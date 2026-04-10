Ethereum Prognose: 40.000 Dollar? Darum scheint es möglich

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Rücksetzer am Kryptomarkt geht auch an Ethereum nicht spurlos vorbei. ETH ist zuletzt wieder auf rund 2.200 US-Dollar gefallen und bleibt damit klar unter den Hochs der vergangenen Monate. Dennoch zeigt sich das Bild differenziert: In den letzten sieben Tagen konnte sich Ethereum sogar leicht stabilisieren und notiert weiterhin in einer Seitwärtsrange. Gleichzeitig liegt der Kurs noch immer rund 60 Prozent unter dem Allzeithoch. Genau diese Kombination aus relativer Stärke im kurzfristigen Vergleich und großem Aufholpotenzial macht Ethereum derzeit für viele Marktbeobachter besonders spannend.

Ethereum Analyse: Experte hält sogar 40.000 US-Dollar für möglich

Die extrem bullische Prognose kommt von Geoffrey Kendrick, Global Head of Digital Assets Research bei Standard Chartered. Seine These basiert nicht auf kurzfristigem Hype, sondern auf einer strukturellen Entwicklung: Ethereum könnte sich als zentrale Infrastruktur für das globale Finanzsystem etablieren.

Ein entscheidender Punkt dabei ist die zunehmende Nutzung durch institutionelle Akteure. Laut Kendrick findet ein Großteil der sogenannten „TradFi“-Aktivität direkt auf Ethereum Layer 1 statt. Ein Beispiel ist der von BlackRock gestartete Tokenisierungsfonds BUIDL, der vollständig auf Ethereum läuft. Für ihn ist das ein klares Signal, dass große Finanzakteure Ethereum als bevorzugte Basis für die Digitalisierung klassischer Finanzprodukte wählen.

Die Logik dahinter ist einfach, aber wirkungsvoll: Mehr Aktivität auf der Blockchain führt zu höheren Gebühreneinnahmen innerhalb des Netzwerks – und diese spiegeln sich langfristig im Wert des nativen Tokens wider. Für Kendrick sind die gezahlten Fees auf Anwendungen und Protokollen sogar eine der wichtigsten Bewertungskennzahlen für Ethereum.

Standard Chartered’s Geoffrey Kendrick explains his $40,000 ETH price target by 2030



“I think a lot of [tradfi activity] happens on Ethereum Layer 1. I think about how BlackRock rolled out BUIDL, for example — all on layer 1 Ethereum… which I think is a more logical playbook… pic.twitter.com/Ld9Mdo9Tm9 — Etherealize (@Etherealize_io) April 12, 2026

Darüber hinaus erwartet er, dass sich das Verhältnis von Ethereum zu Bitcoin weiter verbessert. Konkret prognostiziert er einen Anstieg des ETH/BTC-Ratios von aktuell etwa 0,03 auf 0,04 bis Ende 2026. In einem Szenario, in dem Bitcoin bei 100.000 US-Dollar steht, würde das bereits einem Ethereum-Kurs von rund 4.000 US-Dollar entsprechen.

Langfristig denkt Kendrick noch deutlich größer: Er hält 500.000 US-Dollar für Bitcoin und 40.000 US-Dollar für Ethereum bis 2030 für möglich. Das entspräche etwa einer 20-fachen Wertsteigerung für ETH – mit gleichzeitiger Outperformance gegenüber Bitcoin. Der Grund: Nahezu alle relevanten Anwendungsfälle, von Tokenisierung über DeFi bis hin zu institutionellen Finanzprodukten, könnten sich laut seiner Einschätzung primär auf Ethereum abspielen.

L2 als Wachstumstreiber – und warum Bitcoin nachziehen könnte

Ein zentraler Faktor für die Entwicklung von Ethereum war zuletzt die Layer-2-Technologie. Netzwerke wie Arbitrum oder Optimism haben dafür gesorgt, dass Transaktionen deutlich günstiger und schneller abgewickelt werden können, ohne die Sicherheit von Ethereum zu verlieren. Das hat die Nutzung massiv vereinfacht und die Adoption beschleunigt – ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur breiten Anwendung.

Genau hier liegt auch die spannende Perspektive für Bitcoin. Während Ethereum bereits stark von Layer-2-Lösungen profitiert, steckt dieses Thema bei Bitcoin noch in den Kinderschuhen. Sollte es gelingen, ähnliche Skalierungslösungen erfolgreich zu etablieren, könnte auch das Bitcoin-Ökosystem deutlich vielseitiger werden.

Ein Projekt, das genau hier ansetzt, ist Bitcoin Hyper. Trotz schwieriger Marktphase zeigt sich im Presale eine klare relative Stärke: Bereits über 32,5 Millionen US-Dollar wurden eingesammelt – ein starkes Signal für das Vertrauen der Anleger. Das Konzept kombiniert gezielt die Vorteile von Bitcoin und Solana. Durch die Integration der Solana Virtual Machine (SVM) sollen Entwickler schneller Anwendungen bauen können, während gleichzeitig eine Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2 neue Nutzungsmöglichkeiten schafft.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Zusätzlich spielen zk-Proofs eine wichtige Rolle, um Skalierbarkeit und Sicherheit zu verbinden. Dadurch könnten künftig auch Wrapped Bitcoin effizient auf Layer-2 genutzt werden – ein potenzieller Gamechanger für das gesamte Bitcoin-Ökosystem. Ergänzt wird das Modell durch attraktive Staking-Möglichkeiten mit rund 36 Prozent APY, was gerade in einer schwächeren Marktphase zusätzliche Anreize schafft.

Auffällig ist vor allem das Momentum: Trotz Bärenmarkt zieht das Projekt Kapital an, was als Zeichen relativer Stärke gewertet wird. Mit einer anstehenden Preisstufe könnten frühe Investoren bereits kurzfristig erste Buchgewinne sehen. Sollte sich der Trend rund um Bitcoin-Layer-2 weiter verstärken, könnte Bitcoin Hyper zu den spannendsten Profiteuren dieser Entwicklung zählen.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.