurven – eine drohende Rezession für die USA an.

Aber auch der Bankensektor gerät immer stärker unter Druck. Dieser ist jedoch wichtig für die Stabilität der Ökonomie, weshalb die Notenbank es nicht mehr zu weit mit ihrer restriktiven Geldpolitik treiben dürfen. Ansonsten könnten es zu starken Verwerfungen an den Märkten kommen. Der Liquiditätspuffer der letzten Jahre schmilzt zudem immer weiter dahin.

Auf der anderen Seite müssen die Zentralbanker jedoch die Inflation bekämpfen, was durch Liquiditätsentzüge, wie durch Zinsanhebungen, Quantitive Tightening und strengere Kreditvergaberichtlinien, erreicht wird. Jedoch hat sich innerhalb der vergangenen Monate die Kerninflationsrate in den USA kaum verändert.

Durch die hawkishe Haltung der FED und die steigenden Zinsen kommen insbesondere oft höher verschuldete Technologiewerte unter Druck. Zu den Technologiewerten zählen die Kryptowährungen ebenfalls, auch wenn sie eher nicht so verschuldet sind.

Dennoch konnte in letzter Zeit eine Lösung von der zuletzt stärker gewordenen Korrelation zwischen den Krypto- und Aktienmärkten festgestellt werden. Während es an den Aktienmärkten zu Abverkäufen kam, verzeichneten die Kryptoassets hingegen steile Kursanstiege.

Jetzt frühzeitig in Massenadaption des Web3 investieren!

Belastungen durch SEC lassen nach

In den letzten Wochen standen die Kryptomärkte unter den Belastungen der SEC, welche gegen Binance und Coinbase vorgegangen ist. Ein anderes wichtiges Thema für die Märkte waren die Hinman-Files im Ripple-Fall, welche veröffentlicht wurden.

Aus der Rede des damaligen SEC-Vorsitzenden geht dabei hervor, dass es sich bei Ethereum nicht um ein Wertpapier handelt, solange eine ausreichende Dezentralisierung vorhanden ist. Zudem hatte sich Gary Gensler im Jahr 2018 am Massachusetts Institute of Technology mit den Worten geäußert, dass Ethereum kein Wertpapier ist.

And another one… – The below clip is from a Fall 2018 Graduate MIT course called "Blockchain and Money"



Gary Gensler – the current President of the SEC, was the professor.



Once again, I will let the below video speak for itself.



Lecture 6: Smart Contracts and… pic.twitter.com/hsTvJ82XmM — zk- (@ZK_shark) April 28, 2023

In einer Anhörung bezüglich der Einstufung von Ethereum als Wertpapier hat Gensler hingegen nicht mehr so eine eindeutige Antwort gegeben. Stattdessen betonte er, dass es auf die jeweiligen Fakten und den rechtlichen Kontext ankommt.

Gensler betont, dass es im Allgemeinen davon abhängt, ob eine Gruppe von Unternehmern von der Öffentlichkeit erwartet, basierend auf ihren Bemühungen einen Profit zu erzielen. Dies ist eine Referenz an die sogenannte „Howey-Test“-Definition eines Wertpapiers.

Auch wenn er nicht direkt antwortet, lässt seine Diskussion darauf schließen, dass die SEC Ether möglicherweise als Wertpapier betrachten könnte, wenn es die Kriterien des Howey-Tests erfüllt. Er betont jedoch auch, dass es nicht seine Aufgabe ist, eine endgültige Entscheidung zu treffen, sondern dass diese Entscheidungen auf den spezifischen Fakten und dem Gesetz basieren müssen.

Dennoch könnten Ethereum und Bitcoin besser abschneiden, über welche Gensler in dem Video behauptete, dass sie keine Wertpapiere sind. Dies ist vermutlich auch neben dem negativen Sentiment der Grund, weshalb die Marktdominanz der beiden führenden Kryptowährungen zugenommen hat, während die Altcoins stärker abverkauft wurden. Dennoch könnten neue Details die Kryptomärkte wieder stark unter Druck bringen.

Jetzt in neuartiges VR-Metaverse investieren!

Sentiment wandelt sich

Seit dem 15. Juni scheint sich jedoch ein völlig anderes Sentiment einzustellen. Dies wurde vermutlich durch unterschiedliche Faktoren ausgelöst. Einer von ihnen ist die äußert kryptofreundliche Einstellung der Republikaner und des größten demokratischen Konkurrenten von Biden sowie Ehrenmann Kennedy. Aber auch die mögliche Absetzung von Gary Gensler durch die Republikaner wird den Optimismus weiter angeheizt haben. Schließlich wurde befürchtet, dass sonst jüngere Wählergruppen verloren gehen.

Ausgelöst wurde das neue Sentiment vor allem seitdem der mächtigste Vermögensverwalter BlackRock einen Neuantrag für seinen Bitcoin ETF eingereicht hatte. Daraufhin haben sich auch andere Finanzinstitute angeschlossen und ebenfalls ihre eigenen Bitcoin ETFs neu beantragt, wie Invesco und WisdomTree. Diese können die Investments in Bitcoin leichter zugänglich machen, was wiederum mehr Liquidität in BTC treiben könnte, was sich wiederum auch auf ETH positiv auswirken könnte.

Damit war jedoch noch nicht Schluss, denn mit dem kürzlich angekündigten Krypto-Verwahrungsdienst von Crédit Agricole und CACEIS erlebt Bitcoin einen deutlichen Schub, der zusätzliche Kursphantasien entfacht. Damit tritt das Unternehmen in die Fußstapfen anderer bedeutender Finanzorganisationen wie der Société Générale und AXA Investment Managers, die bereits ähnliche Schritte in Richtung Krypto-Adoption unternommen haben.

Jetzt fortschrittliche KI-Analysen und -Handelsmodelle investieren!

Ethscriptions

Nach den Bitcoin Ordinals erschienen nun auch auf für Ethereum die sogenannten Ethscriptions. Als revolutionäres Produkt auf der Ethereum-Plattform stellen Ethscriptions eine neue Art von Non-Fungible Tokens (NFTs) dar, die unterschiedliche Daten repräsentieren können.

Dieses neue Protokoll ermöglicht es Benutzern, digitale Objekte auf der Blockchain zu erstellen und zu teilen, und zieht dabei aufgrund seiner Einzigartigkeit und innovativen Funktionalität bereits große Aufmerksamkeit auf sich. In weniger als 18 Stunden wurden bereits fast 30.000 Ethscriptions erstellt, was die immense Begeisterung und das Interesse der Gemeinschaft unterstreicht.

With almost 30k Ethscriptions in <18 hours, the launch was a huge success!



Thank you for seeing the massive potential here!



I am on Ethscriptions 24/7, but I need your help!



DM @proroketh to join our protocol Twitter chat. Ideas, bug reports, NO alpha, NO trading, NERDS ONLY! pic.twitter.com/udKdsVT0L8 — Middlemarch (@dumbnamenumbers) June 17, 2023

Die Funktionsweise von Ethscriptions basiert auf der Nutzung von Ethereum „calldata“, die zur Bereitstellung von Smart Contracts verwendet werden. Damit ermöglicht es eine kostengünstigere und dezentralere Speicherung und erlaubt es, nicht finanzielle und beliebige Daten in die Haupt-Ethereum-Blockchain zu schreiben. Jedoch dürfen diese nicht größer als 96 Kilobyte sein.

Text Ethscriptions



Currently the https://t.co/ZcR9HKlexS tool only allows you to ethscribe images.



But the protocol itself allows all data URIs!



Eg, you can do text like this "data:,middlemarch".



Trivia: the shortest possible Ethscription is "data:," pic.twitter.com/IhjR6APKkE — Middlemarch (@dumbnamenumbers) June 17, 2023

Der Einführung des Ethscriptions-Protokolls folgte eine Welle von Begeisterung, und innerhalb kürzester Zeit wurden alle 10.000 ETH Punks beansprucht, sodass das Protokoll mehrfach abstürzte. Diese hohe Nachfrage zeigt die Bereitschaft der Gemeinschaft, diese neue Innovation willkommen zu heißen und ihr Potenzial zu erkunden.

Sorry everything is crashing! Too many people. If you see 0 / 10,000 minted, that means the API isn't working and you should wait to Ethscribe.



Fixing it! https://t.co/AAFVhGFbKk — Middlemarch (@dumbnamenumbers) June 16, 2023

Die zunehmende Beliebtheit von Ethscriptions könnte dazu führen, dass die Nachfrage nach ETH und die Transaktionsgebühren auf Ethereum steigen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese neue Technologie entwickeln wird und welche Auswirkungen sie auf die Blockchain-Landschaft haben wird. Eines ist jedoch sicher: Ethscriptions sind ein spannendes neues Kapitel in der Welt der Kryptowährungen.

Jetzt in Gamifizierung des Klimaschutzes investieren!

Anpassung des Limits der Ethereum-Validatoren von 32 auf 2.048 ETH

Zudem haben Entwickler vorgeschlagen, das Limit für Ethereum-Validatoren von 32 Ether (ETH) auf 2.048 Ether zu erhöhen. Diese Änderung wird aufgrund der langen Wartezeiten für die Inbetriebnahme von Ethereum-Validatorknoten in Betracht gezogen. Derzeit beträgt die Wartezeit 44 Tage, was wahrscheinlich auf das starke Interesse großer Ether-Halter zurückzuführen ist, die passives Einkommen durch Staking erzielen möchten.

Dieser Vorschlag wird derzeit noch diskutiert. Denn somit könnte eine stärkere Zentralisierung erreicht werden, dies würde sich dann wiederum nachteilig auf die Sicherheit des Netzwerkes auswirken. Zudem würden die Validatoren beim Slashing wesentlich mehr verlieren als bei nur 32 ETH pro Node.

Befürworter der vorgeschlagenen Änderungen am Ethereum-Netzwerk sehen Vorteile wie erhöhte Effizienz und größere Einnahmen für Validatoren. Große Staking-Anbieter könnten Kosten reduzieren und mehr Belohnungen an ihre Kunden weitergeben. Die Änderung würde außerdem eine automatische Reinvestition von Staking-Belohnungen ermöglichen, wodurch der Prozess effizienter gestaltet wird. Der Vorschlag ist jedoch noch in Diskussion und die Implementierung hat noch nicht begonnen.

Jetzt in fortschrittliches Business-Ökosystem investieren!

Bitcoin steigt wesentlich stärker als Ethereum – Was steckt dahinter?

Aktuell steigt das Bitcoin-Ethereum-Verhältnis zugunsten von BTC an. So erhält man nun 16 ETH pro Bitcoin. Die Frage, ob Ethereum dem Bitcoin-Pump folgen kann, ist komplexer. Die beiden Kryptowährungen sind zwar eng miteinander verbunden, haben aber auch ihre eigenen einzigartigen Faktoren, die ihre Preise beeinflussen. Bitcoin hat den Vorteil der Erstbewegung und breiteren Akzeptanz, während Ethereum den Vorteil der technischen Überlegenheit und der praktischen Anwendung hat. Zudem ist Bitcoin am sichersten kein Wertpapier, weshalb ETH etwas schwächer bleiben könnte.

In der Vergangenheit hat Ethereum jedoch oft einen Anstieg erlebt, nachdem Bitcoin einen starken Bullenlauf hatte. Ein Teil dieses Phänomens kann auf die Tatsache zurückgeführt werden, dass viele Investoren, die Gewinne aus Bitcoin ziehen, diese in andere Kryptowährungen wie Ethereum reinvestieren.

Ethereum Kurs Prognose 2023 – Kann ETH aufholen oder kommt es zur Korrektur?

Während Bitcoin in den vergangenen sieben Tagen um 16,74 % zulegte, waren es bei Ethereum nur 10,33 %. Dennoch konnten beide führenden Kryptowährungen relativ starke Kursanstiege verzeichnen, wobei es seit der Ankündigung der Bitcoins ETFs bei Ethereum teilweise 19,36 % waren. Bitcoin hat es hingegen zeitweise auf 25,26 % geschafft.

Nun konnte ETH den vertikalen Widerstand der Korrektur impulsiv brechen und das Niveau erst einmal halten. Charttechnisch zeigt der Schlusskurs darüber eine Fortsetzung des Trends an. Dennoch sollte das Setup gerade mit Vorsicht betrachtet werden.

Wichtige Marken liegen bei dem 61,8er-Fibonacci-Level der letzten großen Aufwärtsbewegung bei 1904,99 US-Dollar und beim 23,6er-Fibonacci-Level des letzten Abverkaufs seit November 2021. Die nächsten wichtigen Widerstände für die Bullen befinden sich bei 1904,99, 2037,91 und 2145,60 US-Dollar. Auf der Unterseite liegen die nächsten Unterstützungen bei 1825,21, 1634,64 und im Bereich zwischen 1470 und 1381 US-Dollar.

Zwar bietet Ethereum im Vergleich zu Bitcoin noch etwas Luft bis zum Jahreshoch, dennoch ist Bitcoin schon sehr heiß gelaufen und sieht stark nach einer Korrektur aus. Diese könnte jedoch durch positive Aktienmärkte möglicherweise aufgehalten werden, obwohl die Korrelation derzeit nicht zu wirken scheint. Auf jeden Fall sollte man nun vor einer möglichen Bärenfalle besonders achtgeben. Denn auch bei den Aktienmärkten sind derzeit Abverkäufe jederzeit wahrscheinlich, obwohl erst noch eine wichtige Unterstützung dafür durchbrochen werden muss.

Jetzt in nutzerfreundlichen Web3-Zugang investieren!

ESG-Coin transformiert Urban Mining und verwandelt Müllproblem in einen Goldgrube

Einige Experten sehen die Welt immer noch mit Problemen im Bereich Müll, Klima und Umwelt konfrontiert. Ein außergewöhnliches Projekt nutzt jetzt Blockchaintechnologie, um diese Herausforderungen wirksam zu bewältigen. Mit dem Recycle-to-Earn-Verfahren können Nutzer ihren Hausmüll bei Supermärkten wie dem internationalen Partner Delhaize (Lion) abgeben und dafür Kryptowährungen erhalten. Dieser wird mit einer umfangreichen Datenbank verglichen, zu der auch Nestlé, Coca-Cola und andere gehören. Ergänzend dazu gibt es einen Marktplatz für recycelte Wertstoffe und CO₂-Emissionsgutschriften. Nachhaltige Meilensteine werden über das Profil verfolgt und belohnt, was wiederum auch ein Marketinginstrument für Unternehmen ist.

Jetzt Teil der Recycling-Revolution werden!

DeeLance revolutioniert die Arbeitswelt und bringt vielfältige Vorteile.

Das immersive Internet bietet einzigartige Möglichkeiten für verschiedene Branchen. Für einige könnte es sogar überlebenswichtig sein, sich nicht von dem Konkurrenz in diesem Bereich abhängen zu lassen. Mit seinem auf die Geschäftswelt zugeschnittenen Metaverse ermöglicht DeeLance interaktive Lernumgebungen, 3D-Präsentationen, Messen, Teamarbeit und vieles mehr. So kann trotz großer Entfernungen das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Effizienz eines echten Büros erzielt werden. DeeLance umfasst auch ein dezentrales Freelancer-Jobportal, das durch niedrigste Kosten sowie höchste Effizienz und Sicherheit überzeugt. Diese werden durch die Blockchain und fortschrittlichste NFTs garantiert, die auch für andere Vermögenswerte wie Immobilien und Sammlerstücke in Fragmente geteilt werden können.

Jetzt frühzeitig in Zukunft der Onlinearbeit investieren!

Neuartiges Projekt könnte Durchbruch für Mainstreamadaption des Web3 bringen

Bislang hat das Web3-Angebot nur eine begrenzte Nutzerzahl erreicht, was auf einen zersplitterten Markt, technische Hürden, betrügerische Angebote und die Unwissenheit der Benutzer zurückzuführen ist. Mit Launchpad XYZ könnten diese Hindernisse in Zukunft überwunden werden. Als kuratiertes Web3-Portal ermöglicht es eine unkomplizierte, schnelle und sichere Nutzung des gesamten Angebots des neuen Internets. Nutzern werden durch künstliche Intelligenz personalisierte Empfehlungen sowie eine nahtlose Web3-Wallet für Anfänger geboten. Alle Dienste werden dezentral genutzt und über den Launchpad Quotienten mit 400 Datenpunkten sowie den Anwendern bewertet, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Launchpad XYZ generiert Einnahmen durch verschiedene B2B- und B2C-Dienstleistungen.

Jetzt frühzeitig des Web3-Massenadaption investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.