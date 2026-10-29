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EZB-Zinsentscheid

Euro legt nach Zinsentscheid leicht zu

Euro legt nach Zinsentscheid leicht zu

Der Kurs des Euro hat am Donnerstag nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) etwas zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
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Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete zuletzt 1,1172 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1130 (Mittwoch: 1,1133) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8984 (0,8982) Euro.

Die EZB verzichtet trotz stark gestiegener Inflation vorerst auf eine weitere Zinserhöhung. Der entscheidende Einlagenzins bleibt wie von Volkswirten erwartet bei 2,5 Prozent. Kurz vor Verkündung der Zinsentscheidung hatte die EZB bekanntgegeben, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde zum 7. Februar 2027 vorzeitig zurücktreten wird.

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Eine Leitzinserhöhung wird jetzt im Dezember erwartet. "Die EZB kann sich die Zeit nehmen, um die Inflationsentwicklung bis zur kommenden Sitzung abzuwarten und zu bewerten", kommentierte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust. "Die bisherigen Zinserhöhungen und der kräftige Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten bremsen den Preisdruck im Euroraum bereits." Eine Entwarnung gebe es aber nicht, da eine Entspannung weder an den Energiemärkten noch in der Nahostkrise kurzfristig in Sicht sei.

Konjunkturdaten aus den USA bewegten den Devisenmarkt kaum. Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal etwas stärker gewachsen als erwartet. Die annualisierte Wachstumsrate von 3,4 Prozent ist die höchste seit einem Jahr. "Ein Ende des starken US-Wachstums zeichnet sich vorerst nicht ab", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Hierfür sind die Investitionen in die Künstliche Intelligenz schlicht zu hoch." Allerdings könnte für die US-Privathaushalte die relativ hohe Inflationsrate im kommenden Jahr noch zu einer schweren Bürde werden.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83578 (0,83785) britische Pfund, 175,92 (175,86) japanische Yen und 0,9222 (0,9247) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.025 Dollar. Das waren rund 41 Dollar weniger als am Vortag.

/jsl/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: PaulPaladin / Shutterstock.com, ConstantinosZ / Shutterstock.com

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