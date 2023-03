Ethereum Kurs Prognose: 50 % seit Jahresanfang - wohin geht’s für ETH?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Beeindruckend stellt sich der digitale Währungsmarkt seit Anfang des Jahres dar. Denn Ethereum konnte zuletzt rund 50 % Kursgewinne erzielen. Damit gehört man zu den stärksten Coins aus der Top 10, ausgenommen Bitcoin, Polygon oder Solana.

In den letzten Tagen nahm die Erholung am digitalen Währungsmarkt erneut Geschwindigkeit auf. Ethereum stieg in einer Woche um rund 22 %. Nachdem auf einen fulminanten Monat Januar ein durchwachsener Februar folgte, ist das Momentum zurückgekehrt. Der Bankenkrise sei Dank – denn diese erschütterte das Vertrauen in die traditionelle Finanzbranche, während Kryptos aktuell deutlich stärker nachgefragt werden. Dies sehen wir sowohl am Volumen als auch an der Kursentwicklung.

Ethereum Kurs heute: ETH konsolidiert bei 1800 $ – wann fallen die 2000 $?

In den letzten 24 Stunden stieg der Ethereum Kurs um rund 2,5 % an. In der vergangenen Woche explodierte Ethereum um rund 25 %, während in einem Monat über 7,5 % Buchgewinne für ETH zu Buche stehen. Nun wurde ETH am Samstag zwischen 1750 $ und 1835 $ gehandelt, aktuell bewegen wir uns relativ in der Mitte dieser Spanne bei 1800 $. Sollte der Support bei rund 1745 bis 1750 $ halten, könnte Ethereum weitere Zugewinne erleben. Besonders spannend könnte nach Krypto-Trader Michael van de Poppe auch ein Rücksetzer auf 1600 $ sein, den dieser als spannendes Kursniveau für den Aufbau einer Long-Position identifiziert.

Indeed, $1,600 is a great level for longing on #Ethereum.



Most likely, the trend will continue from here. pic.twitter.com/dF12ODJmCc — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) February 23, 2023

Sollte sich Ethereum oberhalb von 1800 $ konsolidieren, könnte ein schneller Preisanstieg bis auf 1880 $ folgen, bevor der Angriff auf 2000 $ erfolgt. Das aktuelle Momentum schürt Hoffnung, dass wir ein derartiges Kursniveau noch in der ersten Jahreshälfte erreichen.

Shanghai-Upgrade am 12. April: Ether-Abhebungen werden möglich

Die Entwickler von Ethereum arbeiten aktuell intensiv daran, das Netzwerk zu verbessern und haben den Shanghai Hardfork für den 12. April terminiert. Dieses Upgrade ermöglicht Abhebungen aus dem Staking-Contract der Beacon Chain und umfasst insgesamt fünf verschiedene EIPs. Obwohl das Upgrade kurzfristig den Verkaufsdruck auf Ethereum erhöhen könnte, könnte der Markt einen Großteil des Verkaufsdrucks absorbieren. Die größte Gefahr liegt in der Psychologie der Ethereum-Holder begründet, da ein Abverkauf aus Panik die Korrektur erst auslösen könnte. Sobald die Abhebungen möglich sind, könnte dies jedoch mittelfristig das Gegenteil bewirken und die Nachfrage nach dem Ethereum-Staking antreiben.

Schließlich wird das Staking schon jetzt immer beliebter.

#Ethereum $ETH Total Value in the ETH 2.0 Deposit Contract just reached an ATH of 16,930,263 ETH



View metric:https://t.co/SzbMPqvhlb pic.twitter.com/WOJMsAmaUa — glassnode alerts (@glassnodealerts) March 18, 2023

Nun könnte man davon ausgehen, dass es nicht mehr zu einem ganz großen Pump vor dem Shanghai-Upgrade kommt, mit Ausnahme, wenn weitere Banken crashen oder das Quantitative Easing wieder zunimmt. Sollte der Ausverkauf jedoch ausbleiben und keine Korrektur beim Upgrade erfolgen, stehen die Chancen gut, dass Ethereum im Anschluss einen nachhaltigen Kursanstieg erlebt. Rücksetzer scheinen insoweit Kaufchancen, wenn man im H1 2023 eine positive Rendite erzielen möchte.

In a month's time, we will have a fully digitally native currency (ETH) with a 4% to 5% yield in its local currency terms, and a deflationary monetary policy, along with a liquid money market curve out to 12 months and is inversely correlated to the central bank balance sheets — Raoul Pal (@RaoulGMI) March 16, 2023

Jetzt in Ethereum investieren?

Kryptos erfreuen sich aktuell großer Beliebtheit. Immer mehr Anleger wenden sich dem digitalen Währungsmarkt zu, der eine signifikante Outperformance gegenüber traditionellen Assetklassen zuletzt erzielte. Ethereum bleibt spannend, konnte sich zuletzt jedoch nicht gegen BTC behaupten. Die ETH/BTC-Ratio fiel zuletzt deutlich. Ethereum musste hier eine Unterstützung aufgeben. Zwar scheint nun weiteres Abwärtspotenzial vorhanden. Der Bitcoin scheint kurzfristig die sicherere Wette, Ethereum könnte bei einer Trendwende als Trade ebenfalls ein attraktives CRV versprechen.

Zugleich steigt die Nachfrage nach Ethereum weiter an. Die Anzahl der Non-Zero-Adressen erreichte nun ein neues All-Time-High.

In der jüngsten Korrekturphase von Ethereum haben Krypto-Wale ihre Chance genutzt, um ihr Engagement in ETH massiv auszubauen. Ein Krypto-Analyst namens @Ali beobachtete Ethereum-Adressen mit 1.000 bis 10.000 ETH, die während der Korrekturbewegung rund 400.000 ETH aufkauften. Diese Entwicklung gibt Anlass zur Hoffnung, dass Krypto-Wale einen nachhaltigen Kursanstieg unterstützen.

Das Verhalten von Krypto-Walen ist entscheidend, da sie aufgrund ihrer großen Kapitalreserven eine erhebliche Macht im Krypto-Markt haben. Wenn diese beginnen, in eine bestimmte Kryptowährung zu investieren, kann dies den Preis deutlich beeinflussen und auch andere Investoren dazu veranlassen, dem smart Money zu folgen.

Autor: Daniel Robrecht

