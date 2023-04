Ethereum Kurs Prognose: 3 Tage bis zum Shanghai-Upgrade - was können Anleger erwarten?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Sonntagabend notiert Ethereum leicht im Plus und wird bei 1860 $ gehandelt. Nun gibt es eine wichtige Handelswoche für ETH. Denn die zweitwertvollste Kryptowährung der Welt, die aktuell mit einer Dominanz von 19 % weiterhin für den digitalen Währungsmarkt hohe Relevanz hat, wird diese Woche das wichtigste Upgrade seit dem Merge im September 2022 erleben, der übrigens mit einem massiven „Sell the News“ endete. Soeben stellt sich die Frage, wie sich Händler vor dem Ethereum-Upgrade positionieren sollten. Unsere Ethereum Kurs Prognose für die wohl spannendste Woche in 2023:

Shanghai-Upgrade: Der Countdown läuft, Upgrade am 12. April

Am 12. April 2023 soll das Shanghai-Upgrade, auch bekannt als Shapella, auf der Ethereum-Blockchain implementiert werden. Das Upgrade wird in erster Linie den Nutzern ermöglichen, aus dem Staking-Contract Ether abzuheben, obgleich weitere Verbesserungen in Shapella (Shanghai + Capella) einbezogen werden. Anleger fokussieren sich seit Wochen auf das Upgrade, das einen potenziellen Kurstreiber für Ethereum darstellen könnte. Doch auch negative Auswirkungen sind möglich. Theoretisch könnte Ether im Wert von knapp 35 Milliarden US-Dollar oder fast 16 Prozent des Total Supplys erstmals abgehoben und verkauft werden, denn soviel ETH befinden sich bereits locked im Staking-Contract. Jedoch gibt es praktische Einschränkungen für das Unlock-Event. Während alles auf eine erfolgreiche Implementierung durch die kompetenten Entwickler hindeutet, gibt es hinsichtlich der Auswirkungen in der Ethereum Kurs Prognose mehr Ungewissheit.

.@Ethereum's Shapella hard fork (aka Shanghai upgrade) is happening on April 12. Holders can withdraw their staked ETH.



As a company truly believing and actively building in web3, @Memeland keeps most of the treasury in crypto, mainly in ETH:https://t.co/2vBoBbMJDK



1/3 pic.twitter.com/aFXeZcFSfA — Memeland (@Memeland) April 7, 2023

Kurzfristige Auswirkungen ungewiss: Bull-Run oder Sell-off?

Die kurzfristigen Auswirkungen des Shanghai-Upgrades sind ungewiss, die Reaktion der Marktteilnehmer lässt sich kaum eruieren. In den letzten Tagen entwickelte sich Ethereum relativ stark. Die Bullen schafften eine Outperformance des breiten Markts. Doch dies gelang auch vor dem Merge, nur um anschließend in einem massiven Sell-off unter Druck zu geraten. Eins scheint jedoch sicher – Ängste hinsichtlich eines massiven Verkaufsdrucks der Staker scheinen übertrieben. Denn bei einem täglichen Handelsvolumen, das zuletzt meist zwischen 8 und 12 Milliarden $ lag, dürfte der Verkaufsdruck weitgehend absorbiert werden. Entscheidender wird sein, was die Marktteilnehmer einpreisen – wenn das Gros der Anleger von einem Verkaufsdruck ausgeht, selbst ETH-Positionen reduziert oder short geht, könnte sich ganz im Stile einer selbsterfüllenden Prophezeiung eine negative Kursentwicklung abzeichnen. Augenscheinlich scheint dies der Markt bis dato nicht einzupreisen. Ebenfalls vorstellbar scheint bei einer technisch aussichtsreichen Lage ein weiterer Pump in Richtung psychologische Grenze von 2.000 $.

Makro-Daten nicht vergessen: Fed Minutes, Bankenkrise & US-Inflation im Blick

Makro-Daten, wie etwa Arbeitslosenzahlen, Inflation und Zinssätze, beeinflussen die Finanzmärkte und haben massive Auswirkungen auf den Kryptomarkt. Daher ist das Verständnis von Makro-Daten für Anleger und Trader von Kryptos von entscheidender Bedeutung – wichtige Events stehen von Mittwoch bis Freitag an.

People often ask how long it'll likely take to get CPI back down to 2%.



That question kind of assumes that once it gets back there, it'll stay there. pic.twitter.com/shKTGZduVh — Lyn Alden (@LynAldenContact) April 9, 2023

Am Mittwoch wird die US-Inflation für März (am Tag des Shanghai-Upgrades) veröffentlicht und ebenfalls Volatilität zu ETH bringen. Die Fed Minutes und die Q1-Berichtssaison der US-Banken folgen zeitnah. Eine weitere Abkühlung der Inflation könnte die Federal Reserve davon abhalten, Zinserhöhungen durchzuführen, was wiederum bullisch für Kryptos wäre. Die Berichtssaison ist im April 2023 ebenfalls wichtig, da diese als Indikator für die Stabilität des Bankensektors fungiert.

