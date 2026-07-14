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Ethereum: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

13.07.26 11:03 Uhr
Ethereum: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einem frühen Ethereum-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
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Gestern vor 5 Jahren war ein Ethereum 2.037,98 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befände sich nun 0,04907 ETH im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 88,60 USD, da sich der Wert eines Coins am 12.07.2026 auf 1.805,56 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 11,40 Prozent.

Am 25.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1.564,05 USD. Am 22.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4.828,99 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com