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Lohnendes ETH-Investment?

Ethereum: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

11.05.26 11:03 Uhr
Ethereum: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre | finanzen.net

Bei einem frühen Engagement in Ethereum hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
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Vor 5 Jahren wurde Ethereum bei 3.946,20 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in ETH investiert hätte, hätte er nun 0,02534 Ethereum im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 10.05.2026 auf 2.371,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,10 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 39,90 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ethereum am 05.02.2026 bei 1.820,73 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 4.828,99 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com