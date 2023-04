Ethereum steuert auf 2.000 Dollar zu während Ecoterra 300.000 Dollar übersteigt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es scheint zu passieren. Nachdem der Ether-Kurs nun schon seit Wochen im Bereich um 1.800 Dollar feststeckt, geht es in den letzten 24 Stunden deutlich nach oben und die 1.900 Dollar Marke wird deutlich überschritten. Nachdem nun lange spekuliert wurde, wann die psychologisch wertvolle Grenze von 2.000 Dollar erreicht wird, könnte es nun schon bald soweit sein. Für diese Woche ist auch das Shanghai-Upgrade geplant und wenn es hier nicht zu einem deutlichen Abverkauf der freigegebenen Ether kommt, dürfte damit wohl der Wert von 2.000 Dollar für einen Ether erreicht werden. Inzwischen wird bei dem nachhaltigen Recycle 2 Earn Projekte Ecoterra die 300.000 Dollar Marke überschritten. Der Kryptomarkt bleibt also weiterhin stark bullisch.

In den letzten 24 Stunden steigt der gesamte Kryptomarkt deutlich an. Mit einem Plus von mehr als 4,5 % steigt der Wert aller im Umlauf befindlichen Kryptowährungen auf mehr als 1,237 Billionen Dollar. Auch Ethereum legt um 3,41 % zu und notiert aktuell bei 1.920 Dollar. Auf Wochensicht ergibt sich daraus ein Plus von 6,39 %. So erfreulich das auch alles ist, wird trotzdem wieder deutlich, dass das Shanghai-Upgrade bevorsteht und Investoren unsicher sind, wie sich das kurzfristig auf den Ether-Kurs auswirken wird. Denn die Zahlen machen schnell deutlich, dass Ethereum zwar stark ansteigt, der gesamte Markt im Durchschnitt aber dennoch besser performt als die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung.

Auch der Bitcoin als digitale Leitwährung steigt erneut deutlich stärker als ETH. Der BTC-Kurs liegt in 24 Stunden mit mehr als 6,7 % im Plus und ist damit auch die treibende Kraft hinter dem starken Anstieg des gesamten Markts. Damit wird Ethereum zum wiederholten Male stark vom Bitcoin outperformt. Die Marktkapitalisierung bei Ethereum beläuft sich nach den jüngsten Entwicklungen zwar schon auf mehr als 231 Milliarden Dollar, dennoch hat man durch den starken Anstieg vom Bitcoin erneut Marktanteile abgegeben. Ethereum macht noch 18,7 % des gesamten Marktwerts aus, während es beim Bitcoin inzwischen starke 47,1 % sind.

Nach dem Shanghai-Upgrade könnte sich das Blatt aber wieder zugunsten von Ethereum wenden. Seit Februar liegt die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung meist nur im Schatten vom Bitcoin und immer, wenn ein Anstieg stattfindet, sinkt das Verhältnis ETH/BTC weiter. Das bedeutet, dass man zwar immer mehr Dollar für einen Ether bekommt, wer allerdings vor hat, von Ether auf Bitcoin zu wechseln, steigt dabei immer schlechter aus und bekommt immer weniger Bitcoin für einen ETH.

So schlecht wie jetzt war das ETH/BTC-Verhältnis zuletzt im Juli 2022 und damit stehen die Chancen gut, dass nach dem Shanghai-Upgrade, wenn die gestakten Ether freigegeben werden und zahlreiche Vorteile für Entwickler kommen, das Verhältnis wieder ansteigt und Ethereum in den Wochen danach oft besser performt als der Bitcoin. Allerdings hat die digitale Leitwährung in der Nacht auf heute zum ersten Mal in diesem Jahr die 30.000 Dollar Marke erreicht.

Dieses Ereignis dürfte in den kommenden Tagen von medialem Interesse sein und weitere Investoren anziehen. Es könnten also für beide Kryptowährungen gute Zeiten bevorstehen, wenn keine Hiobsbotschaft folgt. Auch bei zahlreichen weiteren Coins sind die Entwicklungen stark bullisch. Darunter auch Ecoterra, die Plattform, die inzwischen mehr als 300.000 Dollar im Presale umgesetzt hat.

Ecoterra übertrifft alle Erwartungen

Der Vorverkauf des nachhaltigen $ECOTERRA-Tokens läuft erst seit kurzer Zeit und hat inzwischen mehr als 300.000 Dollar zur Finanzierung des Projekts eingebracht. Das macht schnell deutlich, dass das Team hier auf dem richtigen Weg ist. Umweltschutz ist längst nicht mehr nur eine Option, es ist höchste Zeit, hier aktiv zu werden und den Planeten nicht weiter so auszubeuten wie bisher. Das hat das Team erkannt und liefert mit Ecoterra eine Plattform, die genau das vorantreiben soll. Mit dem neuen Recycle 2 Earn Konzept belohnt Ecoterra Unternehmen und Privatpersonen für nachhaltiges Handeln mit Coins.

Während es für Konsumenten bisher nur schwer nachvollziehbar ist, wie umweltbewusst die Marken, bei denen sie gerne einkaufen, agieren, schafft Ecoterra hier Klarheit. Auf der Plattform kann sich jedes Unternehmen und jede Privatperson ein Profil erstellen, das durch die Transparenz der Blockchain für jeden einsehbar ist. Daraus geht genau hervor, ob man auf erneuerbare Energien setzt, recycelt, oder ob Unternehmen zum Beispiel Ausgleichszahlungen für ihren CO2-Ausstoß leisten, mit denen Bäume gepflanzt oder andere Umweltaktionen unterstützt werden.

Da Nachhaltigkeit schon lange marketingtechnisch ausgeschlachtet wird, aber es für Konsumenten nur schwer zu verstehen war, was dran ist und was nicht, dürfte es Unternehmen schon bald reihenweise ins Ecoterra-Ökosystem ziehen, da sie hier zeigen können, wie umweltbewusst sie wirklich agieren und so Kunden leicht von sich überzeugen können. Daraus könnte auch ein regelrechter Wettbewerb entstehen, der weitere Unternehmen dazu bringt, Schritte in diese Richtung zu gehen.

Der Vorverkauf der ECOTERRA-Token hat inzwischen weit mehr als 300.000 Dollar zur Finanzierung des Projekts eingebracht. Dieser läuft in mehreren Stufen ab und in jeder Phase wird der Preis für einen Token angehoben, bis der Coin an den Kryptobörsen gehandelt wird und der Preis durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Für frühe Investoren ergibt sich daraus die Möglichkeit auf 150 % Buchgewinn bis zum Handelsstart an den Exchanges, da sich der aktuelle Presale-Preis noch auf 0,004 USDT beläuft, der Coin aber für 0,01 an den Kryptobörsen gelistet werden soll. Nach dem Handelsstart an den Börsen kann der Preis noch deutlich höher ansteigen und zu noch höheren Gewinnen führen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.