Ethereum Kurs Prognose: Wale zeigen großes Interesse, sehen wir beim nächsten Run 10.000$?

Die Entwicklung von Ethereum (ETH) war in letzter Zeit eher subtil und die Preise blieben relativ nahe an der Marke von 1.700 Dollar. Nachdem ETH am Donnerstag seinen lokalen Höchststand von 1.742 Dollar erreichte, gestern Nachmittag auf 1636$ fiel, wird ETH heute Abend wieder bei 1.700 Dollar gehandelt.

Der Rückgang fiel mit dem Versagen des RSI zusammen, die Obergrenze von 80,00 zu durchbrechen, was derzeit bei 65,11 notiert. Es gibt jedoch auch eine positive Entwicklung, denn die gleitenden Durchschnitte 20/50/100/200 sind hoch gerichtet, was das Potenzial für ein schnelles Aufwärtsmovement erhöht. Sollte es dazu kommen, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Ethereum nicht nur wieder über 1.700 Dollar steigt, sondern möglicherweise sogar kurzfristig über 1.800 Dollar steigt.

Groß Investor mit beeindruckendem Interesse an ETH

Ein Whale hat vor Kurzem großes Interesse an Ethereum (ETH) gezeigt und eine unglaubliche Summe von fast 80 Millionen Dollar ausgegeben, um insgesamt 47.729.15 ETH zu erwerben.

Etherscan zeigt, dass der Kauf in drei Transaktionen aufgeteilt wurde: 14.871.5 ETH, 13.576 ETH und 10.213.5 ETH. Diese Käufe wurden am 15. und 16. Februar getätigt, als der Preis von ETH kurzzeitig auf 1.680 US-Dollar anstieg.

Sind 10.000 $ für Ethereum möglich?

Die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, hat in den letzten Jahren enorme Zuwächse verzeichnet, sowohl in Bezug auf den Preis als auch auf die Entwicklungstätigkeit. Die dezentrale Natur des Ökosystems hat dazu geführt, dass ein Teil des Marktes Ethereum in Zukunft mit der Überholung von Bitcoin (BTC) in Verbindung bringt.

Es besteht kein Zweifel daran, dass der Preis von Ethereum 10.000 $ erreichen kann, aber die Hauptfrage bleibt natürlich, wann? Es ist erwähnenswert, dass mehrere Faktoren die vergangenen Kurserholungen von Ethereum beeinflusst haben. Die derzeitige Dynamik des Kryptowährungssektors unterscheidet sich von der, die während der früheren Höhenflüge des dezentralen Finanz-Tokens (DeFi) zu beobachten war.

Es gibt jedoch notwendige zu erreichende Bedingungen, damit Ethereum einen Wert von 10.000 US-Dollar erreichen kann. Ein entscheidender Faktor wäre die fortgesetzte Wiederherstellung des Vertrauens der Anleger in den Kryptomarkt, das weit verbreitet sein muss, um ein günstiges Klima für ein substanzielles und nachhaltiges Wachstum von Ethereum zu schaffen.



Andererseits werden die laufenden Blockchain-Upgrades von Ethereum, die mit der Umstellung auf Proof-of-Stake (PoS) ihren Höhepunkt erreichten, die Aussichten des Vermögenswerts weiterhin beeinflussen. Analysten sind auch der Meinung, dass die Auswirkungen des Merge-Upgrades in Zukunft zu spüren sein werden, da der Vermögenswert den Energieverbrauch reduziert und gleichzeitig versucht, institutionelle Anleger anzulocken.

Aufgrund dieses Aspekts glauben die Marktteilnehmer, dass die Stimmung für ETH steigen könnte, sobald die Anleger auf ihr eingesetztes Ethereum zugreifen können. Der Zugriff auf ETH-Einsätze ist noch für das erste Quartal geplant, nachdem das Shanghai-Upgrade in Betrieb geht.

Was die Netzwerk-Upgrades betrifft, so könnte der Vermögenswert auch vom Sharding profitieren, das die Skalierbarkeit verbessern und die Transaktionsgebühren senken soll. Verzögerungen beim geschätzten Upgrade von 2023 bis 2024 könnten jedoch den Fortschritt von Ethereum behindern, während ein pünktliches Upgrade ein wichtiger Katalysator für die Kryptowährung sein könnte.

Was sind potenzielle Risiken?

In Anbetracht der zahlreichen Konkurrenten, die auf den Markt drängen, droht Ethereum ebenfalls, seine volle Funktionsfähigkeit zu verlieren. Netzwerke wie Cardano (ADA) und Solana (SOL) tauchen ebenfalls als mögliche „Ethereum-Killer“ auf.

Ethereum hat jedoch vor allem aufgrund der Größe des Netzwerks die Nase vorn, wie die Zahl der aktiven Smart Contracts, dezentralen Apps (dApps), dezentralen Finanzprotokolle (DeFi) und die Unterstützung für nicht-fungible Token (NFT) zeigt.

Darüber hinaus müssen Anleger den regulatorischen Aspekt im Auge behalten, wie Ethereum in Zukunft beeinflusst werden könnte. In diesem Zusammenhang hat die US-Regulierungsbehörde vor kurzem ein hartes Vorgehen gegen das Staking eingeleitet, was sich auf die Zukunft von Ethereum auswirken könnte.

Insgesamt wird das Ziel, 10.000 $ zu erreichen, durch mehrere Prognosen gestützt. So erklärte auch die textbasierte Plattform für künstliche Intelligenz ChatGPT, dass Ethereum bis 2030 wahrscheinlich zwischen 5.000 und 20.000 US-Dollar gehandelt werden wird.

Um 10.000 $ zu erreichen, muss Ethereum noch mehrere signifikante Kursniveaus überwinden, wobei die 5.000 $ eine kritische Widerstandsposition darstellen wird, da ETH vor über einem Jahr ein Rekordhoch von etwa 4.868 $ erreicht hatte.

