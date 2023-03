Ethereum Kurs Prognose: Turbulente Woche für ETH - diese Kurszonen sind jetzt entscheidend

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Seit Jahresanfang stieg der Ethereum Kurs um rund 46 % – ein beeindruckend starker Start in das Jahr 2023, den sich die meisten Marktteilnehmer kaum erhofft hätten. Doch in den letzten sieben Tagen sehen wir eine stagnierende Kursbewegung, die insgesamt Verluste von rund 2,5 % für ETH brachte. Dies darf dennoch nicht über einen soliden Monat März hinwegtäuschen, in welchem der Ether-Kurs um rund 10 % pumpte. Nun stellt sich jedoch die Frage nach der kurzfristigen Ethereum Kurs Prognose. Mit Spannung wird die Woche erwartet, die insbesondere mit der Bankenkrise und Inflationsdaten Kurstreiber für den digitalen Währungsmarkt bereithalten könnte. Worauf müssen Anleger jetzt achten? Welche Kurszonen sind kurzfristig bei ETH maßgeblich?

Ethereum Kurs heute: Leichte Verluste, wenig Volumen zum Start in die Handelswoche

In den letzten 24 Stunden notiert Ethereum rund 0,5 % im Minus. Dabei wurde Ether zwischen 1.752 und 1.800 $ gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt ungefähr bei 211 Milliarden $. Mit leichten Verlusten startet Ether wenig aufgeregt in die neue Handelswoche. Auch das Volumen konnte in den letzten 24 Stunden nur um rund 3 % zulegen. Verhaltene Aufmerksamkeit für Ethereum zum Montag.

Übrigens ist Ethereums aktuelle Market Cap auf einem breiten Fundament aufgebaut. Denn die Anzahl der Adressen mit mindestens 0,01 Coins erreichte nach On-Chain-Daten zuletzt ein neues 8-Monats-Hoch.

Bewegende Woche für Ethereum: Fokus auf Bankenkrise & Inflationsdaten

Eine bewegende Woche könnte Ethereum und auch anderen Kryptowährungen bevorstehen, wenn man sich die allgemeine Situation anschaut. Zwar steht das Shanghai-Upgrade in dieser Woche noch nicht an. Doch die Auswirkungen könnten sich mit der sukzessiven Annäherung dramatischer zeigen. Zugleich sind es diese Woche insbesondere Makro-Faktoren, die für Druck an den Kryptomärkten sorgen könnten – sowohl auf der Käufer- als auch Verkäuferseite.

Das wichtigste Event dürfte wohl am Freitag der PCE-Kernpreisindex sein. Der PCE-Kernpreisindex ist eine Messgröße für die Inflation, die die Veränderungen der Verbraucherpreise in den USA ohne Berücksichtigung der Lebensmittel und Energie erfasst. Der PCE wird von der Federal Reserve als wichtiger Indikator für die Geldpolitik herangezogen. Eine unerwünschte Entwicklung aus dem Januar verstärkte die Besorgnis, dass sich die Inflation hartnäckig manifestiert. Doch im Hinblick auf die Bankenkrise könnte es für die Federal Reserve schwierig werden, adäquat zu reagieren.

Mit weniger Gewicht für die globalen Finanzmärkte dürfte die Inflation in der Eurozone berücksichtigt werden. Dennoch könnte eine deutliche Verlangsamung zeigen, dass die Geldpolitik wirkt und der aggressive Straffungszyklus die Teuerungsrate sukzessive abschwächt, was Hoffnung auf einen baldigen Pivot verstärkt.

Das Wochenende verlief ohne bahnbrechende Nachrichten aus dem Bankensektor. Keine Nachrichten sind insoweit gute Nachrichten, dass sich die Lage möglicherweise beruhigt. Doch mit Argusaugen werden Investoren in den nächsten Tagen ebenfalls die Risse im Bankensektor beobachten und mögliche Auswirkungen eruieren. Tendenziell birgt die Bankenkrise zwar eine zunehmende Wahrscheinlichkeit, dass sich rezessive Tendenzen in der Wirtschaft zeigen. Dennoch könnte man gerade die Probleme im zentralisierten Fiat-Sektor heranziehen, um das aktuelle Narrativ für Kryptowährungen weiter auszuformen.

Ethereum Kurs Prognose: Diese Unterstützung muss halten, dieser Widerstand fallen

Bei Redaktionsschluss wurde Ethereum bei 1.755,11 $ nach Daten von Coingecko taxiert. Die wichtige Kurszone von 1.800 $ stellte in den vergangenen 24 Stunden die Begrenzung nach oben dar. Nach einem Test der 1.800 $ sehen wir im 15-Minuten-Chart starken Verkaufsdruck. Augenscheinlich hatten die Bullen am Wochenende nicht ausreichend Stärke, um das multiple Widerstandslevel zu überwinden. Der versuchte Ausbruch wurde abverkauft.

Bei einem bearischen Blick sollte die Unterstützungszone bei 1700 $ halten. Fällt Ether unter dieses Kursniveau ist jedoch noch nicht alles verloren, sofern die Bullen die Resistance-Level zwischen 1600 und 1620 $ erfolgreich verteidigen.

Sollte man Ethereum noch vor dem Shanghai-Upgrade kaufen?

Die kurzfristigen Auswirkungen des Shanghai-Upgrade lassen sich kaum eruieren. Zwar könnte der Verkaufsdruck zunehmen. Dieser sollte jedoch weitgehend eingepreist sein, sodass der Markt höchstwahrscheinlich einen etwaigen „Selling-Pressure“ alsbald auffängt. Wer auf einen massiven Dip spekuliert, um günstig eine Position aufzubauen, könnte enttäuscht werden. Alternativ scheint es für langfristige Anleger auch eine gute Wahl, sukzessive in den Markt einzusteigen. Kurzfristige Händler warten technische Signale ab, die bei Ethereum in den genannten Kurszonen generiert werden könnten.

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.