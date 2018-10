Eurokurs wenig bewegt trotz anhaltenden Streits um Italiens Haushalt

Devisen in diesem Artikel EUR/USD 1,1470

0,0414% Charts

News

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Dienstag trotz des anhaltenden Streits um Italiens Haushaltsplanung wenig von der Stelle bewegt. Auch von einem besser als erwartet ausgefallenen Indikator für die Konsumlaune in der Eurozone gingen keine klaren Impulse aus.

Anzeige Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 80,6% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Im US-Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1471 US-Dollar. Davor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1478 (Montag: 1,1494) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8712 (0,8700) Euro gekostet./gl/he