Ethereum Kurs Prognose: können die Bullen ihre Rallye nun weiter fortsetzen?

Der aktuelle Ethereum-Kurs zeigt kurzfristig Anzeichen für eine mögliche Trendumkehr nach unten und es wird empfohlen, dass Händler die Kursbewegungen des Kryptowährungspaars genau beobachten sollten. Der Ethereum-Preis hat sich in letzter Zeit konsolidiert und bewegt sich in einem Bereich zwischen dem exponentiellen 8-Tage-Durchschnitt und dem einfachen 21-Tage-Durchschnitt. Der Kurs befindet sich immer noch in der oberen Hälfte der jüngsten 40%igen Rallye, die seit dem 1. Januar stattgefunden hat. Einige Händler könnten darauf hoffen, dass der Preis aufgrund der absteigenden Trendlinie, die am 9. Januar während der Rallye durchbrochen wurde und noch nicht wieder getestet wurde, zurückgeht.

Aktuell liegt der Ethereum-Preis bei $1637 und zeigt einen Abstieg von 1,5 %. Dies mag zunächst als unbedeutend erscheinen, aber im größeren Zusammenhang betrachtet ist der subtile Abwärtstrend nur wenig davon entfernt, den wichtigen Support bei $1600 nach unten zu durchbrechen. Hierfür jedoch auch der Relative-Stärke-Index-Support bei 50 durchbrochen werden, welcher sich nach dem letzten Tiefstand von $1460 am 13. Februar bildete. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Ethereum-Preis in den nächsten Tagen entwickeln wird, und es ist ratsam, die Kursbewegungen genau im Auge zu behalten, um die Entwicklungen auf dem Kryptowährungsmarkt besser einschätzen zu können.

Was könnte einen weiteren Preis-Push befeuern?

Es gibt jedoch auch eine Reihe von Gründen, warum es für die Kryptowährung Ethereum (ETH) in der längerfristigen Zukunft positiv aussieht. Insbesondere die Ankündigung von Coinbase, Base als Layer-Two-Lösung für Ethereum zu nutzen, hat für Aufsehen gesorgt. Coinbase hat angekündigt, dass sie das Ziel haben, über eine Milliarde Nutzer in das Ethereum-Ökosystem einzubinden. Dies wird zweifellos dazu führen, dass die Nutzung von Ethereum in den kommenden Monaten und Jahren zunimmt. Dadurch wird die Nachfrage nach ETH steigen, was wiederum zu einem Anstieg des Preises führen wird.

Darüber hinaus wird Ethereum ohnehin eine wachsende Nutzung und Akzeptanz erfahren, da es im September letzten Jahres auf einen Proof-of-Stake-Konsensmechanismus umgestellt wurde. Dies hat es dem Netzwerk ermöglicht, effizienter und skalierbarer zu werden, was es ihm wiederum ermöglicht, seine Vormachtstellung weiter auszubauen. Derzeit entfallen auf Ethereum und seine Partnerplattformen etwa 58 % des Gesamtwerts des gesamten Kryptowährungssektors. Diese Position wurde gesichert, als das Netzwerk noch eine Proof-of-Work-Blockchain war und es wird erwartet, dass Ethereum in Zukunft nur noch dominanter wird.

1/ We’re excited to announce @BuildOnBase.



Base is an Ethereum L2 that offers a secure, low-cost, developer-friendly way for anyone, anywhere, to build decentralized apps.



Our goal with Base is to make onchain the next online and onboard 1B+ users into the cryptoeconomy. pic.twitter.com/RmwZFJzGGs — Coinbase (@coinbase) February 23, 2023

Nicht nur Coinbase, sondern auch große Unternehmen wie Visa setzen sich für Ethereum ein. Visa hat angekündigt, dass sie USDC-Stablecoin-Zahlungen auf der Ethereum-Blockchain testen werden. Das unterstreicht die wachsende Bedeutung von Ethereum im Bereich der Kryptowährungen. Insgesamt sieht die Zukunft für Ethereum also vielversprechend aus.

Visa has been testing how to do large settlements using $usdc on #ethereum. #crypto is going to be an everyday part of everyone's lives soon. Get ready. — Lark Davis (@TheCryptoLark) February 6, 2023

Obwohl es positive Entwicklungen gibt, die normalerweise einen Preisanstieg hervorrufen würden, hat der Chart von ETH in den letzten Tagen einen Rückgang gezeigt. Die technischen Indikatoren deuten darauf hin, dass es noch zu weiteren Verlusten kommen könnte. Der Relative-Stärke-Index (RSI) lag den größten Teil des Januars über 70, fällt jedoch nun auf fast 50 ab. Auch die gleitende 30-Tage-Linie von ETH hat im Verhältnis zu ihrem 200-Tage-Durchschnitt einen Höchststand erreicht, was auf weitere Verluste hindeutet.

Trotzdem gibt es langfristig betrachtet gute Gründe, warum Ethereum in Zukunft immer stärker genutzt wird. In naher Zukunft steht das Shanghai-Update bevor, das die Auszahlung von ETH-Einsätzen ermöglicht und somit mehr Menschen dazu ermutigen könnte, Staking zu betreiben.

#Bitcoin and #Ethereum remain in early adoption days, with increasing demand vs. declining supply and related price implications. Our bias is why complicate it — unless something unlikely reverses the proliferation of the nascent technology, prices should rise over time. pic.twitter.com/SAgqWrfIMV — Mike McGlone (@mikemcglone11) January 29, 2022

Insgesamt sehen die Aussichten für ETH vielversprechend aus. Analysten sagen voraus, dass der Altcoin in diesem Jahr höhere Renditen als Bitcoin erzielen wird. ETH könnte in den nächsten Wochen auf 1.700 $ ansteigen und nach Abschluss des Shanghai-Updates auf 1.800 $ oder sogar höher steigen.

Die Tokenomics von ETH eignen sich für größere Preissteigerungen, da das Netzwerk zur Deflation neigt, wenn es einer höheren Netzwerkaktivität ausgesetzt ist. Außerdem könnte der wahrscheinliche Anstieg der Einsätze das Angebot an ETH verringern und den Preis weiter steigen lassen.

Dieses nachhaltige Kryptoprojekt wird frühen Investoren überdurchschnittlich hohe Renditen bescheren:

C+Charge ist ein vielversprechendes Projekt, das im Jahr 2023 als attraktive Investitionsmöglichkeit gilt und als interessante Alternative zu Bitcoin angesehen werden kann. Das Hauptziel von C+Charge ist es, ein Problem im Zusammenhang mit dem Aufladen von Elektrofahrzeugen zu lösen. Es gibt derzeit kein Emissionsgutschriftsystem für Elektrofahrzeuge, was dazu führt, dass Verbraucher keine Belohnung für die Verwendung von umweltfreundlicheren Verkehrsmitteln erhalten.

Das Projekt hat eine innovative Lösung entwickelt, bei der Verbraucher nach einer EV-Ladung und -Zahlung Emissionsgutschriften in Form von Token erhalten können. Das Besondere an C+Charge ist, dass es Blockchain-Technologie und Dezentralisierung nutzt, um mehr Gerechtigkeit auf dem Markt zu schaffen. Jeder hat die Möglichkeit, von diesem Belohnungssystem für Elektrofahrzeuge zu profitieren. Die mobile App von C+Charge ist benutzerfreundlich und bietet alles, was E-Auto-Besitzer benötigen, um ihre Einnahmen aus Emissionsgutschriften zu verfolgen.

C+Charge hat das Potenzial, zu einer vielversprechenden Web3-Münze der Zukunft zu werden, an die viele Menschen glauben. Es gibt bereits eine Chance, sich am Vorverkauf zu beteiligen, der sich derzeit in der vierten Phase befindet. Investoren können davon profitieren, indem sie zu einem niedrigen Preis investieren. Wenn C+Charge erfolgreich ist, könnte es eine große Rolle in der Zukunft des Verkehrs spielen und die Verwendung von Elektrofahrzeugen fördern.