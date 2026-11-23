Ethereum: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Bei einer frühen Ethereum-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Vor 1 Jahr war ein Ethereum 2.769,16 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,3611 ETH im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 620,96 USD, da sich der Wert eines Coins am 22.11.2026 auf 1.719,54 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 37,90 Prozent eingebüßt.
Bei 1.564,05 USD erreichte ETH am 25.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 14.01.2026 bei 3.356,84 USD.
Redaktion Finanzen.net
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