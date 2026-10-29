Euro verliert vor Zinsentscheid leicht an Boden

EZB-Zinsentscheid

29.10.26 10:00 Uhr

Der Kurs des Euro hat am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) leicht nachgegeben.

Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Vormittag 1,1137 US-Dollar. In der Nacht hatte sie noch etwas höher notiert.

Der Euro hatte nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Vorabend etwas zugelegt. Die Fed hatte den Leitzins wie von Ökonomen erwartet bestätigt. An den Finanzmärkten wird weiterhin überwiegend erwartet, dass die Fed im Dezember den Leitzins anheben wird, auch wenn von Notenbankchef Kevin Warsh auf eindeutige Signale verzichtet hat und weitere Konjunkturdaten abwarten will.

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Auch die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte am Nachmittag ihre Leitzinsen bestätigen. "Eine Zinserhöhung im Dezember ist nach Meinung unserer Experten sicher, der Markt preist sie auch zum Großteil ein, aber Zweifel bestehen dennoch", kommentierte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank.

Sie verweist auf die schwierige Lage am französischen Anleihemarkt. "Aufgrund dessen dürfte die EZB auch Vorsicht walten lassen, was die Ankündigung weiterer Zinserhöhungen im kommenden Jahr anbelangt."

Der Markt schaut zudem auf die Zahlen zum Wirtschaftswachstum in den USA im dritten Quartal. Die Dekabank erwartet mit 3,5 Prozent den stärksten Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) seit einem Jahr. Zudem veröffentlicht die EU-Kommission ihre Zahlen zum Wirtschaftsvertrauen.

/jsl/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)