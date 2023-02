Experten erwarten, dass dieser Coin bald um das 20-fache ansteigt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nachdem der Februar eher holprig begonnen hat, scheint sich die Lage nun wieder zu bessern. Nach der starken Krypto-Rallye im Januar wäre es nicht verwerflich gewesen, wenn es zu einer kleinen Korrektur oder Konsolidierungsphase gekommen wäre. Doch nun sieht es danach aus, als hätten die Bullen noch lange nicht genug. Der Bitcoin hält sich über der 25.000 Dollar Marke und auch die gesamte Marktkapitalisierung am Kryptomarkt steigt von Woche zu Woche weiter an. Eine Entwicklung, von der laut Experten vor allem dieser Move 2 Earn Coin profitieren könnte.

Move 2 Earn wieder auf dem Vormarsch?

Der Hype um Coins wie den GST und den GMT von Stepn war extrem im letzten Jahr. Der GST auf der Solana Blockchain ist kurzfristig auf rund 8 Dollar gestiegen und überall auf der Welt haben Menschen gepostet, wie sie innerhalb kürzester Zeit tausende Dollar durch Bewegung verdient haben. Nach dem Peak folgte schnell die Ernüchterung und der GST ist auf rund einen Cent gefallen. Nun sieht es aber so aus, als würde sich der Move 2 Earn Sektor gemeinsam mit dem restlichen Krypto-Space wieder stark erholen. Erst in der letzten Woche hat der GMT um mehr als 16 % zugelegt. Derzeit sieht es so aus, als hätte der FGHT-Token deutlich mehr Potenzial.

Warum Fight Out?

Fight Out ist ein Move 2 Earn Projekt, das weit mehr kann, als User für Schritte zu belohnen. Hier erhält man zu Beginn einen Avatar in Form eines NFTs, mit dem man sich durch das Metaverse bewegt. Im Metaverse können User tägliche Herausforderungen meistern und gegen andere Nutzer in kleinen Challenges antreten. Um seine Chancen zu erhöhen, kann man den Avatar-NFT entwickeln, indem man in der realen Welt dafür trainiert. Wer sich also einen stärkeren Charakter im Metaverse wünscht, muss auch in echt mehr Kraft trainieren. Ein Konzept, das User deutlich stärker zu mehr Bewegung und Fitness motivieren könnte, als eine Schrittzähler-App.

Steht Fight Out dasselbe Schicksal wie Stepn bevor?

Natürlich ist es eine berechtigte Frage, ob es bei Fight Out nicht ähnlich sein wird wie bei Stepn und bei einem niedrigeren FGHT-Kurs die Nutzer gleich aus bleiben. Allerdings hat man bei Fight Out die besten Voraussetzungen geschaffen, um User im Ökosystem zu halten – unabhängig von der Kursentwicklung des Tokens. Durch den spielerischen Ansatz, REPS als Belohnung für Workouts zu erhalten und die Möglichkeit, gegen andere Nutzer anzutreten, kurbeln die Motivation an. Auch die Möglichkeit, den NFT zu entwickeln, wird den ein oder anderen User zur Extrameile bewegen, die er sonst nicht gegangen wäre.

Die Hauptgründe, warum User bei Fight Out wohl nicht so schnell ausbleiben werden wie bei anderen Move 2 Earn Projekten, wenn der Kurs sinkt, dürfte allerdings im starken Nutzen der App liegen. Diese liefert nämlich individuelle Trainingspläne, die an die jeweiligen Ziele der User angepasst sind. Außerdem wird es die Möglichkeit geben, Video-Kampfsportkurse in der App zu absolvieren. Hier liefert man einen starken Mehrwert, um die Menschen unabhängig vom Kurs im Ökosystem zu halten und ironischerweise könnte genau diese Tatsache für einen extrem hohen Kurs beim FGHT-Token sorgen.

Welche Kursziele sind beim $FGHT möglich?

Wenn man sich den Erfolg von Stepn im letzten Jahr zum Beispiel ansieht und davon ausgeht, dass Fight Out sich noch stärker durchsetzen könnte, ist das Potenzial enorm. Vor allem wenn man bedenkt, dass im Presale ein FGHT-Token noch für 0,02343 USDT erhältlich ist. Allein schon im Vorverkauf steigt dieser Preis noch alle 12 Stunden an, bis der Coin zu einem Preis von 0,0333 USDT im April an den Kryptobörsen gelistet wird. Das bedeutet allein schon bis zum Listing einen nominalen Gewinn von rund 42 %.

Wenn man berücksichtigt, dass rund 1 Milliarde FGHT-Token in Umlauf kommen werden und sich ansieht, dass es beim GMT 600 Millionen Token sind und der Preis sich hier aber aktuell auf 0,46 USDT beläuft, wird schnell klar, dass bis dahin schon ein deutlicher Anstieg möglich wäre. Bedenkt man dann noch, dass der GMT derzeit knapp 90 % unter seinem Allzeithoch von 4,11 Dollar notiert, wird schnell klar, dass der FGHT mit seinem einzigartigen Konzept noch ein enormes Kurspotenzial hat, das frühzeitigen Investoren zu einer Vervielfachung des eingesetzten Kapitals verhelfen könnte.

Auch bei konservativen Schätzungen geht man hier von einem mittelfristigen Anstieg auf das 10- bis 20-fache des aktuellen Vorverkaufspreises aus. Dass Investoren große Hoffnungen in den $FGHT setzen, erkennt man auch daran, dass hier inzwischen weit mehr als 4,4 Millionen Dollar im Presale gesammelt wurden und bis zum Ende des Vorverkaufs noch eine deutlich höhere Summe zustande kommen wird. Zahlen, die man auch bei Krypto-Presales nicht alle Tage sieht und die bei weitem nicht jedes Projekt, das hier aufkommt, vorweisen kann.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

