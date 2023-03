Ethereum Kurs Prognose: ETH rutscht ins Minus, Krypto-Bank Silvergate wird abgewickelt - droht der Crash?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Ethereum-Kurs schwankte in den letzten 24 Stunden zwischen 1533 und 1569 US-Dollar, aktuell befindet sich dieser rund 2% im Minus. Die Marktkapitalisierung von Ethereum sank auf etwa 188 Milliarden US-Dollar, das geringe Volumen indiziert Vorteile für die Bären, die den Markt erneut weitgehend beherrschen. Die Krypto-Bank Silvergate kündigte in den vergangenen Stunden an, ihre Geschäfte aufzugeben, um eine drohende Insolvenz zu verhindern. Der Monat März dürfte für Händler zäh bleiben, und es deutet sich aktuell eher eine Fortsetzung der Korrektur an. Denn Belastungsfaktoren gibt es für Kryptos im Allgemeinen und auch Ethereum im Besonderen doch kurzfristig einige. Doch was ist in der Ethereum Kurs Prognose wirklich wichtig?

Neuer Meme-Coin mit 50x Potenzial – hier kommt Love Hate Inu

Ethereum Kurs heute: ETH rund 2 % – Kurs bleibt oberhalb der 1500 $

In den vergangenen 24 Stunden wurde Ethereum zwischen 1533 und 1569 $ gehandelt. Erneut bewegte sich der Kurs über weite Strecken in der vorab definierten Range. Doch mittlerweile notiert ETH rund 2 % im Minus. Die deutliche Korrektur gab es am späten Mittwochabend – nur kurz nach den News, dass die Krypto-Bank Silvergate ihre Geschäfte abwickeln möchte.

Das Handelsvolumen bleibt auf einem überschaubaren Niveau und betrug die letzten 24 Stunden rund 7,1 Milliarden $. Die gesamte Marktkapitalisierung sank auf rund 188 Milliarden $. Das aktuelle Interesse indiziert ein starkes Übergewicht der Bären. Diese haben den Markt im Griff. Sollten die Bären nun Momentum entfachen, könnte eine weitere Abwärtskorrektur bevorstehen.

Weiterhin notierte Ethereum große Strecken des Tages über dem Support von 1540 $. Nun stellt sich die Frage, ob der Ausbruch nach unten nachhaltig bestehen bleibt. Können sich die Bullen nicht zeitnah wieder über die 1540 $ zurückkämpfen, könnte bereits im Laufe des heutigen Handelstags die nächste Korrekturbewegung auf 1500 $ drohen. Dann rückt das Kursniveau zwischen 1480 und 1500 $ in den Fokus des Markts.

$ETH



Below the gray area COULD get ugly.



I'll talk a long down there with a tight stop. It's a nice spot for some short to mid term invalidation for longs if we start to close below it's an easy out and a paper cut pic.twitter.com/z56xpQgCow — Pentoshi (@Pentosh1) March 3, 2023

Aus für Krypto-Bank Silvergate: Kryptos korrigieren, Crash bleibt (noch) aus

Die US-Kryptobank Silvergate kündigte an, ihre Geschäfte aufzugeben, um eine drohende Insolvenz aufgrund der hohen Verluste des Unternehmens zu verhindern. Nun könnte eine geordnete Abwicklung die beste Lösung sein, um Schaden für die Kunden zu begrenzen. Der Zusammenbruch der Kryptobörse FTX bedingte schwere Turbulenzen bei Silvergate, bereits letzte Woche warnte man, dass die Fortführung des Geschäfts fraglich sei. Die Kryptobank musste für das vierte Quartal 2022 einen Verlust einer Milliarde Dollar ausweisen. Nun gab es die erwartete Nachricht – die Krypto-Bank Silvergate ist Geschichte, hoffentlich erhalten nun alle Kunden wie erwartet ihre Einlagen zurück. Obwohl der Rückzug von Silvergate den digitalen Währungsmarkt kurzfristig belastet, werden neue Akteure die entstehende Lücke füllen.

Silvergate Capital to shut down operations and liquidate the bank. $SI pic.twitter.com/nxT2sO8sD5 — Dylan LeClair (@DylanLeClair_) March 8, 2023

Der breite Kryptomarkt notiert nach den News etwas über 2 % im Minus. Ethereum kommt hierbei sogar noch gut weg. Stärkste Verlierer war in den letzten 24 Stunden SingularityNET mit 16 % Verlusten, während XRP sogar über 2 % fester gehandelt wird. Da die relevanten News noch am frühen Abend den US-Anlegern zur Verfügung gestanden haben, dürfte der Abverkauf zu einem beträchtlichen Anteil schon vollzogen sein. Größere Bewegungen auf Basis der aktuellen Silvergate-News erwarten wir für heute nicht mehr.

Neben der bevorstehenden Abwicklung von Silvergate und dem Aus der wohl bekannten Krypto-Bank, die maßgeblich als Fiat-On-Ramp für den digitalen Währungsmarkt fungierte, bleibt auch die Makroökonomie weiter ein Belastungsfaktor für Kryptos. In seinem Auftritt vor dem Bankenausschuss des Senats gab der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, bekannt, dass die Zinssätze höchstwahrscheinlich stärker ansteigen werden.

Fed Chair, Jerome Powell: Cryptocurrencies would "certainly" go to zero if the US launched a CBDC.



Ok, Jerome. We will see about that pic.twitter.com/FwX3Ecd0LU — Crypto Crib (@Crypto_Crib_) March 8, 2023

Der Monat März dürfte für Händler zäh bleiben. Der Newsflow deutet eher auf die Fortsetzung einer Korrektur hin – auch bei Ethereum.

Sollte man jetzt in Ethereum investieren?

Kurzfristig scheinen die Chancen auf der Short-Seite zu überwiegen. Mittelfristig bleibt Potenzial vorhanden, sogar Großes, wenn man antizyklisch agiert. Letztendlich kommt es immer auf Anlagestrategie, zeitlichen Horizont und Setup an, um im jeweiligen Marktumfeld profitabel zu handeln. Langfristig bleibt Ethereum eines der Basis-Investments, das Staking fungiert zumindest mittelfristig vornehmlich als Kurstreiber.

Can you imagine the FOMO when #Ethereum hits $5,000? — Crypto Rover (@rovercrc) March 7, 2023

Alternativ könnten Anleger einen neuen Meme-Coin ins Auge fassen, der zweifelsfrei Hype-Potenzial offenbart. Denn heute startete der Krypto-Presale von Love Hate Inu. Das neue Krypto-Projekt möchte den Vote-to-Earn-Mechanismus mit einem Meme-Branding verbinden. Somit könnte man in Zukunft sowohl vom Hype-Potenzial als auch der inhärenten Utility profitieren. Abstimmungen werden dank Blockchain-Technologie transparenter, Fake-Stimmen werden ausgeschlossen. Bereits am ersten Tag konnte Love Hate Inu über 100.000 $ einsammeln – der Start in den Vorverkauf verlief eindrucksvoll.

Jetzt Love Hate Inu günstig im Vorverkauf erwerben

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.