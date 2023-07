Ethereum Kurs Prognose 2023: Wird die Ökonomie Ethereum in die Knie zwingen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Tauchen Sie ein in die komplexe Welt der Ethereum Kurs Prognose für 2023 und entdecken Sie die Einflüsse, welche die Zukunft von ETH gestalten könnten. Die überraschenden Ergebnisse der kürzlich veröffentlichten Non-Farm-Payrolls in den USA und der steigende Lohndruck könnten die US-Notenbank in die Enge treiben und unerwartete Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben. Kann die FED dem Druck standhalten oder treibt eine mögliche Lohn-Preis-Spirale die Inflation und den Ethereum Kurs in die Höhe? Inmitten von fluktuierenden Aktienmärkten und einem ungewissen KI-Umfeld kann Ihr Verständnis für diese und andere Faktoren jetzt entscheidend sein, um die zukünftige Entwicklung von Ethereum zu prognostizieren.

Einflüsse des wirtschaftlichen Umfeldes auf die ETH Kurs Prognose

Am heutigen Tage wurden die Non-Farm-Payrolls in den USA veröffentlicht. Die Arbeitsmarktdaten sind dabei schwächer als erwartet ausgefallen. Dies lag jedoch hauptsächlich daran, dass die Prognosen durch die ADP-Daten am Vortag bereits nach oben revidiert wurden.

Zudem sind die Löhne deutlich gestiegen und sogar stärker als die Inflationsrate. Dies könnte die US-Notenbank noch einmal zusätzlich unter Druck bringen. Denn ist eine Lohn-Preis-Spirale möglich, welche die Inflation wieder in die Höhe treiben könnte.

Analysten vermuten, dass sie für die FED vermutlich wegen des Lohndrucks dazu gezwungen sein könnte, die Zinsen beim nächsten Zinsentscheid am 26. Juli anzuheben.

So ist auch die Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung im Juli auf 93 % angestiegen. Es wird mittlerweile mit ein bis zwei weiteren Zinserhöhungen gerechnet, wobei die Entscheidungen datenabhängig getroffen werden.

Aufgrund der Arbeitsmarktdaten haben die Aktienmärkte bereits am Donnerstag eine Korrektur eingelegt und mit ihr auch die Kryptomärkte mit sich gezogen. Der nächste wichtige Faktor vor dem nächsten Zinsentscheid ist nun vor allem der CPI (Consumer Price Index), welcher die Inflationsrate misst.

Ebenfalls bemerkenswert ist der Rückgang der Produktivität. Denn beim KI-Hype wurde vor allem mit einer Steigerung dieser gerechnet. Zudem sind auch die Nutzerzahlen bei ChatGPT rückläufig und der Wirtschaftskrieg um Halbleiter und seltene Erden geht weiter.

Möglicherweise könnte all dies zum Platzen einer KI-Blase führen, während gleichzeitig die meisten anderen Aktien in den USA fallen. Zudem kam es nach starken Zinsanhebungen der FED eigentlich immer zu einer Rezession. All dies könnte sich wiederum bärisch auf die Ethereum Kurs Prognose auswirken.

Einfluss des Kryptomarktes auf die Ethereum Kurs Prognose

Der Kryptomarkt befindet sich in einem zwiegespaltenem Umfeld. Er wird durch die Anschuldigungen der SEC gegenüber die größte Kryptobörse Binance und Coinbase sowie den vielen als Securitys bezeichneten Coins unter Druck gebracht. Woraufhin sich die Kryptoassets sogar von den Aktienmärkten wieder entkoppelten.

Hinzu kamen auch die Schwierigkeiten für Binance innerhalb der EU. Woraufhin sich die Kryptobörse aus immer mehr Ländern zurückgezogen hat. Denn es gab noch eine Vielzahl weiterer Anschuldigungen gegenüber die Kryptobörse, wie falscher Umgang mit Kundengeldern, Umgehung von US-Sanktionen und mehr.

Andererseits konnte der Kryptomarkt zuletzt von dem Optimismus durch die Neuanträge der verschiedenen Bitcoin ETFs profitieren, welche von dem größten Vermögensverwalter BlackRock sowie weiteren wieder bei der SEC eingereicht wurden, wie Invesco, WisdomTree und Valkyrie.

Aber auch eine mögliche Entmachtung von dem SEC-Präsidenten Gary Gensler durch die Republikaner sowie deren allgemein kryptofreundlichere Haltung und die von dem möglichen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, Robert F. Kennedy, sind ebenfalls bullisch.

Wichtige Ereignisse für Ethereum

Bei der Ethereum Kurs Prognose sollten auch einige Faktoren berücksichtigt werden, welche nur auf ETH eine Auswirkung haben. Von diesen gab es in letzter Zeit einige, welche sich nachhaltig auf die ETH Prognose auswirken können:

Wie auch Bitcoin wird Ethereum im Gegensatz zu vielen anderen Kryptowährungen eher nicht von der SEC als ein Wertpapier eingestuft. Dies bestätigte Hinman und auch Gary Gensler in einem alten Video, letzterer revidierte jedoch seine Ansicht wieder kürzlich in einem Interview. Deswegen nahm auch die Marktdominanz von Ethereum weiter zu, wobei sie aktuell bei fast 19 % liegt.

Hinzu kamen die Ethscriptions, bei denen es sich wie bei den Bitcoin Ordinals um eine Möglichkeit handelt, um kostengünstig NFTs direkt in der Blockchain von ETH zu speichern. Nach einem nachlassenden Interesse, laut den Daten von NFT-Stats, konnte am 5. Juli jedoch zeitweise ein neues Hoch bei den Preisen erreicht werden, was jedoch danach wieder rapide gefallen ist.

Laut den Angaben von CFGI ist das ETH Sentiment in den sozialen Medien und den Suchen sehr positiv. Aber auch das Orderbuch gibt ein positives Signal. Ebenfalls bemerkenswert ist die sehr bullische Haltung der Wale, welche für stärkere Kursbewegungen bei Ethereum sorgen könnten. Negativ sieht es hingegen technisch und beim Volumen aus, welche rapide gefallen ist.

Zudem nimmt die Bedeutung des neuen Tokenstandards von Ethereum zu. Denn die revolutionären ERC-6551-Token sind die nächste Generation von NFTs, welche wesentlich umfangreichere Funktionen bieten. Beispielsweise können sie wie eine Wallet genutzt werden und sich aufgrund von anderen Daten verändern. Ihr Handelsvolumen nimmt ebenfalls rapide zu. Es werden jedoch noch viele weitere neue Tokenstandards diskutiert und vorbereitet.

Chartanalyse der Ethereum (ETH) Kurs Prognose

Die Ethereum Kurs Prognose fällt etwas weniger optimistisch aus. Denn die erwarteten Zinsanhebungen dürften sich weiterhin belastend auf die Finanz- und Kryptomärkte auswirken. Die Attraktivität als Inflationsschutz, wie in anderen Ländern nimmt auch mit den Zinsanhebungen – zumindest temporär – ab.

Derzeit befindet sich Ethereum noch immer im Trendkanal und kann sich am 23,6er-Fibonacci-Level halten. Sollte dies nach unten nachhaltig mit einem Tagesschlusskurs darunter aufgelöst werden, dürfte auf jeden Fall das untere Ende des Trendkanals getestet werden.

Dann sind Abverkäufe bis in den Bereich 1.684 $ bis 1629 $ wahrscheinlich. Die nächsten Unterstützungen befinden sich dann bei 1.514 $, 1.367 $ und 1.157 $. Allerdings kann auch noch mal das obere Ende des Trendkanals angelaufen sowie das Jahreshoch übertroffen werden. Ein nachhaltig höherer Kurs als 2.428 $ scheint jedoch vorerst weniger wahrscheinlich. Für die Bullen liegen dennoch die nächsten Widerstände bei 1.946 $, 2.036 $ und 2.151 $.

