eTukTuks &EV - Wie diese umweltfreundlichen dreirädrigen Taxis den öffentlichen Nahverkehr verändern

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

eTukTuk ist ein neues EV-Projekt, das erschwingliche Transportmittel für Elektrofahrzeuge in Entwicklungsländern verfügbar macht. Elektrofahrzeuge sind eine der transformativsten Technologien, die seit langem auf den Markt kommen. Der Transportsektor beeinträchtigt seit langem unsere Atem- und Lebensqualität. Dennoch bleibt die Tatsache evident, dass es für uns keine Möglichkeit gibt, darauf zu verzichten.

Aber wir können auf nachhaltigere Transportmittel umsteigen. Elektrofahrzeuge, die mit Strom betrieben werden, machen dies möglich. Sie sind energieeffizient und umweltfreundlich. eTukTuk ist jetzt ein neues Elektrofahrzeugprojekt, das in Entwicklungsländern erschwingliche Fortbewegungsmittel mit Elektrofahrzeugen verfügbar macht.

Über Industriestaaten hinaus denken

Nachhaltige Entscheidungen sind unglaublich teuer. Es ist nicht so, dass die Menschen dem Planeten weiterhin schaden wollen. Meistens liegt es daran, dass wir kaum Alternativen haben. Besonders wenn eine Person über begrenzte finanzielle Freiheiten verfügt, muss sie zwangsläufig auf günstigere Alternativen zurückgreifen, die nicht unbedingt die nachhaltigsten sind.

Dies ist ein Schlüsselfaktor, den die meisten Umweltaktivisten und Regierungen übersehen. Um Nachhaltigkeit populär zu machen und den Planeten vor dem raschen Klimawandel zu retten, müssen wir umweltfreundliche Entscheidungen erschwinglich und zugänglich machen.

Dies erklärt, warum eTukTuk das Vertrauen nachhaltiger Anleger sukzessive gewonnen hat. Das Blockchain-Projekt ist speziell für Entwicklungsländer konzipiert, da diese seit langem aus dem Anwendungsbereich von EV-Lösungen ausgeschlossen sind. Im Mittelpunkt des Projekts stehen, wie der Name schon sagt, dreirädrige Elektrotaxis.

Tuk-Tuks, die für ihren großen CO2-Fußabdruck berüchtigt sind, stellen weiterhin eine Herausforderung für die städtische Wirtschaft dar. Gleichzeitig sind sie aufgrund ihres unübertroffenen Komforts und ihrer Kosteneffizienz ein wesentlicher Bestandteil der städtischen Wirtschaft.

Durch die Umstellung des Tuk-Tuk-Sektors auf ein grünes System auf Basis von Blockchain und KI bietet eTukTuk eine hervorragende Lösung für das gravierende Problem.

Revolutionising our cities and bolstering sustainable public transport is key.



It's about smarter urban planning, not just more electric cars. #ElectricVehicles #SmartCities pic.twitter.com/dUeuQTTzt3 — eTukTuk (@eTukTukio) October 29, 2023

Dreirädrige Elektro-Taxis, Ladestationen und ein Peer-to-Peer-Zahlungssystem

Im Mittelpunkt des eTukTuk Web3-Ökosystems steht natürlich das gleichnamige Tuk-Tuk, das sich der Herausforderung unzureichender öffentlicher Elektrofahrzeug-Infrastruktur in Zielländern widmet.

Aber reicht das? Offensichtlich nicht, da den meisten Entwicklungsländern die öffentliche Infrastruktur fehlt, um die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen auf den Straßen zu unterstützen.

Um diese Lücke zu schließen, hat eTukTuk ein Netzwerk von Ladestationen und ein Peer-to-Peer-Zahlungssystem aufgebaut. Alle Transaktionen innerhalb dieses Ökosystems werden mit dem TUK Token bezahlt. Diese Token fungieren als Hauptwährung für alle Transaktionen innerhalb des Blockchain-basierten P2P-Zahlungsökosystems.

Das P2P-System ermöglicht es mehreren Teilnehmern, nahtlos miteinander zu interagieren und das Netzwerk ohne Probleme zu betreiben.

Ein wichtiges Element des Ökosystems sind Territory Partners, die die Einrichtung und den Betrieb der Ladestationen für Elektrofahrzeuge überwachen. Die Ladestationen richten sich nicht nur an eTukTuk-Fahrer, sondern an alle Fahrer von Elektrofahrzeugen. Territory Partners akzeptieren $TUK-Token als Zahlungsmittel für die von ihnen bereitgestellten Ladedienste und schaffen so ein zusammenhängendes Ökosystem.

Das nächste integrale Element des Ökosystems sind Power Stakers, die für die Sicherung des Zahlungsnetzwerks verantwortlich sind. Als Gegenleistung für ihre Beiträge erhalten sie Staking-Prämien in Form von $TUK-Token.

Interessanterweise wird bald auch ein Play-to-Earn-Spiel Teil des Ökosystems werden. Mit dem Spiel zielt das Projekt darauf ab, sein Publikum und seine Nutzerbasis zu diversifizieren und so neben strategischen Investoren und Power-Stakern auch eine Nachfrage nach $TUK-Tokens bei einer Online-Bevölkerungsgruppe zu generieren.

Überzeugende Anreize für Tuk-Tuk-Fahrer

Die Erschwinglichkeit von eTukTuks ist ein überzeugender Anreiz für Tuk-Tuk-Fahrer. Da die lokale Fertigung nur etwa 200 Komponenten umfasst, verringert das Projekt die anfängliche Investitionshürde für Fahrer.

Es motiviert sie jedoch aus weiteren Gründen, die umweltfreundlichen Alternativen zu nutzen.

Der erste Grund sind die deutlich geringeren Betriebs- und Wartungskosten, die ihre Einnahmen um bis zu 400 % steigern können. Die integrative Lösung befasst sich mit globalen Nachhaltigkeitsherausforderungen, die für Fahrer, die von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben, wenig bedeuten.

eTukTuk ist sich bewusst, dass der Markt für Elektrofahrzeuge dringend integrative Lösungen benötigt, die geografische Grenzen überschreiten, und möchte die Einführung von Elektrofahrzeugen demokratisieren.

Anstatt die Kluft beim privaten Besitz von Elektrofahrzeugen zu verringern, konzentriert es sich auf den öffentlichen Verkehrssektor, wo Elektrofahrzeuge beliebter sind. Es ermöglicht eTukTuk, ein EV-Ökosystem zu schaffen, das auf die Budgets der Mehrheit zugeschnitten ist.

Die KI-Integration hingegen ermöglicht es dem Projekt, die Tuk-Tuk-Industrie voranzutreiben, Routen zu optimieren, Verkehrsstaus zu verringern und den Kraftstoffverbrauch zu senken. KI-gesteuerte vorausschauende Wartung beispielsweise sorgt für rechtzeitige Eingriffe, verlängert die Lebensdauer von Fahrzeugen und reduziert Abfall.

Darüber hinaus zeichnen sich eTukTuks durch robuste Überrollkäfigkonstruktionen, LFP-Batterien und eine intelligente Lade- und Zahlungsinfrastruktur aus.

Fünf Jahre Entwicklungszeit, Vorverkauf jetzt live

eTukTuk startet nach einer fünfjährigen Reise intensiver Forschung und Entwicklung. Das Projekt hat große Aufmerksamkeit von strategischen Frühinvestoren auf sich gezogen, die nach vielversprechenden Low-Cap-Möglichkeiten Ausschau halten.

Frühe Anleger können in weniger als einem Jahr mit den Token eine potenzielle Rendite zwischen dem 10- und 20-fachen erzielen.

Da der aktuelle effektive Jahreszins im Staking bei 507 % liegt, sind auch die Prämien, die mit frühen Käufen einhergehen, äußerst verlockend für viele Anleger.

$TUK-TOKEN IM PRESALE KAUFEN

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.