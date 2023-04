Ex-Coinbase-CTO Balaji Srinivasan: Bitcoin könnte demnächst auf 1 Million Dollar klettern

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Nach einem Jahr zum Vergessen, setzt am Kryptomarkt 2023 eine Erholung ein. Zahlreiche Cyberdevisen konnten, während die Finanzmärkte aufgrund des Bankenbebens unter Druck gerieten, kräftig an Wert zulegen - so auch die Ur-Kryptowährung Bitcoin. Ex-Coinbase-CTO Balaji Srinivasan glaubt, dass der Bitcoin sogar schon bald die Marke von einer Million US-Dollar durchbrechen könnte.