Ethereum Kurs Prognose: Das ist für ETH-Anleger wichtig, denn sie brauchen derzeit viel Geduld!

Für rund 25 Minuten konnte die Ethereum Blockchain am vergangenen Donnerstag keine Transaktionen abschließen. Was genau mit der Client Software einiger Validatoren passierte, ist bisher nicht abschließend geklärt.

Auch wenn die Verantwortlichen schnell erklärten, der Sache auf den Grund zu gehen, bleibt bei einigen Anlegern ein ungutes Gefühl zurück. Die Validatoren sind seit der Umstellung auf den Proof-of-Stake für die Sicherheit im Netzwerk zuständig.

Nach Stop der Beacon Chain erholt sich ETH-Kurs wieder

2.000 $ Marke seit 10. April 2023 nicht erreicht

In den vergangenen 12 Monaten fällt der ETH-Kurs um 13 %

The Merge brachte nicht den erwarteten Kurssprung

Anleger von ETH sind nervös

Die Lage am Kryptomarkt ist grundsätzlich besser, als das während des Krypto Winters war. Doch bei einigen Anlegern von ETH will nicht so recht gute Stimmung aufkommen. Sie alle hatten mit Spannung und großen Erwartungen auf die Umstellung zum Proof-of-Stake gewartet. Als diese im September 22 vollzogen wurde, blickten alle zum ETH-Kurs. Leider blieb eine spürbare Erholung aus.

Auch mit dem Shanghai Update waren Hoffnungen verbunden. Schließlich wurden die bis dato gesperrten Stakes der Validatoren frei. Sowohl für die Betreiber der Nodes als auch von Staking Pools sollte damit ein Kursplus einhergehen. Aber auch diesmal blieb eine echte Kurskorrektur nach oben aus.

The beacon chain stopped finalizing about thirty minutes ago. I don't know why yet, but in general the chain is designed to be resilient against this, transactions will continue as usual and finalization will kick in when the problem is resolved. pic.twitter.com/utAS0uAWpG — superphiz.eth (@superphiz) May 11, 2023

Und nun die technischen Probleme, für die es bisher keine genaue Ursache gibt. Außerdem bemüht sich die Ethereum Foundation um mediale Schadensbegrenzung, wie das Twitter Konto zeigt.

Was Anleger wissen müssen

Nicht nur für Ethereum, sondern für alle Kryptowährungen gilt: Es gibt eine hohe Volatilität an den Märkten. Das bedeutet, Kursschwankungen, auch extreme, sind für Kryptowährungen üblich und müssen von Anlegern hingenommen werden. Bei Ethereum liegen unterschiedliche Gründe für die Kurssprünge, nach oben wie nach unten, vor. Doch auch ETH unterliegt den externen Einflüssen, wie alle anderen Coins auch.

Daher waren mit der Umstellung und dem Shanghai Update zwar hohe Erwartungen verknüpft. Andererseits konnte die aber der Markt allgemein derzeit nicht erfüllen. Somit war klar, dass Anleger nicht das erhoffte Ergebnis im Kurs sehen. Doch wie geht es jetzt weiter mit ETH? Hier unsere aktuelle Ethereum Kurs Prognose:

Ethereum Kurs Prognose

Es gibt Prognosemodelle, die davon ausgehen, dass Ethereum im Jahr 2030 bei über 35.000 USD liegen könnte. Doch so weit in die Zukunft wollen wir bei dieser Ethereum Kurs Prognose nicht gehen. Wir konzentrieren uns lieber auf die kurzfristigen Potenziale und analysieren dafür, beispielsweise mit yPredict, verschiedene Daten. Die Prognose Plattform verwendet dafür Künstliche Intelligenz und wird als neues Trading Terminal gerade im Vorverkauf am Markt platziert.

Big news! While AI Coin Crypto prices are taking a hit, #YPRED is standing strong! We're nearing an impressive milestone of $1 Million raised!



Your trust in our AI-driven platform fuels our progress. Thank you for your support! Join the success wave at… pic.twitter.com/ZtiheSLSXR — yPredict.ai (@yPredict_ai) May 13, 2023

Gehen wir nun in die Woche ab dem 15. Mai 2023 und schauen uns an, was den Kryptomarkt erwartet. Neben vielen makroökonomischen Faktoren könnte es eine ruhige Woche werden. Daher erwarten wir für den ETH-Preis keine großen Veränderungen zum jetzigen Kurs von 1.807,71 USD. Die Kennzahlen weisen auf eine leichte Seitwärtsbewegung hin, die 2.000 $ sehen wir in dieser Ethereum Kurs Prognose nicht in den nächsten Tagen fallen.

Das Handelsvolumen ist heute, an einem Sonntag, rund 23 % im Verlust und liegt nur bei etwas über 4,72 Millionen USD. Das ist für ETH sehr gering, kann aber mit dem Wochenende zu tun haben. Der Höchstkurs von 4,891,07 USD ist dennoch derzeit in weiter Ferne und wird es aus unserer Sicht auch noch bleiben. Unsere Ethereum Kurs Prognose erwartet für dieses Jahr kein Fallen des bisherigen ATH.

Für Daytrader ergibt sich aus unserer Sicht derzeit ebenfalls kein lukratives Investment in ETH. Die täglichen Schwankungen sind sehr gering und keinesfalls für Anfänger und Neueinsteiger lohnend. Wer sich schon länger mit Daytrading oder Scalping beschäftigt, mag an den Gewinnen Interesse haben, sofern sein Investment hoch genug ausfällt. In den letzten 24 Stunden ging es immerhin rund 12 $ rauf für den ETH-Kurs.

Der vergangene Monat lief auch nicht gut für Ethereum. Wir gehen davon aus, dass sich der Mai in ein ähnliches Muster einfügen wird. Mal leicht nach oben, dann wieder runter. Spektakuläre Entwicklungen sind eher nicht zu erwarten für den laufenden Monat. Im Juni steht schon fast das Sommerloch an, das allgemein für niedrige Kurse oder geringe Schwankungen steht.

Für die Ethereum Kurs Prognose wird sich unseren Analysen nach daran auch diesen Sommer nichts ändern. Anleger dürfen sich an dem ein oder anderen Tag auf Kurshoch unter 2.000 Dollar freuen. Mehr wird aber wohl nicht drin sein. Auch die Mehrheit der abgegebenen Schätzungen auf CoinMarketCap deuten darauf hin, dass die magische 2.000er-Marke nicht erreicht wird. Im Mittel liegen die Prognosen dort bei 1.891,45 USD. Immerhin haben die dort abgegebenen Schätzungen eine historische Exaktheit von über 90 % erreicht.

Alternative für Ethereum Anleger

Wie bereits erwähnt, verwenden wir Trading Terminals zur Bewertung von Kurs Prognosen. In dieser Ethereum Kurs Prognose haben wir yPredict genutzt. Schon vorab konnten wir einen Blick auf das umfassende Tool legen, dass die Plattform des Krypto Start-Ups um wertvolle Analysen und Indikatoren bereichert.

yPredict ist eine Plattform für den uneingeschränkten Zugang zum Web 3.0 mit all seinen Komponenten. Das Trading ist ein wesentlicher Bestandteil von Web 3.0, in dem Benutzer über Plattformen und Blockchains hinweg, Kryptowährungen kaufen, halten, handeln oder tauschen können. Der Utility-Token ist derzeit im Vorverkauf besonders günstig erhältlich und stellt eine gute Chance auf Renditen dar. Diese sind von Altcoins wie ETH derzeit nicht zu erwarten, wie die Analysen zeigen.

Fazit: Es ist nichts Außergewöhnliches von Ethereum zu erwarten. Außer, es gibt noch weitere Ausfälle oder technische Schwierigkeiten, wie diese Woche. Dann könnten unsere Ethereum Kurs Prognosen sogar noch zu positiv gewesen sein. Doch hoffen wir das Beste und alles bleibt so, wie es derzeit ist. Dann hat unsere Ethereum Kurs Prognose recht.

Sie sagt voraus, dass wir uns die nächsten Wochen weiterhin unter dem 2.000 USD-Level bewegen werden. In der Zwischenzeit können Anleger yPredict nutzen. Die Trading Plattform bietet Analysen und stellt fest, ob Ihre bisherige Anlagestrategie effizient genug ist, um damit Renditen zu erwirtschaften. Im Vorverkauf ist der native Token von yPredict derzeit günstig erhältlich.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/