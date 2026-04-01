Ethereum Prognose: Es gibt kein Halten mehr!

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Ethereum zeigt aktuell mehrere starke Signale, die auf eine mögliche Trendwende hindeuten. Während der Kurs in den vergangenen Monaten deutlich unter Druck stand, verdichten sich nun die Hinweise, dass sich die Marktstruktur verändert. Besonders auffällig ist dabei die Kombination aus steigender Nutzung, wachsender Kapitalzuflüsse und einer zunehmend knappen verfügbaren Angebotsmenge.

Stablecoin-Zuflüsse stärken das Fundament

Ein zentraler Treiber für die Entwicklung von Ethereum ist die steigende Aktivität im Bereich der Stablecoins. Neue Daten zeigen, dass Ethereum im laufenden Jahr Milliardenbeträge an frischem Kapital angezogen hat und damit zu den führenden Blockchains in diesem Bereich gehört.

Stablecoins spielen eine entscheidende Rolle im Kryptomarkt, da sie als Brücke zwischen traditionellem Finanzsystem und Blockchain fungieren. Hohe Zuflüsse bedeuten in der Regel, dass Kapital aktiv in das Ökosystem eingebracht wird – ein klar bullisches Signal für die langfristige Entwicklung.

Ethereum bleibt dominierend im realen Einsatz

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Rolle von Ethereum als zentrale Infrastruktur im Kryptomarkt. Besonders deutlich wird das am wachsenden Transaktionsvolumen auf Plattformen wie Revolut, die sich zunehmend als Einstiegspunkt für neue Nutzer etablieren.

Remarkable how dominant Ethereum Mainnet has remained over time as the primary crypto volume driver on @Revolut! https://t.co/9QxpSvtJjM — Leon Waidmann (@LeonWaidmann) April 22, 2026

Ethereum dominiert dabei weiterhin den Großteil des Volumens. Das zeigt, dass das Netzwerk trotz wachsender Konkurrenz seine Position behaupten kann. Gerade in einem Umfeld, in dem reale Nutzung entscheidend ist, bleibt Ethereum damit einer der wichtigsten Player im Markt.

Angebot wird immer knapper

Ein besonders spannender Faktor ist die Entwicklung der verfügbaren Angebotsmenge. Mittlerweile sind über 30 % aller ETH gestaked – ein historischer Höchststand. Gleichzeitig halten institutionelle Investoren und große Marktteilnehmer zusätzliche Mengen außerhalb des freien Umlaufs.

1 in 3 ETH is now staked!



Ethereum's staking ratio just surpassed 32%, marking an all-time high.



It started at 0% in January 2021!



32% staking ratio (ATH)

Up ~5 points in the last 12 months

Digital asset treasuries (DATs) now hold another 6.6-7.4M ETH (~5.5-6.1%… pic.twitter.com/RgHjuIzWe8 — Leon Waidmann (@LeonWaidmann) April 21, 2026

Insgesamt ist damit ein erheblicher Teil des Angebots gebunden und steht dem Markt kurzfristig nicht zur Verfügung. Diese sogenannte Angebotsverknappung kann langfristig zu steigenden Preisen führen, da bei wachsender Nachfrage weniger Coins verfügbar sind.

Marktstruktur deutet auf Stabilisierung hin

Auch ein Blick auf den Kursverlauf zeigt interessante Entwicklungen. Nach einer längeren Abwärtsphase hat sich Ethereum zuletzt stabilisiert und beginnt, höhere Tiefs auszubilden. Solche Muster sind oft erste Anzeichen für eine mögliche Trendwende.

Gleichzeitig nimmt die Volatilität in bestimmten Phasen ab, was darauf hindeutet, dass sich Käufer und Verkäufer zunehmend auf ein neues Gleichgewicht einigen. Sollte sich diese Struktur weiter festigen, könnte Ethereum den Grundstein für eine stärkere Aufwärtsbewegung legen.

Geduld könnte sich auszahlen

Die aktuelle Situation zeigt ein typisches Bild für einen Markt im Übergang. Kurzfristig sind weiterhin Schwankungen möglich, insbesondere durch makroökonomische Faktoren. Langfristig sprechen jedoch mehrere fundamentale Entwicklungen für steigende Kurse.

Die Kombination aus wachsender Nutzung, steigenden Kapitalzuflüssen und einer strukturellen Angebotsverknappung schafft ein Umfeld, das historisch oft den Beginn größerer Aufwärtsbewegungen markiert hat. Entscheidend wird sein, ob Ethereum diese Dynamik in den kommenden Wochen bestätigen kann. Bis dahin setzen Anleger auch vermehrt auf Altcoins wie Bitcoin Hyper ($HYPER) mit deutlich mehr Potenzial.

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Bitcoin Hyper nicht mehr zu stoppen

Während Ethereum als etablierte Plattform zunehmend von realer Nutzung profitiert, schauen viele Investoren auch gezielt auf neue Projekte mit höherem Wachstumspotenzial. Ein Beispiel dafür ist Bitcoin Hyper ($HYPER), das aktuell im Presale für Aufmerksamkeit sorgt.

Das Projekt verfolgt das Ziel, die Funktionalität von Bitcoin deutlich zu erweitern. Durch eine Layer-2-Lösung sollen schnellere Transaktionen, geringere Gebühren und die Integration von Smart Contracts ermöglicht werden. Damit könnte Bitcoin in Bereiche vordringen, die bisher vor allem Ethereum vorbehalten waren.

Gerade diese Vision macht Bitcoin Hyper für viele Anleger interessant. Gleichzeitig gilt: Projekte in einer frühen Phase bieten extrem großes Potenzial, da der Kurs nach einem erfolgreichen Vorverkauf beim Listing an den Börsen schnell um ein Vielfaches steigen kann, wie die Vergangenheit bereits mehrfach gezeigt hat.

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