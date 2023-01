Ethereum mit starkem Kurssprung: ETH über 1400 $, 6 % Kursplus - beginnt jetzt die Ethereum-Rallye?

In den vergangenen 24 Stunden stieg die Krypto-Marktkapitalisierung um 5 %. Während in den ersten Handelstagen in 2023 Ethereum den Bitcoin deutlich outperformte, war heute das Gegenteil der Fall. Dennoch explodierte Ethereum um über 6,5 % und konnte damit wieder die 1400 $ überwinden. Damit beläuft sich das Kursplus der letzten Woche auf fast 15 %. Nun werden Anleger zunehmend bullisch, beginnt jetzt bereits eine neue Ethereum-Rallye?

Ethereum Kurs springt über 1400 $: Was passiert jetzt?

Der Ethereum Kurs springt heute um 6 % an. Mit einem steigenden Handelsvolumen von rund 14 Milliarden $ in den letzten 24 Stunden stellt sich der jüngste Kurssprung als beeindruckend nachhaltig dar. Das Wochenplus beläuft sich mittlerweile auf 14 %, in den vergangenen zwei Wochen konnte Ethereum sogar um 20 % zulegen. Die erste Rallye in 2023 ist intakt – nun scheint das Momentum stetig bullischer zu werden, um möglicherweise sogar noch die 1500 $ zu erreichen.

Der Ethereum Kurs überschritt dabei in den vergangenen 24 Stunden auch den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage und generierte damit ein starkes Kaufsignal. Allerdings zeigt der RSI zunehmend einen überkauften Zustand bei Ethereum an.

Zuletzt gab es bei OKEX ein 5-Monats-Hoch bei der Liquidation von Short-Positionen. Augenscheinlich decken Shortseller ihre Positionen ein und gehen zumindest kurzfristig auch von tendenziell steigenden Kursen aus.

Bernstein-Analysten: Erfolg von Ethereum keine Spekulation, fundamentale Etablierung

Übrigens sehen die Analysten von Bernstein nach einer neuen Studie signifikantes Potenzial bei Ethereum. ETH sei eine der Kryptowährungen, deren Stärke auf der fundamentalen Entwicklung beruht. ETH dürfte in einem neuen Zyklus eine der besten Kryptos sein. Denn der Nutzen basiert auf zahlreichen Anwendungen der Blockchain. Zugleich sehe man den Übergang von PoW auf PoS positiv. Mit Deflation nach dem Merge sowie der Nützlichkeit der Anwendungen sehen die Analysten eine fundamentale Rechtfertigung für die Kursentwicklung. Ethereum sei demnach kein spekulatives Asset.

Bullisch: Steigt die Anzahl der staked ETH nach dem Shanghai-Upgrade?

Im Februar soll das Testnet für das Shanghai-Upgrade gestartet werden, im März wird dann der Launch des Mainnets erwartet.

Im Zentrum der neuen Hard-Fork steht die Möglichkeit, staked Ether wieder abzuheben. Aktuell könnten noch viele Anleger zögerlich agieren, ob sie ihre Ethereum staken wollen. Damit lässt sich erklären, warum die Ratio der Staking Market Cap in Relation zur gesamten Marktkapitalisierung nur bei 13,82 % nach Daten von Staking Rewards liegt. Andere Layer-1 wie Solana oder BNB verfügen eine Ratio von 71 bis 97 %. Sollte mehr Ethereum in die Staking-Protokolle fließen, würde das die Anzahl der im Umlauf befindlichen ETH reduzieren. Das Angebot am freien Markt sinkt, steigende Nachfrage wirkt sich dann noch bullischer aus.

