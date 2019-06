Eurokurs nur wenig verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt und damit die kräftigen Kursgewinne vom Wochenauftakt gehalten. Im New Yorker Handel wurde die Gemeinschaftswährung zuletzt mit 1,1261 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1244 (Montag: 1,1185) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8894 (0,8941) Euro gekostet.

Ein mit Spannung erwarteter Auftritt des Präsidenten der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, hatte die Kurse am Devisenmarkt nicht nennenswert bewegt. Man beobachte die wirtschaftlichen Auswirkungen des Handelskonflikts zwischen den USA und China genau und werde "wie immer" entsprechend reagieren, um das Wachstum aufrechtzuerhalten, hatte Powell auf einer Konferenz in Chicago gesagt.

An den Finanzmärkten setzt sich zunehmend die Erwartung durch, dass die US-Notenbank ihren Leitzins bald senken könnte. Als Gründe werden zahlreiche konjunkturelle Risiken genannt, allen voran der Handelsstreit./jkr/ajx/he