Ethereum Kurs Prognose 2023 - Megapump nach Meilenstein?

In einer Welt, die sich stetig verändert, ist die Ethereum Kurs Prognose 2023 ein heiß diskutiertes Thema unter Investoren und Marktanalysten gleichermaßen. Mit steigenden Zinsen und zunehmenden Anzeichen für eine bevorstehende Rezession, wenden sich viele zum Kryptowährungsmarkt, insbesondere zu Ethereum. Unsere Ethereum Kurs Prognose 2023 bietet einen tiefgehenden Blick auf die verschiedenen Faktoren, die diese ETH Prognose beeinflussen könnten, von den Finanzmärkten über die Kryptomärkte bis hin zur aktuellen Marktstimmung und Updates um Ethereum. Verpassen Sie jetzt nicht die ETH Prognose!

In den USA wird den Finanzmärkten durch die voraussichtlich kommenden Zinsanhebungen noch weiter Liquidität entzogen. Denn die Kerninflationsrate verharrt in den USA weiterhin auf hohem Niveau. Zudem verteuern sich die Finanzierungskosten.

Während der LEI-Frühindikator Niveaus erreicht, welche zuletzt 1973 und 2007 vor den großen Rezessionen gesehen wurden und einer der besten Rezessionsindikatoren, die Zinskurve, zwischen der 2- und 10-jährigen Staatsanleihe immer stärker invertieren, wie zuletzt 1981, gibt es immer mehr Anzeichen für eine kommende Rezession.

Die Verschlechterung der Industriedaten deutet zudem auf eine Eintrübung des Ausblicks für den Dienstleistungssektor hin. So ist beim ISM-Gewerbeindex seit 8 Monaten ein Rückgang feststellbar.

Zudem sind vermutlich auch noch weitere Bankenpleiten zu erwarten, welche in den kommenden Monaten auf uns zukommen. Diese könnten die Märkte und die Zombiefirmen zusätzlich unter Druck bringen sowie zu größeren Verwerfungen führen, wenn die Notenbanken nicht rechtzeitig mit frischem Geld helfen.

Dann muss die Geldmenge jedoch enorm vergrößert werden, was die Inflation wieder erneut anheizen dürfte. So dass eine ähnliche Entwicklung der Zinsen und Inflation wie zur Zeit von Paul Volcker möglich ist, bei der beide phasenweise im Wechsel ansteigen. Dies könnte dann auch Ethereum zeitweise enorm zum Pumpen bringen. Jedoch braucht man dafür auch Nerven aus Drahtseilen, wenn es zeitweise zu starken Abverkäufen kommt.

Die Kryptomärkte ist nach der Rallye durch die Anschuldigungen der SEC gegenüber Binance, Coinbase und vieler Top 100 Token unter starke Bedrängnis geraten. Erholen konnten sie sich durch den Optimismus, welcher aufkam, als BlackRock sowie daraufhin auch viele weitere große Vermögensverwalter ihre Anträge für Bitcoin ETFs erneut eingereicht hatten.

Ebenfalls bemerkenswert ist die positive Einstellung der Republikaner und von dem Demokraten Robert F. Kennedy bezüglich Kryptowährungen. Zudem könnten die Politiker auch durch das hohe Interesse jüngerer Wählergruppen zu einem kryptofreundlicheren Kurs bewegt werden.

Ein weiteres wichtiges Phänomen waren die Ethscriptions, welches NFTs sind, die ähnlich wie die Bitcoin Ordinals direkt auf die Blockchain geschrieben werden können, nur in diesem Falle natürlich für Ethereum. Einige befürchteten dabei einen Anstieg des Transaktionsgebühren, wie es auch schon beim Memecoin-Hype, dem ICO-Boom, im DeFi-Sommer und bei NFTs vorkam.

Nach einem anfänglichen Boom Mitte Juni und Transaktionsvolumina von bis zu 241.625 US-Dollar täglich, ist es laut NFT-Stats mittlerweile auf 19.925 US-Dollar gefallen. Die Preise haben zwar, wie auch das Handelsvolumen, einen kurzen Anstieg erlebt, befinden sich jedoch mittlerweile wieder ungefähr auf Einstand. Aktuell scheint also das Interesse an den Ethscriptions und somit auch Ethereum ein wenig mehr abzunehmen.

Seit dem August des Jahres 2015 konnte Ethereum seine Marktdominanz schrittweise von 2,55 % auf über 19 % ausbauen. Zwar hatte ETH im Juni 2017 mit 33,61 % schon ein höheres Niveau erreicht, jedoch ist dieses bereits während der Rallye Ende 2017 wieder auf bis zu 11,21 % gesunken.

Im Gegensatz zu damals konnte Ethereum in diesem Kryptowinter jedoch eine höhere Marktdominanz beibehalten, denn sie ist nur auf bis zu 14,11 % gesunken. Ein Grund dafür könnte der Einstufung von dem ehemaligen SEC-Vorsitzenden Hinman sein, welcher davon ausging, dass es sich bei ETH nicht um ein Wertpapier handelt.

Ebenso äußerte sich auch Gary Gensler 2018 beim Massachusetts Institute of Technology. Obwohl seine letzten Äußerungen diesbezüglich weniger klar waren als damals. Zudem könnte der kryptofreindliche Gary Gensler aber auch bald von den Republikanern abgesetzt werden.

And another one… – The below clip is from a Fall 2018 Graduate MIT course called "Blockchain and Money"



Gary Gensler – the current President of the SEC, was the professor.



Once again, I will let the below video speak for itself.



Lecture 6: Smart Contracts and… pic.twitter.com/hsTvJ82XmM