Ethereum: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Wer vor Jahren in Ethereum eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Am 25.10.2021 notierte Ethereum bei 4.215,09 USD. Bei einem ETH-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,02372 Ethereum in seinem Depot. Da sich der Wert von Ethereum am 25.10.2026 auf 2.317,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 45,02 Prozent verringert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 1.564,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 4.122,82 USD und wurde am 27.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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