Ethereum Kursprognose - Was Investoren nicht übersehen sollten

In der aktuellen Situation scheint eine Ethereum Kursprognose besonders interessant. Denn Valkyrie Investments ist offenbar optimistisch und strebt einen eigenen Ethereum Futures ETF an. Aber welche Bedeutung hat der unerwartete Schachzug von Donald Trump, Ethereum-Bestände im Wert von 2,8 Mio. $ zu halten? Und warum ziehen massive Ethereum-Transfers die Aufmerksamkeit auf sich und welche Aufschlüsse gibt uns das momentane wirtschaftliche Umfeld? In unserer ETH Analyse tauchen wir tief in diese Fragen ein und versuchen, einige dieser zu beantworten. Verpassen Sie jetzt keine wichtigen Faktoren in der Ethereum Kursprognose.

Valkyrie setzt Bemühungen um Ethereum Futures ETF fort

Das Vermögensverwaltungsunternehmen Valkyrie Investments hat offiziell einen Antrag für einen Ethereum Futures Exchange-Traded Fund (ETF) bei der United States Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht. Es ist wichtig zu betonen, dass der vorgeschlagene ETF von Valkyrie nicht direkt Ethereum halten wird. Stattdessen zielt er darauf ab, eine Vielzahl von Ethereum Futures zu erwerben.

Die Bedeutung von Ethereum in der Wirtschaft wurde in dem Antrag hervorgehoben, wobei seine Nützlichkeit sowohl als Währung als auch als digitales Gut und seine derzeit eingeschränkte Verwendung für kommerzielle und individuelle Transaktionen betont wurden. Derzeit überprüft die SEC mehr als 10 Ethereum ETF-Anträge.

Die breitere Investmentgemeinschaft beobachtet diese Entwicklungen genau, insbesondere mit dem bevorstehenden Start des Ether Strategy ETF (ETHU) von Volatility Shares. Für den 12. Oktober 2023 geplant, wird dieser Start ein historisches Ereignis sein und den ersten ETH-basierten ETF in den USA markieren. Ein Präzedenzfall wurde 2021 mit dem Bitcoin Futures ETF von ProShares gesetzt, der beeindruckende 1,3 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten sammelte.

Die erfolgreiche Einführung des Krypto-ETFs von ProShares, deutet auf gute Chancen für einen Ethereum Futures ETF hin. Eine Genehmigung könnte zu einem Zustrom von institutionellen Geldern führen und möglicherweise den Preis von Ethereum steigern. Die konsequente Vorsicht der SEC, wie sie in ihrer Zögerlichkeit zu sehen ist, einen Bitcoin Spot ETF zu genehmigen, zeigt jedoch eine herausfordernde regulatorische Umgebung für Krypto-ETFs.

Trumps Ethereum-Bestände: Ein Signal für Krypto-Investoren

ICYMI: Trump hurdles toward crypto whale status with Ethereum wallet worth millionshttps://t.co/kdBgMrC2qy — The Block (@TheBlock__) August 16, 2023

Donald Trump, der ehemalige US-Präsident und amtierende Präsidentschaftskandidat, hält Ethereum (ETH) im Wert von 2,8 Mio. $. Dies steht im Kontrast zu den vorher vermuteten 250.000 $ und 500.000 $. Zudem ist es ein Widerspruch zu seinen vorherigen Ansichten, in denen er Bitcoin als „kein Geld“ bezeichnete und seine Wertschätzung als „aus der Luft gegriffen“ kritisierte.

Dabei hat er allein 4,8 Mio. $ mit Lizenzgebühren seiner NFTs verdient. Die erste NFT-Kollektion startete er im Dezember 2022, welche besonders schnell ausverkauft wurde. Aber auch in diesem Jahr hat Trump auf seinem Erfolg aufgebaut und eine weitere im April 2023 veröffentlicht, worauf auch eine seiner Frau Melania folgte. Somit haben beide das Potenzial von Kryptoassets erkannt und konnten anscheinend ebenfalls zu einer Krypto-freundlicheren Haltung bewegt werden. Hinzu kommt die zunehmende Wichtigkeit von Kryptowährungen in der politischen Debatte vor der nächsten US-Wahl.

Für Ethereum-Investoren könnte Trumps Sinneswandel und sein Engagement im Krypto-Raum ein starkes Signal sein. Sein Status als prominente Persönlichkeit, die sich nun für Kryptowährungen entscheidet, könnte das Vertrauen in Ethereum stärken. Denn sein Engagement ist ein möglicher Indikator dafür, dass Kryptowährungen immer mehr in den Mainstream übergehen und von einer breiteren Masse anerkannt werden. Insbesondere könnte dies institutionelle Anleger ermutigen, in Ethereum zu investieren, was die Nachfrage und potenziell auch den Preis der Währung erhöhen könnte.

Große Ethereum-Transfers deuten auf möglichen Ausverkauf hin

Am 16. August 2023 meldete die bekannte Kryptowährungsüberwachungsplattform Whale Alert bedeutende Ethereum (ETH)-Transfers. Zwei aufeinanderfolgende Überweisungen wurden an die Börse GateIO gesendet: Zuerst wurden 15.000 ETH, was etwa 27.415.292 $ entspricht, und kurz darauf 14.000 ETH, im Wert von etwa 25.587.606 $, transferiert.

Beide Überweisungen stammten von nicht identifizierten Wallets. Solch massive Transfers zu einer Börse können häufig als Vorzeichen für einen bevorstehenden Verkauf des betreffenden Kryptowährung gedeutet werden.

Belastendes wirtschaftliches Umfeld

Die Haupttreiber der Rallye an den Aktienmärkten waren die erwarteten Zinssenkungen der Fed, die Erholung der chinesischen Wirtschaft nach der Lockerung der Lockdowns und das Wirtschaftswunder durch die KIs. Sollten diese nicht eintreffen, könnte es noch einmal zu starken Abverkäufen kommen.

Aktuell kommt es jedoch immer mehr zu einer Eintrübung der Umstände, was unter anderem zuletzt an den steigenden Kapitalmarktzinsen, der Abschwächung des Arbeitsmarktes, den strengen Kreditvergabevorschriften, der möglichen Abstufung des Kreditratings von China, der Dollarstärke sowie den möglicherweise noch länger anhaltenden hohen Leitzinsen liegt.

Zudem wurde die sinkende Inflation wieder mehr infrage gestellt, da der Cleveland Inflation Now Tracker für August einen Anstieg der Inflationsrate von 0,79 % erwartet. Dabei wurde der starke Anstieg des Ölpreises bisher nicht bei dieser berücksichtigt.

Ebenfalls belastend dürfte sich die Saisonalität auswirken, da in dem August tendenziell Geld aus den Märkten abfließt. So kam es an den Aktienmärkten bereits zu stärkeren Korrekturen, wobei der S&P500 nun durch das untere Ende des Trendkanals gebrochen ist, und ein wichtiges Preisniveau verteidigen muss. Wie es aussieht, wird der Abverkauf weitergehen, was wahrscheinlich ebenso den Kryptomarkt und somit Ethereum negativ beeinflusst.

Die ersten Anzeichen sind auch schon festzustellen, da der Fear-and-Greed-Index des Kryptomarktes immer mehr Richtung Angst tendiert, wobei es zu Panikverkäufen kommen könnte.

Ethereum Kursprognose

Der Ethereum Kurs konnte seit Ende November 2022 eine Rallye von fast 101 % verzeichnen. Dabei erfolgte temporär sogar ein Ausbruch aus dem Trendkanal, wobei es sich jedoch um eine Bullenfalle gehandelt hat. Daraufhin legte ETH eine Korrektur bis an das untere Trendkanalende ein. Anschließend folgte eine Erholung, welche jedoch auf halber Strecke bereits wieder in sich zusammengebrochen ist, was bärisch zu interpretieren ist. Ebenso hat auch das tägliche Handelsvolumen seitdem massiv abgenommen, was einen bevorstehenden Ausbruch ankündigt, wobei dieser vermutlich nach unten aufgelöst wird.

Allerdings erhält der ETH Kurs momentan noch Unterstützung von dem unteren Trendkanalende und dem 200-Tage-SMA. Jedoch deutet sich bereits ein Death-Cross-Formation an, welche Abverkäufe bis in den Bereich von bis zu 1.366 $ nicht unwahrscheinlich macht. Je nach Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und des Sentiments könnte es sogar zu noch stärkeren Kursrücksetzern kommen, wobei sie jedoch eher nicht unter den Bereich von 935 $ gehen sollten.

Neuartiges Geschäftsmodell fasziniert ESG-Investoren und Kryptofans

Nachhaltigkeit und P2E-Gaming verschmelzen in Zero Tolerance von Chimpzee. Dieses einzigartige Spiel und Ökosystem kombiniert das fesselnde Adrenalin des Gamings mit dem nützlichen Umweltschutz. Die Spieler, dargestellt durch technologische Affen, welche Dank KIs das Gesicht des Nutzers annehmen können, setzen sich für den Erhalt von Wäldern und gefährdeten Tierarten ein. Aber es geht über das Spiel hinaus: 10 % der Coins und wiederkehrende Einnahmen werden an grüne Initiativen gespendet. Zudem enthält es einen Merchandise-Store mit Shop-to-Earn und einen NFT-Marktplatz mit Trade-to-Earn. Frühzeitige Investoren profitieren von attraktiven Anreizen, darunter erhöhte Staking-Erträge, Vorverkaufsboni sowie Presale-Wertsteigerungen.

