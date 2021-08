Eurex will ab September ETN-Futures auf Bitcoin anbieten

FRANKFURT (Dow Jones)--Eurex will am 13. September ETN-Futures auf Bitcoin einführen. Mit dem neuen Produkt ermöglicht die Derivatetochter der Deutschen Börse ihren Teilnehmern Zugang zum Preis von Bitcoin in einem regulierten, börsengehandelten und zentral abgewickelten Umfeld. Damit entstehe der erste regulierte Markt für Bitcoin-bezogene Derivate in Europa, heißt es.

Die Futures basieren auf dem BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto (ISIN: DE000A27Z304), der an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet ist und seit seiner Einführung im Juni 2020 auf Xetra einer der am häufigsten gehandelten ETF-/ETN-Kontrakte ist. Der Bitcoin-ETN entsprach bei Einführung einem Tausendstel eines Bitcoins und ist vollständig besichert und in Bitcoin einlösbar. Der neue Future wird in Euro gehandelt.

Wie alle anderen an der Eurex gehandelten Derivate werden auch ETN-Futures auf Bitcoin zentral gecleart. Dabei kommen die Standardprozesse für Abwicklung, Clearing und Risikomanagement zum Einsatz. Dies reduziert das Ausfallrisiko der Gegenpartei sowie die operativen Kosten für die Marktteilnehmer.

"Es besteht große Nachfrage von institutionellen Anlegern nach einem Zugang zu Bitcoin in einem sicheren und regulierten Umfeld. Wir freuen uns, als erste regulierte Börse dieses innovative Produkt anzubieten", so Randolf Roth, Mitglied des Vorstands der Eurex.

Neben dem weltweit ersten zentral geclearten Bitcoin-ETN auf Xetra hat die Deutsche Börse ihr Angebot um weitere ETNs auf die Krypto-Währungen Ethereum, Bitcoin Cash und Litecoin erweitert. Mit einem durchschnittlichen Orderbuch-Umsatz von 1 Milliarde Euro im ersten Halbjahr 2021 habe sich Xetra als der führende Börsenplatz für Krypto-ETNs in Europa etabliert, heißt es.

