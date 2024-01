Ethereum und Bitcoin ziehen wieder an - SEC-Entscheidung im Fokus

Mit einem Stand von über 44.000 Dollar pro Einheit nimmt der Bitcoin (USD) wieder Fahrt in Richtung 45.000-Dollar-Marke auf. Für eine Ether (USD)-Einheit müssen Anleger am Donnerstagabend rund 2.277 Dollar auf den Tisch legen. Angesichts der jüngsten Kursrückschläge dürften sich insbesondere Schnäppchenjäger verstärkt auf die Pirsch begeben haben.

Anleger steigen nach Kurseinbruch wieder ein – Schnäppchenjäger auf der Pirsch

Der Schwächeanfall vom Mittwoch verdeutlicht abermals die hohe Schwankungsanfälligkeit des Krypto-Marktes. In Anbetracht der fulminanten Kurshöhen sollten Gewinnmitnahmen im größeren Stil aber auch in Zukunft nicht überraschen. Bullen und Bären geben sich derzeit die Klinke in die Hand und sorgen für eine entsprechend hohe Volatilität, welche nach wie vor nichts für schwache Nerven ist. Trotz der heftigen Kursturbulenzen bleibt der Aufwärtstrend aber übergeordnet aber in Takt. Zuletzt wurden Kursrücksetzer als vermeintlich günstige Gelegenheit zum Wiedereinstieg in den Markt erachtet.