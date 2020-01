Eurokurs stagniert über 1,10 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Mittwoch im US-Handel behauptet. Auf die US-Zinsentscheidung reagierte die Gemeinschaftswährung leicht positiv und kostete zuletzt 1,1017 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1001 (Dienstag: 1,1005) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9090 (0,9087) Euro gekostet.

Die Ausbreitung des aus China kommenden Coronavirus und die damit verbundenen konjunkturellen Sorgen blieben bestimmende Themen am Devisenmarkt. Der von Investoren als sichere Anlage gesehene Dollar wird durch die Entwicklung in der Tendenz gestützt, während der Euro im Gegenzug belastet wird.

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins die zweite Sitzung in Folge nicht verändert. Das Zielband für den Leitzins "Fed Funds Rate" bleibe in einer Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent, teilte die Fed am Mittwoch in Washington mit. Im vergangenen Jahr hatte die Notenbank den Leitzins drei Mal in Folge um jeweils 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Analysten hatten einhellig mit dieser Entscheidung gerechnet./edh/jsl/he