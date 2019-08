Eurokurs sinkt unter 1,11 US-Dollar

Thomas Meyer zu Drewer, Leiter von ComStage-ETFs, geht im Online-Seminar am Mittwoch aufein. Hier kostenlos anmelden!

GO

Heute im Fokus

DAX im Plus -- Dow Jones schwächer -- Nachruf: Ex-VW-Chef Piëch verstorben -- Philip Morris und Altria verhandeln über Fusion -- Lufthansa, Vonovia, Deutsche Wohnen, E.ON im Fokus

Deutsche Börse bestätigt Razzia wegen Cum-Ex-Geschäften. Johnson & Johnson zu Strafe in Schmerzmittelprozess verurteilt. CANCOM-Aktie ersetzt Axel Springer-Aktie im MDAX - Instone rückt in SDAX. Morgan Stanley-Fonds interessiert an PNE.