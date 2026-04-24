Ethereum Prognose: Das ist nicht zu übersehen

Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier .

Werbemitteilung unseres Partners finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die aktuelle Situation rund um Ethereum wirkt auf den ersten Blick unspektakulär – doch genau das könnte der entscheidende Hinweis sein. Seit mehreren Wochen bewegt sich der Kurs in einer engen Spanne zwischen etwa 2.100 und 2.400 US-Dollar. Für viele Anleger ist das ein Zeichen von Schwäche. Historisch betrachtet sind solche Phasen jedoch oft die Ruhe vor dem Sturm.

Gleichzeitig verdichten sich im Hintergrund mehrere Signale, die auf eine mögliche größere Bewegung hindeuten.

Entscheidender Widerstand bei 4.900 US-Dollar

Langfristig bleibt ein Level besonders im Fokus: der Bereich um 4.900 US-Dollar. Genau hier wurde Ethereum in den vergangenen Jahren mehrfach gestoppt. Solange dieser Widerstand nicht nachhaltig durchbrochen wird, befindet sich der Markt technisch gesehen weiterhin in einer großen Seitwärtsstruktur.

The real bull run will start once ETH finally breaks above $4,900 properly.



ETH is stuck in this range since 2021. pic.twitter.com/oq5Ww2wvTy — Ash Crypto (@AshCrypto) April 26, 2026

Ein sauberer Ausbruch über diese Zone hätte jedoch enorme Bedeutung. In diesem Fall würde Ethereum ein neues höheres Hoch bilden und damit endgültig den Übergang in einen neuen Bullenmarkt bestätigen. Solche Strukturbrüche sind selten – aber wenn sie passieren, folgen oft starke Trendbewegungen.

Seitwärtsphase trotz starkem Kapitalzufluss

Während der Preis stagniert, passiert im Hintergrund genau das Gegenteil. Institutionelle Investoren bauen ihre Positionen weiter aus. Spot-ETFs auf Ethereum verzeichnen kontinuierliche Zuflüsse, teilweise im dreistelligen Millionenbereich innerhalb kurzer Zeit.

Besonders auffällig: Selbst an Tagen mit hoher Nachfrage reagiert der Preis kaum. Das deutet darauf hin, dass große Marktteilnehmer systematisch akkumulieren, ohne den Markt sofort nach oben zu treiben.

$𝗘𝗧𝗛 𝗵𝗮𝘀 𝗹𝗶𝘃𝗲𝗱 𝗯𝗲𝘁𝘄𝗲𝗲𝗻 $𝟮,𝟭𝟬𝟬–$𝟮,𝟰𝟬𝟬 𝗳𝗼𝗿 𝘀𝗶𝘅 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗶𝗴𝗵𝘁 𝘄𝗲𝗲𝗸𝘀.



Meanwhile spot ETH ETFs absorbed ~$500M of inflows in April.

Fidelity's staking ETF added another $1.2B in a single day.



Volume coiling, institutional plumbing… pic.twitter.com/paNKpadeT0 — Alphractal (@Alphractal) April 25, 2026

Solche Phasen sind typisch für sogenannte „Smart Money“-Akkumulation. Das Kapital fließt bereits in den Markt, während die breite Masse noch abwartet. Genau daraus entstehen später oft dynamische Ausbrüche.

Smart Money signalisiert steigendes Interesse

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der sogenannte Smart Money Flow Index. Dieser misst vereinfacht gesagt, ob erfahrene Marktteilnehmer eher kaufen oder verkaufen.

Aktuell zeigt dieser Indikator eine zunehmende Aktivität auf der Käuferseite. Gleichzeitig bleibt das öffentliche Interesse vergleichsweise gering. Diese Kombination ist besonders interessant, da sie auf eine mögliche Diskrepanz zwischen realer Nachfrage und Marktstimmung hinweist.

Einfach gesagt: Die „Profis“ positionieren sich, während viele Privatanleger noch zögern.

Warum gerade jetzt Bewegung entstehen könnte

Märkte bleiben selten lange in engen Spannen. Je länger sich ein Kurs in einer Range bewegt, desto stärker fällt in der Regel die anschließende Bewegung aus.

Bei Ethereum sprechen mehrere Faktoren dafür, dass sich diese Phase dem Ende nähert:

Anhaltende institutionelle Zuflüsse

Steigende Aktivität im Hintergrund

Geringe Aufmerksamkeit im Retail-Bereich

Klare technische Schlüsselzonen

Ein Ausbruch aus der aktuellen Range könnte daher als Katalysator wirken. Besonders wenn gleichzeitig das übergeordnete Level bei 4.900 US-Dollar in Reichweite kommt, würde sich das Marktbild deutlich verändern.

Ethereum Prognose: Zwei Szenarien im Fokus

Kurzfristig bleibt Ethereum weiterhin in seiner Range gefangen. Solange der Kurs zwischen Unterstützung und Widerstand pendelt, dominiert Seitwärtsbewegung.

Mittelfristig ergeben sich jedoch zwei klare Szenarien:

Bullishes Szenario:

Ein Ausbruch aus der aktuellen Range führt zu steigender Dynamik. In Kombination mit weiterem Kapitalzufluss könnte Ethereum erneut die oberen Widerstandsbereiche testen und langfristig sogar neue Allzeithochs anvisieren.

Bearishes Szenario:

Sollte die Unterstützung nach unten brechen, könnte es zunächst zu einer Korrektur kommen. In diesem Fall würde sich die Akkumulationsphase verlängern, bevor ein neuer Versuch nach oben startet.

Aktuell überwiegen jedoch die Signale, die auf eine Vorbereitung für eine größere Bewegung hindeuten.

Bitcoin Hyper: Neue Dynamik für das Krypto-Ökosystem

Neben Ethereum entwickeln sich auch im Bitcoin-Bereich neue Technologien weiter. Ein spannendes Beispiel dafür ist Bitcoin Hyper.

Das Projekt kombiniert die Sicherheit von Bitcoin mit der Geschwindigkeit moderner Blockchains, indem es die Solana Virtual Machine als Layer-2-Lösung integriert. Dadurch werden Anwendungen wie DeFi, Staking oder Lending direkt auf Bitcoin möglich.

Während Ethereum weiterhin das Zentrum vieler DeFi-Anwendungen bleibt, könnten solche Entwicklungen langfristig für zusätzliche Konkurrenz sorgen und gleichzeitig das gesamte Ökosystem weiter wachsen lassen.

Der $HYPER-Token ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und Analysten sprechen aufgrund der hohen Nachfrage bereits vom vielversprechendsten Altcoin in diesem Jahr, wobei sich die Prognosen bereits überschlagen und einige auch einen Kursanstieg um mehr als das 20-fache nach dem Launch für möglich halten.

Jetzt $HYPER im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.