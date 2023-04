Ethereum Kurs Prognose: Krypto-Experte sieht Ethereum Kurs bei 10.000 $ - 440 % Rallye-Potenzial

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Ethereum Kurs entwickelte sich am heutigen Montag stark bullisch. In den vergangenen 24 Stunden erfuhr ETH einen Wertzuwachs von rund 3 % und notiert damit aktuell bei rund 1.900 $. In den letzten Tagen vor dem Shanghai-Upgrade visieren die Bullen augenscheinlich doch noch die psychologisch wichtige Kursregion von 2.000 $ an. Eine Überwindung liegt im Bereich des Möglichen. Doch ein Krypto-Experte ruft deutlich höhere Kursziele aus und hält noch eine 5x Performance für möglich.

Würde man beispielsweise jetzt 10.000 $ in Ethereum investieren, wäre diese Position bei Eintreffen der Vorhersage in 2025 54.000 $ wert. Eine Rendite, die man wohl bei etablierten Assetklassen kaum erwarten kann und höchstens von kleineren Altcoins oder etwas risikoreicheren (aber ebenfalls spannenden) Krypto-Presales wie LHINU oder DLANCE übertroffen werden könnte.

Krypto-Experte sieht 10.000 $ Kursziel: Bullische Ethereum Kurs Prognose

Chris Burniske ist ein bekannter Krypto-Analyst, Investor und Autor, der einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Western Washington University und einen MBA von der University of Washington hat. Burniske begann seine Karriere im Finanzsektor und wechselte später zu den Kryptowährungen. Hier arbeitete er als Investmentanalyst bei ARK Invest, speziell für Kryptowährungen. Burniske hat auch schon mehrere Bücher über Kryptowährungen geschrieben, darunter „Cryptoassets: The Innovative Investor’s Guide to Bitcoin and Beyond“ und „The Basics of Bitcoins and Blockchains“. Zweifelsfrei schätzen Anleger Burniske als versierter Experte.

For the haters that have been negative on $ETH at $1, $10, $100, and $1,000, but refuse to let data change their views, see ya at $ETH $10K — Chris Burniske (@cburniske) April 9, 2023

Nun wendete er sich gestern in einem Tweet an alle „Ethereum-Hater“, die einen Kurs von 1 $, 10 $ oder 100 $ für möglich hielten. Denn seiner Meinung nach würde das Gegenteil der Fall sein. Ether könnte schon bald auf 10.000 $ steigen, eine massive Korrekturbewegung sei nicht wahrscheinlich.

Doch im Gegensatz zu vielen anderen Kurs Prognosen versieht Chris Burniske seine Einschätzung mit einer zeitlichen Komponente. Denn natürlich könne man eine derartig parabolische Kursentwicklung nicht in den nächsten drei Monaten erwarten. Doch 2025 sei durchaus ein realistisches Ziel.

Not in 3 months though 2025 possible — Chris Burniske (@cburniske) April 9, 2023

Shanghai-Upgrade & Ethereum Kurs Prognose: Nur noch 2 Tage Zeit

Am 12. April 2023 soll das Shanghai-Upgrade in das Ethereum-Netzwerk implementiert werden. Dieses Upgrade ermöglicht es den Nutzern dann, Ether aus dem Staking-Contract abzuheben. Die kurzfristigen Auswirkungen des Upgrades sind ungewiss und werden seit Wochen stark diskutiert. In den letzten Tagen hat sich Ethereum stark entwickelt. Was die Marktteilnehmer einpreisen, bleibt weiterhin unklar. Technisch betrachtet, sieht die aktuelle Ausgangslage vielversprechend aus. Ethereum muss jedoch noch die Marke von 1900 $ überwinden, um vor dem Upgrade die 2000 $ zu erreichen.

Zunehmend äußerten sich Experten auch dergestalt, dass es sich um ein „Nonevent“ handeln wird, das keinerlei kurzfristige Auswirkungen auf den Ethereum Kurs hat.

"My suspicion is that this is going to be a nonevent in terms of price," @ethcap CEO @brianmosoff says, commenting on #Ethereum's upcoming "Shapella" upgrade.



For regulators, "this is a missing piece of the puzzle," he adds.



Watch more: https://t.co/UM2OSHqf1P pic.twitter.com/hiEEELbwZY — CoinDesk (@CoinDesk) April 10, 2023

Ethereum Alternative: Umweltfreundliche Kryptowährung macht Kreislaufwirtschaft massentauglich

Ecoterra hat das Ziel, Verbrauchern durch die Vergabe von Rewards zusätzliche Anreize zu geben, Produkte zu recyceln, während Unternehmen auf der Plattform ihre grüne Reputation verbessern können. Das Ecoterra-Ökosystem besteht aus zwei Marktplätzen – einem für recycelte Materialien und einem für die Kompensation von CO₂. In Kombination mit der Recycle-2-Earn-App von Ecoterra können Nutzer für jedes recycelte Produkt Token erhalten.

Das Projekt Ecoterra hat sich einen riesigen Wachstumsmarkt mit der Recyclingindustrie ausgesucht, der bis 2030 auf einen Wert von 88 Milliarden Dollar anwachsen könnte. Ecoterra möchte nun die Nutzer in der App ermutigen, ihre Token für ökologisch sinnvolle Aktivitäten auszugeben, nachdem man sie für das Recycling erhalten hat.

Mittlerweile konnte der Ecoterra Presale schon 285.000 $ einsammeln, allein in den letzten 24 Stunden über 100.000 $. Das Momentum nimmt hier dynamisch zu. Ein Meilenstein folgt auf den nächsten und bei der aktuellen Dynamik könnte die nächste Preissteigerung noch früher als gedacht anstehen. Schnell sein könnte sich für die maximale Rendite somit lohnen.

