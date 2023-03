Experte sieht Zusammenhang: Bitcoin knackt 25'000-Dollar wenn dieser Index sich erholt

GO

Werbung

Heute im Fokus

DAX schließt schwächer -- US-Börsen schließen rot -- Bayer erwartet rückläufigen Gewinn -- Zoom schlägt Ergebniserwartungen -- Uniper, Allianz, AIXTRON, VW, eBay, Scout24, Stellantis, AXA im Fokus

Sixt will Dividende für 2022 deutlich anheben. PVA TePla rechnet für 2023 mit weiter steigenden Umsätzen und Gewinnen. NEL ASA steigert Umsatz - Nettoverlust vergrößert. PATRIZIA blickt vorsichtig auf laufendes Jahr. JPMorgan und Berenberg heben adidas-Kursziel deutlich an. Anhaltend hohe Inflationsraten setzen EZB unter Druck. Santander will Ausschüttungsquote deutlich erhöhen. Schweizer Aufsichtsbehörde sieht schwere Vergehen bei CS-Greensill-Fonds.