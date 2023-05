Ethereum Kurs Prognose: Vorsicht, wichtiges Kurslevel! Neuer Meme-Coin Wall Street Memes mit 10x Pump?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten 24 Stunden erlebt der digitale Währungsmarkt eine deutliche Gegenbewegung. Nachdem auch die US-Aktienindizes die Woche stark beendeten, waren es insbesondere AI Cryptos, die zunächst pumpten. Doch auch etablierte Kryptowährungen können eine leichte Erholung zelebrieren. Während der Bitcoin Kurs rund 1 % im Plus notiert, legt Ethereum um 1,5 % zu. Damit bewegt sich der Ethereum Kurs in einer technisch wichtigen Kurszone.

Sollte das Kursniveau oberhalb von 1825 $ jetzt wieder als Support fungieren, könnte sich eine Trendbewegung fortsetzen. Bullisch wäre jedoch ein Kursanstieg oberhalb von 1880 $, der dann einen erneuten Sprung über die psychologisch wichtige Kursmarke von 2000 $ wieder wahrscheinlicher macht.

Während sich Ethereum somit am Scheideweg befindet, gibt es mit Wall Street Memes einen neuen Meme-Coin, der mehr als 10x Potenzial bietet. Denn viel bullischer könnte ein Projekt gar nicht in den Presale starten. Angetrieben von einer Million-Community wurden rund 350.000 $ am ersten Tag eingesammelt, ohne dass das Team bereits eine Marketingkampagne skaliert hätte. Wall Street Memes (WSM) dürfte einer der heißesten Meme-Coins für die nächsten Wochen sein. Da bereits heute der erste Preisanstieg mit Abschluss von Phase 1 erwartet wird, scheint ein schnelles Investment besonders lukrativ.

Zum Wall Street Memes Presale

Ethereum steigt um 1,5 %: Diese Kurslevel sind jetzt entscheidend

Der Ethereum Kurs konnte in den letzten 24 Stunden um rund 1,5 % steigen. Dabei wurde ETH nach Daten von Coingecko zwischen 1803 und 1838 $ gehandelt. Mittlerweile notiert ETH auf Wochensicht wieder leicht im Plus, während Ethereum in den letzten 30 Tagen rund 4 % seines Werts verlor. Mit der heutigen Erholung hat sich das Chartbild kurzfristig wieder aufgehellt. Dennoch bleibt Vorsicht geboten, Ethereum befindet sich nun im 4-Stunden-Chart zwischen zwei wichtigen Kurszonen.

Auf der Unterseite sollte der Support bei 1825 $ halten, wenn sich Ethereum-Bullen wieder höheren Kurszielen zuwenden wollen. Fällt Ethereum erneut nachhaltig unter dieses Kursniveau könnte sich die Korrektur bis auf zunächst rund 1750 $ und dann 1700 $ fortsetzen. Bullischer wäre das Setup, sofern Ethereum über 1880 $ schließt. Dann rücken die 2000 $ für Bullen wieder in Reichweite.

Auch der RSI tendiert aktuell im 4-Stunden-Chart zunehmend bullisch. Die Erholung könnte sich fortsetzen. Eine Trendbildung ist noch nicht gelungen.

Krypto-Wale hodln weiter ETH – bullisch!

On-Chain-Daten zeigen derweil auch eine Konsolidierung bei dem Engagement der Krypto-Wale. Nach Glassnode-Informationen liegt die Anzahl der Ethereum-Adressen mit mehr als 10 Coins – also rund 19.000 $ Ethereum – aktuell bei 348.328. Damit erreichte die Kennzahl zwar ein neues 5-Monats-Hoch, konsolidiert jedoch auf hohem Niveau, nachdem im Bärenmarkt Ende 2021 das Engagement stark ausgeweitet wurde.

#Ethereum $ETH Number of Addresses Holding 10+ Coins just reached a 5-month low of 348,328



Previous 5-month low of 348,336 was observed on 26 May 2023



View metric:https://t.co/6ggy1nLbSD pic.twitter.com/O0zZEh6whv — glassnode alerts (@glassnodealerts) May 27, 2023

Demgegenüber sieht die On-Chain-Plattform IntoTheBlock ein zunehmendes Interesse von Ethereum-Walen. Während die Adressen mit 10 Coins aktuell konsolidieren, sieht es bei Großinvestoren weiterhin bullisch aus. Diese besitzen mittlerweile über 30 Millionen ETH. Anfang des Jahres waren es noch 26,5 Millionen ETH.

Ethereum whales are on the rise! They now hold 30.07 million $ETH, up from 26.56 million $ETH in early 2023. The increasing holdings of addresses holding over 0.1% of the supply suggest ongoing accumulation. Check out the details https://t.co/TisVKZ9Qjg#Ethereum #Whales pic.twitter.com/xBP2hgrUBV — IntoTheBlock (@intotheblock) May 26, 2023

Historisch war es übrigens kein schlechter Zeitpunkt, es dem Smart Money gleichzutun. Denn diese sammeln häufig intelligent im bearischen Marktumfeld günstig ETH ein, um erst im nächsten Bullrun die möglicherweise parabolischen Gewinne zu realisieren.

Besser als PEPE? Wall Street Memes (WSM) startet explosiv – über 350.000 $ an einem Tag

Das Segment der Meme-Coins bleibt trotz deutlicher Korrekturbewegung in der letzten Woche heiß. Denn Händler können mit Meme-Coins weiterhin exorbitante Gewinne erzielen. Neue Krypto-Millionäre wurden geboren. Nun gibt es den nächsten potenziellen 10-100x Coin – Wall Street Memes (WSM).

Geboren aus einer Community mit bereits mehr als eine Million Followern in den verschiedenen sozialen Netzwerken hat WSM alles Erforderliche, um Früh-Investoren eine atemberaubende Rendite zu sichern. Denn das Engagement der beliebten Wall-Street-Community wird zu einem Token, eine Bewegung kann sich nun ihren Anteil sichern.

Nach rund einem Tag beläuft sich das Raising Capital auf 350.000 $. Bereits in den ersten Minuten flossen 100.000 $ in WSM: Das Momentum stimmt. Der Erfolg des WSM Tokens könnte die eigene NFT-Kollektion noch übertreffen. Denn die Gründer von Wall Street Memes haben 2021 bereits 2,5 Millionen verdient, als sie die erfolgreiche Wall Street Bulls NFTs prägten.

Mit Wall Street Memes gibt es einen legitimen Meme-Coin, der deutlich höhere Relevanz als die Vorgänger erhalten könnte. Denn die Token-Halter bekennen sich zu einer Bewegung, die Gier als etwas Positives wahrnimmt.

„Aus dieser Bewegung heraus entstanden Wall Street Memes – der ultimative Ausdruck des Triumphs des Internets über den zügellosen Kapitalismus. „Gier ist gut“, sagte Gordon Gekko in den 80er Jahren, als er mit wertlosen Aktien reich wurde. Rund 30 Jahre später ermöglichen es Hunderte von vermutlich noch nutzloseren Meme-Münzen normalen Menschen, dasselbe zu tun.“

Während im Presale 50 % aller WSM Token verkauft werden, fließen mittelfristig 100 % an die Community. Denn 30 % des Total Supplys sind für Belohnungen der Community reserviert, 20 % für die Liquidität an Börsen (DEX & CEX).

Wer jetzt WSM kaufen oder am 50.000 $-Airdrop teilnehmen möchte, kann die Website besuchen und einfach ETH, BNB oder USDT gegen WSM swappen.

Jetzt WSM günstig in Phase 1 kaufen