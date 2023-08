Ethereum nach Grayscale-Sieg zurück auf 1.700 Dollar während SONIK die Millionen Dollar Marke anvisiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Seit langem gibt es in dieser Woche wieder Grund zur Hoffnung für ETH-Investoren. Nachdem es seit Wochen bergab ging bei der zweitgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, hat der Sieg von Grayscale gegen die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC den Kurs der meisten Kryptowährungen beflügelt. Auch die Meldung, dass X (früher Twitter) eine Lizenz für den Kryptohandel erhalten hat, wirkt sich positiv auf den Markt aus. Ob dem Ether damit ein Comeback gelingt, muss noch abgewartet werden. Währenddessen nimmt der Sonik Coin die Millionen Dollar Marke in Angriff.

PEPE verpasst? Jetzt noch rechtzeitig einsteigen und $SONIK im Presale kaufen.

Je nachdem, wann man heuer in Ethereum investiert hat, kann man sich entweder freuen, oder ist von Zweifeln und Verlusten geplagt. Während der Ether-Kurs noch im Jänner dieses Jahres bei rund 1.200 Dollar gelegen hat und bis April auf über 2.100 Dollar angestiegen ist, hat es in den letzten Wochen eher schlecht für den zweitgrößten Coin im Krypto-Space ausgesehen.

Die Nachricht, dass SpaceX seine Bitcoin-Bestände verkauft haben soll, hat den kompletten Kryptmarkt erschüttert und seitdem (vor knapp 2 Wochen) ist auch Ethereum weit unter die bis dahin verteidigte 1.700 Dollar Marke gefallen. Der Kurs ist zwischenzeitlich bis auf 1.550 Dollar eingebrochen. Zwar hat ETH sich oberhalb der 1.600 Dollar Marke eingependelt, ein Anstieg weit darüber hinaus war aber nicht absehbar.

Inzwischen hat Grayscale den Stein wieder ins Rollen gebracht und dazu beigetragen, dass der Kurs der meisten Coins wieder steigt. ETH notiert aktuell bei 1.705 Dollar und damit das Schlimmste erstmal abgewendet. Für ein Comeback zurück auf 2.000 Dollar reicht das aber noch nicht. Auch die Tatsache, dass X den Kryptohandel einem größeren Publikum näherbringen könnte, hat noch nicht dazu beigetragen den Kurs weiter zu pushen.

Nur noch für kurze Zeit im Preslae erhältlich: Sichere dir jetzt $SONIK zum Vorverkaufspreis.

Die Freude des Grayscale-Siegs über die US-Börsenaufsichtsbehörde war zwar groß, da der Fall einmal mehr gezeigt hat, dass das Wort der SEC noch lange nicht Gesetz ist, hat aber noch nicht gereicht, um Ether zurück über den EMA der letzten 200 Tage zu pushen. Dieser liegt aktuell bei 1.774 Dollar und könnte sich als starker Widerstand erweisen, sodass es noch eine Zeit lang dauern könnte, bis ETH zurück auf 2.000 Dollar kommt.

Ob es in diesem Jahr noch zu einem Hoch kommen kann, welches das bisherige bei 2.137 Dollar toppt, steht damit noch in den Sternen. Aktuell sieht es eher nicht danach aus, da auch die bullischen Nachrichten der letzten Tage den Kurs nicht ausreichend beeinflusst haben. Währenddessen explodiert beim Meme Coin $SONIK die Nachfrage, sodass dieser schon im Vorverkauf auf die Millionen Dollar Marke zusteuert.

Hier geht’s direkt zur Sonik Coin-Website.

$SONIK Presale endet in 5 Tagen

Inzwischen zeigt der Countdown auf der Sonik Coin Website nur noch gut fünf Tage an, bis der Vorverkauf endet. Allerdings werden im Presale nur Token für rund 2,1 Millionen Dollar angeboten und bei der aktuellen Dynamik könnte das bedeuten, dass der Vorverkauf bereits früher endet, wenn alle Token vergriffen sind. 50 % des Gesamtangebots der Token werden im Vorverkauf angeboten, damit liegt die Bewertung beim Launch bei rund 4 Millionen Dollar.

Die Tage sind gezählt: Sichere dir jetzt noch für kurze Zeit $SONIK im Presale.

Durch die überschaubare Bewertung von 4 Millionen Dollar beim Launch lässt $SONIK noch viel Spielraum für potenzielle Gewinne. Laut der Website hat es sich das Team zum Ziel gemacht, eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar zu erreichen, was inzwischen bei Meme Coins keine Seltenheit mehr ist. Gelingt das, würde das für Käufer aus dem Presale einen Anstieg um das 25-fache bedeuten.

Jetzt $SONIK-Website besuchen.

Neben der Anlehnung an den beliebten Klassiker Sonic the Hedgehog, mit dem das Projekt nicht in Verbindung steht, ist es vor allem der Staking-Funktion, die die Community begeistert. $SONIK ist einer der wenigen Meme Coins, der mit einer derartigen Funktion ausgestattet ist und so dazu beitragen kann, dass Käufer sich ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token aufbauen können. Laut Tokenomics sind 40 % der Token für Staking-Rewards vorgesehen.

Sichere dir jetzt noch für kurze Zeit $SONIK im Presale.

Die verbleibenden 10 % der Token sind für DEX-Liquidity vorgesehen. Bei einer Bewertung beim Launch von rund 4 Millionen Dollar bedeutet das, dass $SONIK mit einem Liquidity-Pool von rund 400.000 Dollar auf Uniswap gelistet wird. Diese Summe reicht auch, um einen effizienten Handel auch noch bei hohem Handelsvolumen zu gewährleisten.

Damit sieht es so aus, als hätte der Sonik Coin alles, was es braucht, um es tatsächlich zum nächsten 100 Millionen Dollar Meme Coin zu schaffen. Zahlreiche Youtuber sprechen bereits davon, dass es sich bei $SONIK um den nächsten Coin handeln kann, der viral geht, weshalb der Vorverkauf auch immer schneller voranschreitet. Interessenten haben noch für höchstens 5 Tage die Möglichkeit, sich $SONIK zum günstigen Vorverkaufspreis zu sichern, bevor der Token an den Kryptobörsen gehandelt wird und schnell um ein Vielfaches ansteigen kann.

Jetzt noch für kurze Zeit $SONIK im Presale kaufen.









Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.