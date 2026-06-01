Ethereum: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht

ETH-Performance im Blick

Bei einem frühen Ethereum-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Ethereum war gestern vor 5 Jahren 1.887,17 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in ETHinvestiert, wäre er nun im Besitz von 0,05299 Ethereum. Das Investment hätte nun einen Wert von 90,29 USD, da Ethereum am 21.06.2026 1.703,95 USD wert war. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 9,71 Prozent.

Am 06.06.2026 erreichte ETH sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1.568,63 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 4.828,99 USD.

Redaktion finanzen.net