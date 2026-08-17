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Krypto-Anlage unter der Lupe

Ethereum: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Ethereum: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ethereum-Einstieg verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,894.72 USD 20.55 USD 1.10 %
Charts | News

Vor 3 Jahren wurde Ethereum bei 1.806,68 USD gehandelt. Bei einem ETH-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,535 Ethereum in seinem Portfolio. Da sich der ETH-USD-Kurs gestern auf 1.874,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.373,52 USD wert. Damit wäre die Investition um 3,74 Prozent gestiegen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 1.564,05 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Ethereum am 22.08.2025 bei 4.828,99 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com

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