Ethereum Kurs Prognose: Was bedeutet ein Anstieg im Put/Call Ratio für den Kurs?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Laut Daten des Krypto-Datenanalyse- und Nachrichtenunternehmens The Block hat sich das Verhältnis zwischen dem offenen Interesse an Ether (ETH) Put- und Call-Optionen am Dienstag auf den höchsten Stand seit Mai letzten Jahres erhöht. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich bärische Wetten auf dem Markt häufen, während der Ethereum-Netzwerk-Upgrade am 12. April, der unter anderem die Rücknahme eingesetzter Ether-Token ermöglicht, bevorsteht. Ein Verhältnis von offenem Interesse bei Verkaufs- und Kaufoptionen unter 1 bedeutet, dass Anleger den Besitz von Kaufoptionen gegenüber Verkaufsoptionen bevorzugen.

Obwohl das Verhältnis immer noch unter 1 liegt, deutet der Anstieg des Verhältnisses darauf hin, dass Anleger in den letzten Tagen bullische Wetten zurückgezogen haben. Das Put/Call-Open-Interest-Verhältnis von Ether ist von seinem Stand von Ende März rapide gestiegen, was möglicherweise nicht nur die Wetten auf einen Ausverkauf nach der Aufwertung widerspiegelt, sondern auch darauf hindeuten könnte, dass mehr Händler an Leerverkäufen von Ether interessiert sind. Der ETH-Preis wechselte zuletzt knapp unter $1.900 den Besitzer, nachdem er in den letzten Tagen anständige Fortschritte in Richtung $2.000 gemacht hatte.

Allerdings könnte ein starker Rückgang des Dollarwerts des aggregierten offenen Interesses an Ether-Optionen seit Ende März auch den Anstieg des Put/Call-Verhältnisses von Ether erklären. Das offene Interesse an Ether-Optionen lag zuletzt bei knapp $5,0 Milliarden, nachdem es vor kurzem noch bei $7,5 Milliarden lag. Das offene Interesse fällt oft am Ende jedes Quartals stark ab, da die Anleger inmitten einer Welle von Optionsverfällen stehen, und es scheint, dass der Verfall von bullischen Call-Optionswetten wahrscheinlich dominiert hat. Es bleibt abzuwarten, ob Anleger im kommenden Quartal ihr Optionsengagement wieder aufstocken und inwieweit dies das Put/Call-Verhältnis beeinflusst.

Was bringt das Shapella-Update für Ethereum?

Am 12. April wird das Ethereum-Netzwerk einem Upgrade unterzogen, das es den Benutzern ermöglichen wird, ihre gestaketen Ether-Token flexibler abzuheben. Dieses Upgrade, auch als „Shapella“ bekannt, ist eine Kombination aus zwei Upgrades, einem Hard Fork auf der Ausführungsebene und einem Upgrade auf der Konsens-Ebene. Während Analysten davon ausgehen, dass das Upgrade langfristig positiv für das Netzwerk sein wird und mehr ETH-Besitzer dazu veranlassen wird, ihre Token zu staken, warnen einige davor, dass es kurzfristig zu Preisdruck kommen könnte. Denn Investoren könnten ETH-Token verkaufen, die lange Zeit in Staking-Verträgen feststecken.

Zudem besteht die Möglichkeit, dass ein erfolgreicher Hard Fork nach dem beeindruckenden Anstieg des ETH-Kurses um über 55 % seit dem Jahreswechsel Gewinnmitnahmen auslösen könnte, die den Kurs kurzfristig sinken lassen könnten. Allerdings zeigen die kurzfristigen technischen Daten von ETH derzeit ein positives Bild. Die Kryptowährung bewegt sich derzeit über einem wichtigen Widerstandsbereich bei 1.850 $ und könnte bald die 2.000 $-Marke testen.

In den letzten Wochen hat ETH gute Unterstützung bei seinem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt gefunden, was als positives Zeichen gedeutet werden kann. Auch die gleitenden Durchschnitte zeigen nacheinander nach oben, was ebenfalls positiv ist. Auf längere Sicht sehen die technischen Daten ebenfalls positiv aus. Der 14-Tage-RSI (Relative Strength Index) von ETH befindet sich noch nicht im überkauften Bereich, was auf ein geringeres Risiko kurzfristiger Gewinnmitnahmen hindeutet.

Ein weiterer positiver Aspekt für die mittelfristigen technischen Aussichten von ETH ist das „goldene Kreuz“, das Anfang Februar auftrat, als der gleitende 50-Tage-Durchschnitt über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt lag. Makroökonomische Faktoren wie die Erwartung einer Zinssenkung der US-Notenbank im Laufe des Jahres, um eine Bankenkrise und Rezession zu verhindern, könnten den Kryptomärkten ebenfalls weiterhin Unterstützung bieten. Kurzfristig werden die Bullen wahrscheinlich weiterhin alle Einbrüche des ETH-Kurses kaufen.

Wie steht es aktuell für den Kurs von Ethereum?

Der Ethereum-Kurs hat in den letzten Stunden einen Abwärtstrend erlebt, nachdem er den Widerstand bei $1,925 nicht halten konnte. Der Preis korrigierte seine Gewinne und fiel unter die Unterstützungszone von $1,880. Die Abwärtsbewegungen waren jedoch im Vergleich zu Bitcoin begrenzt. Der Kurs testete die wichtige Unterstützungszone von $1,850 und den einfachen gleitenden 100-Stunden-Durchschnitt. Das Tief wurde bei $1,848 gebildet und der Preis konsolidiert nun seine Verluste.

Ein wichtiger Widerstand liegt im Bereich von $1,900. Er deckt sich mit dem 61,8 % Fib-Retracement-Level des jüngsten Rückgangs vom Hoch bei $1,925 bis zum Tief bei $1,854. Ein klarer Anstieg über die $1,900-Widerstandszone könnte den Preis in Richtung des $1,925-Widerstands schicken. Der nächste größere Widerstand könnte bei $2,000 liegen. Weitere Kursgewinne könnten zu einem Test des Widerstands von $2,120 führen.

Sollte Ethereum jedoch nicht in der Lage sein, den Widerstand bei $1,880 zu überwinden, könnte es weiter abwärts gehen. Anfängliche Unterstützung auf der Abwärtsseite befindet sich nahe der Marke von $1,850. Die nächste wichtige Unterstützung liegt in der Nähe der $1,820-Zone, unter der der Ether-Preis in Richtung der Marke von $1,800 fallen könnte. Die nächste wichtige Unterstützung liegt in der Nähe der Marke von $1,770. Bei einem Durchbruch unter die Marke von $1,770 könnte der Preis seinen Rückgang in Richtung $1,700 fortsetzen. Die technischen Indikatoren zeigen, dass der MACD für ETH/USD nun an Schwung verliert und sich im rückläufigen Bereich bewegt. Der RSI für ETH/USD liegt nahe der 50-Marke.

Dieses neue Kryptoprojekt hat für den nächsten Bullenmarkt mehr Potenzial als ETH:

Immer mehr Menschen arbeiten als Freiberufler und verdienen ihr Geld auf Plattformen wie Upwork oder Fiverr. Jedoch haben diese Plattformen einige Nachteile, die innovative Lösungen erfordern. Aus diesem Grund wurde DeeLance ins Leben gerufen, eine Freelance-Plattform, die auf Blockchain-Technologie und dezentralisierten Finanzen (DeFi) basiert. DeeLance bietet zahlreiche Vorteile, wie zum Beispiel niedrigere Gebühren, sofortige Auszahlungen und Schutz gegen Betrug. Mit diesem innovativen Ansatz hat DeeLance das Potenzial, die gesamte Freiberufler-Industrie zu revolutionieren und die Arbeitsweise von Menschen weltweit zu verändern.

Eine weitere herausragende Funktion von DeeLance ist das Metaverse, welches es Freiberuflern und Arbeitgebern ermöglicht, in einer virtuellen Welt als Avatare zusammenzuarbeiten. Die Plattform nutzt Smart Contracts und Treuhandkonten, um das Vertrauen zwischen den Nutzern zu erhöhen. Der brandneue DLANCE-Token ist die native Kryptowährung des DeeLance-Ökosystems und bietet eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. Investoren wird so die Chance eröffnet, von dem großen Erfolg dieses einzigartigen Projekts zu profitieren.

Der Vorverkauf von DLANCE hat erst kürzlich am 30. März 2023 begonnen und umfasst sechs Stufen. In der ersten Stufe haben Investoren die Möglichkeit, DLANCE-Token für nur 0,025 US-Dollar zu erwerben, während der Preis in der sechsten Stufe auf 0,035 US-Dollar steigt. Der Kauf von DLANCE-Token ist nicht nur eine gute Investitionsmöglichkeit für zukünftige Nutzer der Plattform, sondern auch für Krypto-Unternehmer, die das Potenzial dieses innovativen Projekts erkannt haben.