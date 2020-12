Warum der Euro steigt und das Pfund unter Druck gerät

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro knapp 1,21 US-Dollar und damit etwas mehr als in der Nacht. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,2109 Dollar festgesetzt.

An den Finanzmärkten warten die Anleger auf neue Beschlüsse der EZB, die am frühen Nachmittag erwartet werden. Angesichts der angespannten Virus-Lage dürfte die Notenbank ihre bereits sehr großzügige Geldpolitik weiter lockern. Es wird eine Ausweitung der Corona-Anleihekäufe erwartet. Zudem dürfte die EZB eine neue Runde mit extrem günstigen Langfristkrediten auflegen. Eine Zinssenkung gilt dagegen als unwahrscheinlich.

Unter Druck stand das britische Pfund. Nach wie vor gibt es keinen Durchbruch im angestrebten Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union, der nach dem Brexit Ende des Jahres gelten soll. In einem Spitzengespräch am Mittwochabend setzten sich beide Seiten eine letzte Frist bis Sonntagabend. Die EU-Kommission schlug unterdessen Notmaßnahmen vor, die im Falle eines No-Deal-Brexit in Kraft treten sollen.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: elen studio / Shutterstock.com, Nagy-Bagoly Arpad / Shutterstock.com