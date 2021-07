Euro schwächelt im US-Handel erneut

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat im US-Handel geschwächelt. Nachdem die Gemeinschaftswährung im europäischen Geschäft zeitweise auf den tiefsten Stand seit fast drei Monaten sackte und sich dann wieder erholte, ging es rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street erneut etwas deutlicher abwärts. Insgesamt aber hielten sich die Kursbewegungen in Grenzen.

Zuletzt notierte der Euro bei 1,1844 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs in Frankfurt auf 1,1884 (Mittwoch: 1,1884) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8415 (0,8415) Euro./ck/men