Ethereum Kurs Prognose: Anstieg auf 10.000 Dollar?

Der Kryptomarkt wirkt derzeit nervöser denn je. Innerhalb weniger Stunden kam es heute zu starken Kursausschlägen bei Bitcoin, Ethereum und anderen großen Coins. Erst deutlich nach unten, dann ebenso schnell wieder nach oben. Dieses Verhalten zeigt vor allem, dass die Richtung für die nächsten Wochen einfach nicht so klar ist, wie viele das gerne hätten. Während die einen weiter mit fallenden Kursen rechnen, nutzen die anderen die aktuellen Kurse als günstige Einstiegsgelegenheit. Gerade bei Ethereum mehren sich derzeit jedoch die Signale, die eher für eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends sprechen.

Börsenverfügbarkeit immer geringer

Ein zentraler Punkt, der für eine Rallye bei Ethereum spricht, ist das immer knappere Angebot an Ether auf den großen zentralisierten Börsen. On-Chain-Daten zeigen, dass inzwischen weniger als neun Prozent aller ETH auf zentralisierten Börsen liegen. Der Großteil der Coins wird also in privaten Wallets gehalten.

$ETH is quietly entering its tightest supply environment ever.



Exchange balances just fell to 8.84% of total supply, a level we’ve never seen before.



For context, $BTC is still sitting near 14.8%.



ETH keeps getting pulled into places that don’t sell, staking, restaking, L2… pic.twitter.com/T7MW3D2bG1 — Milk Road (@MilkRoad) December 5, 2025

Historisch gesehen war eine solche Entwicklung häufig ein Vorbote steigender Kurse, da ein sinkendes Angebot auf den Börsen bei neuer Nachfrage schnell zu starken Preisbewegungen führen kann. Wer seine Coins von den Börsen abzieht, signalisiert in der Regel keine kurzfristige Verkaufsabsicht, sondern rechnet eher mit höheren Kursen in der Zukunft.

Geldmenge steigt

Auch das makroökonomische Umfeld spielt Ethereum in die Karten. Die US-Notenbank steht kurz vor weiteren Zinssenkungen, während die Geldmenge in den USA bereits neue Höchststände erreicht hat. Steigende Liquidität sucht erfahrungsgemäß Rendite und findet diese häufig in knappen, digitalen Assets wie Bitcoin und Ethereum.

BREAKING: US M2 JUST HIT A NEW ATH.



Liquidity is coming back:



– Higher M2

– Lower Rates

– Fed Balance Sheet Flows



Each liquidity wave created a mega bull run (2016-17, 2020-21).



2026 is next. pic.twitter.com/DPrvVHmIQg — Rekt Fencer (@rektfencer) December 7, 2025

In früheren Zyklen waren genau diese Phasen der Ausgangspunkt für starke Kursanstiege. Niedrige Zinsen erhöhen die Risikobereitschaft der Anleger und ziehen Investoren in andere Assets als US-Anleihen. Gleichzeitig ist so viel Kapital wie noch nie in Umlauf, was bedeutet, dass die Chancen gut stehen, dass Ethereum davon einen Teil abbekommt.

Adaption schreitet voran

Dazu kommt eine zunehmende Nachfrage von institutioneller Seite. Während viele Privatanleger angesichts der Volatilität zögern, treten Großinvestoren weiter als Käufer auf. Besonders auffällig ist das Vorgehen von Tom Lee, der über sein Unternehmen BitMine Woche für Woche hohe Summen in Ethereum investiert und vor hat, 5 % des gesamten ETH-Angebots zu akkumulieren.

Gleichzeitig verdichten sich Berichte, dass auch große US-Banken ihren Kunden künftig einen geregelten Zugang zu Ethereum ermöglichen wollen. Sollten Anlageberater ab 2026 tatsächlich empfehlen, einen Teil des Portfolios in Kryptowährungen zu halten, könnten schnell weitere Milliarden in den Markt fließen. Entsprechende Pläne gibt es beispielsweise bei der Bank of America. Alles in allem sieht es also stark danach aus, dass Ethereum vor einer Rallye steht und ein steigender $ETH-Kurs lässt auch viele Altcoins wieder steigen. Dabei ist aktuell vor allem Bitcoin Hyper ($HYPER) extrem gefragt.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Wird Bitcoin Hyper der stärkste Altcoin?

Bitcoin Hyper arbeitet an einer Layer-2-Lösung, die Bitcoin technisch auf ein neues Niveau heben soll, indem hohe Sicherheit mit schneller, kostengünstiger Ausführung kombiniert wird. Dadurch könnten erstmals komplexe Anwendungen, DeFi-Protokolle und neue Finanzmodelle direkt auf Bitcoin-Basis entstehen.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Im Zentrum dieses neuen Netzwerks steht der $HYPER-Token, der für Transaktionen, Staking, Governance und Liquidität benötigt wird. Da sich Bitcoin Hyper noch im Vorverkauf befindet, haben Anleger hier noch die Chance, von Anfang an dabei zu sein, wenn ein Altcoin auf den Markt kommt, der Bitcoin und den gesamten Kryptomarkt für immer verändern könnte.

Sollte es gelingen, Bitcoin durch echte Nutzbarkeit zu erweitern, könnte nicht nur die Nachfrage nach BTC steigen, sondern auch der Bedarf an $HYPER massiv zunehmen. Da der Coin durch den Vorverkauf noch extrem niedrig bewertet ist, stehen die Chancen gut, dass der Kurs nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte, wie man das auch in der Vergangenheit schon häufig nach erfolgreichen ICOs beobaten konnte.

Jetzt $HYPER im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.