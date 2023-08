eTukTuk revolutioniert den Verkehr: 5 Gründe, warum dieses bahnbrechende Web3-Projekt den Klimawandel bekämpft und für Einkommen sorgt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

eTukTuk möchte das Transportwesen in Entwicklungsländern verändern. Hier kommen 5 Gründe, wie dieses Web3-Projekt den Klimawandel bekämpft und Gewinne für Investoren liefert.

Das Krypto-Projekt eTukTuk hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Branche der zwei- und dreirädrigen Elektrofahrzeuge zu revolutionieren, indem es ein erschwinglicheres EV eTukTuk und ein Netz von Ladestationen auf den Markt bringt – beginnend in Sri Lanka noch in diesem Jahr. Ziel des Projekts ist es, Autofahrern in Entwicklungsländern den Umstieg auf ein nachhaltiges Transportmittel zu erleichtern, das ihre Betriebskosten senkt und den CO₂-Ausstoß deutlich reduziert.

Mit der Capital Maharaja Group als Partner ist eTukTuk perfekt positioniert, um zum Marktführer auf dem Markt für dreirädrige Elektrofahrzeuge zu werden, der sich bis 2030 voraussichtlich zum größten Sektor für Elektrofahrzeuge entwickeln wird.

Der Vorverkauf für den nativen Token, TukToken, läuft derzeit und ermöglicht es Anlegern, sich frühzeitig an diesem bahnbrechenden Projekt zu beteiligen, das dazu beiträgt, den Klimawandel zu bekämpfen und den Stakern Einkommen zu verschaffen.

Hier sind fünf Gründe, warum dies einer der explosivsten EV-basierten Vorverkäufe des Jahres 2023 sein dürfte.

1. Verringerung der Kohlenstoffemissionen durch einfachen Umstieg

eTukTuk ist eines der wenigen kryptobasierten Projekte mit einer bahnbrechenden Lösung, um das Kohlenstoffemissionsproblem in den Entwicklungsländern durch sein dynamisches Multi-Umsatzmodell anzugehen, das Nachhaltigkeit und Innovation in Einklang bringt.

Da die Kohlenstoffemissionen außer Kontrolle geraten, stehen diese Entwicklungsländer vor einer ihrer größten Herausforderungen, da Milliarden von Bürgern weiterhin verschmutzte Luft einatmen müssen, was letztendlich zu schweren wirtschaftlichen Schäden und einer Verschlechterung der Gesundheit führen wird, sofern nichts dagegen unternommen wird.

Glücklicherweise hat eTukTuk die perfekte Lösung, indem es die beliebten dreirädrigen Verbrennungsmotoren durch E-Fahrzeuge ersetzt. Obwohl benzinbetriebene Autos enorme Katalysatoren für die Umweltverschmutzung sind, bleiben Tuk-Tuks in Entwicklungsländern beliebter, tragen aber mit am meisten zur globalen Luftverschmutzung bei. Experten sind sich einig, dass der CO2-Ausstoß von Tuk-Tuks wesentlich höher ist als der von herkömmlichen Autos. eTukTuk ist führend in der Bewegung, die 270 Millionen Tuk-Tuks weltweit durch dreirädrige E-Fahrzeuge ersetzen möchte.

2. Beseitigung des Preisgefälles bei steigenden Kraftstoffpreisen

Die Kraftstoffpreise sind in den letzten Jahren weltweit stetig gestiegen, und der Krieg auf europäischem Boden hat die Energiekosten weiter in die Höhe getrieben. Obwohl die Energiepreise die Menschen in der westlichen Welt belasten, richten die steigenden Kosten in den Entwicklungsländern mehr Schaden an.

So sind beispielsweise die Kraftstoffpreise in einigen Entwicklungsländern um mehr als 50 % gestiegen, und es kommt zu erheblichen Engpässen bei der Kraftstoffversorgung. Dies führt dazu, dass Autofahrer aus dem Markt gedrängt werden, was sie daran hindert, Geld zu verdienen und ihre Familien zu ernähren.

Die Einführung von E-Fahrzeugen und elektrischen Ladestationen in den Entwicklungsländern wird die Betriebskosten für die Fahrer um bis zu 75 % senken und es ihnen ermöglichen, dabei profitabel zu bleiben. Es wird erwartet, dass der Markt für EV-Ladestationen bis 2028 auf 111 Milliarden Dollar anwachsen wird. eTukTuk ist perfekt positioniert, um einen großen Marktanteil zu erobern, was sich in signifikanten Renditen für frühe Anwender des TUK Token niederschlagen könnte.

3. Innovative eTukTuk-EV-Produktion

Das Tolle an eTukTuk ist, dass das Team fünf Jahre lang an seiner EV-Lösung gearbeitet hat und so ein bahnbrechendes Null-Emissions-Fahrzeug (ZEV) geschaffen hat, das im Vergleich zum herkömmlichen Tuk-Tuk sicherer und zuverlässiger ist.

eTukTuk treibt das Konzept der Nachhaltigkeit und Sicherheit auf die Spitze, indem es ein patentiertes Design integriert, das sicherer ist als normale Tuk-Tuks. Außerdem verwendet es eine LFP-Batterie, die sicherer ist als Lithium-Ionen-Batterien und eine Lebensdauer von 8 Jahren hat.

Darüber hinaus können eTukTuk-Elektrofahrzeuge in Entwicklungsländern mit weniger als 200 Bauteilen vor Ort hergestellt werden, was die Herstellungskosten und damit auch den Preis des Elektrofahrzeugs erheblich senkt. Infolgedessen könnten die Investitions- und Betriebskosten für das eTukTuk für Fahrer in Entwicklungsländern um bis zu 78% sinken.

4. Effiziente Ladelösung durch Territorialpartner

Neben dem revolutionären EV eTukTuk hat das Projekt einen innovativen Weg gefunden, um ein zugängliches Netz von Ladestationen einzurichten. Die Stationen werden das Rückgrat des eTukTuk-Netzes bilden und müssen leicht zugänglich, kompakt und zukunftssicher sein.

Um dies zu erreichen, wird eTukTuk Gebietspartner gewinnen, die die Infrastruktur bereitstellen, die für die strategische Platzierung der Ladestationen erforderlich ist, um die Zugänglichkeit und die Häufigkeit der Aufladung zu gewährleisten. Sie werden auch die eTukTuk-Fahrzeuge an die Kunden ausliefern und den Strom zum Laden der Fahrzeuge bereitstellen. Alle eTukTuk-Ladestationen werden OCPP 2.0-konform sein, was die Interoperabilität mit den meisten E-Fahrzeugen ermöglicht und den Markt auf andere Modelle ausdehnt.

Territoriale Partner werden vom Wachstum des Netzwerks profitieren, da sie Token verdienen, wenn das eTukTuk-Ökosystem weiterwächst.

5. TukToken bietet eine glatte und nahtlose Zahlungs- und Belohnungsinfrastruktur

Schließlich verfügt eTukTuk über eine innovative Token-Ökonomie, die sorgfältig entwickelt wurde, um Belohnungen für langfristige Netzwerkteilnehmer zu bieten. Wer in TukToken investiert, kann dem Netzwerk beitreten und Belohnungen verdienen, während er gleichzeitig dazu beiträgt, Kohlenstoffemissionen in Entwicklungsländern zu beseitigen.

TUK-Token-Inhaber können mit dem Ausbau des Ladenetzes Prämien verdienen. Sie werden jedes Mal belohnt, wenn Fahrer den TUK-Token zum Aufladen ihrer E-Fahrzeuge verwenden und wenn Fahrgäste damit für eTukTuk-Fahrten bezahlen.

Fazit

Insgesamt wird eTukTuk der erste Anbieter in diesem Bereich sein, der dazu beiträgt, den E-Fahrzeugmarkt in die Entwicklungsländer zu bringen, indem er eine sehr erschwingliche Lösung für Tuk-Tuk-Fahrer anbietet, die nahtlos umsteigen und mehr Geld für die Ernährung ihrer Familien verdienen können.

Gleichzeitig werden die Investoren weiterhin durch das Ökosystem belohnt – eine Win-Win-Lösung für alle.

Das Projekt hat vor kurzem die Türen für den Vorverkauf geöffnet, sodass Anlegr aktuell noch zu den frühen Anwendern des Tokens gehören und zu den niedrigsten Preisen investieren können.

