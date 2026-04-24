Fällt XRP erst auf 0,90 Dollar und macht dann 15x?

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XRP bleibt weiter in der Konsolidierung gefangen. Mit einem aktuellen Kurs von rund 1,43 US-Dollar zeigt sich der Markt zuletzt etwas schwächer, ohne jedoch klare neue Impulse in die eine oder andere Richtung zu liefern. Seit Wochen bewegt sich der Kurs seitwärts, während XRP weiterhin mehr als 60 Prozent unter seinem Allzeithoch notiert und damit klar im übergeordneten Bärenmarkt verharrt.

Dennoch mehren sich die Stimmen, die eine konstruktivere Entwicklung in den kommenden Monaten erwarten. Kurzfristig könnte es jedoch nochmals zu einem Rücksetzer kommen, bevor eine nachhaltige Trendwende eingeleitet wird.

Multi-Year-Triangle: Analyst sieht mögliches Tief unter 1 US-Dollar

Ein vielbeachteter Krypto-Analyst verweist aktuell auf eine langfristige charttechnische Formation bei XRP, die für Aufmerksamkeit sorgt: ein sogenanntes Multi-Year-Triangle. Diese mehrjährige Dreiecksstruktur deutet darauf hin, dass sich XRP seit Jahren in einer Phase der Kompression befindet, in der sich Hochs und Tiefs immer weiter annähern. Solche Formationen gelten in der technischen Analyse häufig als Vorboten größerer Bewegungen, sobald der Ausbruch erfolgt.

Besonders spannend ist dabei die Einschätzung, dass ein finales Tief im Bereich von 0,90 bis 0,70 US-Dollar möglich sein könnte. Dieses Niveau würde laut Analyse eine klassische „Shakeout“-Phase darstellen, in der schwache Marktteilnehmer aus dem Markt gedrängt werden, bevor eine neue Aufwärtsbewegung startet. Gleichzeitig verläuft in diesem Bereich auch eine langfristige Aufwärtstrendlinie, die bereits mehrfach als Unterstützung fungiert hat – ein weiterer Faktor, der diese Zone technisch relevant macht.

FINALLY..



Another analyst who agrees with a sub $1 $XRP price tag potential before a rally towards double figures..



You know my targets. I've been screaming them for MONTHS. $0.90/$0.70 to mark a low then its off to the FIBS: $8/$13/$27



2026 is the FOUNDATION https://t.co/Jq4DaygZ9E pic.twitter.com/ccUTujVUA5 — ChartNerd (@ChartNerdTA) April 25, 2026

Auf der Oberseite nennt der Analyst ambitionierte Kursziele, die sich aus Fibonacci-Extensions ableiten lassen. Demnach könnten mittelfristig Niveaus von 8, 13 oder sogar 27 US-Dollar erreicht werden, sollte XRP den Ausbruch aus der mehrjährigen Struktur bestätigen. Solche Szenarien setzen jedoch voraus, dass sich das Marktumfeld insgesamt verbessert und neue Nachfrage in den Markt kommt.

Entscheidend bleibt daher kurzfristig die Frage, ob XRP zunächst noch einmal nach unten abtaucht, um eine stabile Basis auszubilden. Sollte dies gelingen, könnte genau diese Schwächephase den Grundstein für die nächste größere Rallye legen. Anleger sollten sich daher auf erhöhte Volatilität einstellen – denn der Markt scheint sich auf eine richtungsweisende Phase vorzubereiten.

Anleger suchen nach Alternativen: Mehr Stärke im Bitcoin-Ökosystem?

Während XRP weiterhin in einer zähen Seitwärtsphase verharrt und zuletzt relative Schwäche zeigt, richten viele Anleger ihren Blick zunehmend auf alternative Projekte mit stärkerem Momentum. Kapitalflüsse deuten darauf hin, dass vor allem das Bitcoin-Ökosystem wieder verstärkt in den Fokus rückt. Hier entstehen aktuell neue Narrative rund um Skalierung, zusätzliche Anwendungsfälle und technologische Weiterentwicklungen – insbesondere im Bereich der sogenannten Layer-2-Lösungen.

Diese Entwicklung könnte mittelfristig auch zur Konkurrenz für bestehende Netzwerke wie den XRP Ledger werden. Denn je mehr Nutzen und Aktivität rund um Bitcoin entsteht, desto stärker könnte die Nachfrage nach nativen BTC steigen – ein klarer Vorteil gegenüber spezialisierten Zahlungsnetzwerken. Vor allem, wenn Bitcoin nicht mehr nur als Wertspeicher, sondern zunehmend auch als Infrastruktur für DeFi, Anwendungen und Transaktionen genutzt wird.

Ein Projekt, das in diesem Zusammenhang aktuell besonders hervorsticht, ist Bitcoin Hyper. Der Presale zeigt bemerkenswerte Stärke: Trotz des übergeordneten Bärenmarkts wurden bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar eingesammelt – ein klares Signal für hohe Nachfrage. Das Konzept kombiniert die Sicherheit und Marktstellung von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Entwicklerfreundlichkeit moderner Systeme wie Solana. Möglich wird dies durch die Integration einer leistungsfähigen Layer-2-Struktur inklusive zk-Proofs sowie einer Bridge zwischen Bitcoin L1 und L2.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Zusätzlich bietet Bitcoin Hyper attraktive Anreize wie Staking mit rund 36 Prozent APY, was vor allem für renditeorientierte Anleger interessant ist. Damit positioniert sich das Projekt nicht nur technologisch, sondern auch ökonomisch stark im Wettbewerb um Kapital.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

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