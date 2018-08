Eurokurs legt im US-Handel weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Montag im US-Handel weiter zugelegt. Rund eine Stunde vor dem Handelsschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1677 US-Dollar. Im europäischen Frühhandel hatte der Euro noch kurzzeitig unter 1,16 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs später auf 1,1633 (Freitag: 1,1588) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8596 (0,8630) Euro gekostet.

Vor allem die robuste Stimmung in der deutschen Wirtschaft sorgte für ein günstiges Umfeld für den Euro. Der Ifo-Geschäftsklimaindex war im August überraschend stark gestiegen. "Das war eine faustdicke positive Überraschung aus München", kommentierte der Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg, Uwe Burkert. Nach seinen Worten hat es einen derart starken Anstieg im Monatsvergleich zuletzt im Dezember 2014 gegeben. "Die Sorgen vor einem Konjunkturabschwung sollten somit einstweilen vertrieben sein."/ck/he